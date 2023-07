Salolaiset sukeltajat hamuavat hylyille – ”Pahinta olisi hapen loppuminen”

Leijailua avaruudessa.

Siltä salolaisen aktiivisukeltaja Mika Böösin mukaan sukeltaminen tuntuu.

Laitesukeltaja säätää vedenalaista nostetta tasapainotusliivillä lisätessään ja vähentäessään kaasua syvyyden mukaan.

Tavoiteltava liikerata on rauhallinen leijailu ja painottomuuden tunne.

– Hitailla potkuilla ja liu’ulla voi sukeltaa huomattavasti pitempiä aikoja kerrallaan kuin nopeasti edetessä. Aloittelevilla sukeltajilla ilmaa kuluu usein erityisen paljon. He liikkuvat nopeassa tempossa, eivätkä hengitä yhtä rauhallisesti kuin kokeneemmat harrastajat, Böös kertoo.

Böös liittyi salolaiseen Sukellusseura Simppuun vuonna 2008. Hän on nykyään yksi seuran kouluttajista ja pystyy itse sukeltamaan noin 70 metrin syvyyteen.

– Koko perheeni harrastaa sukeltamista. Valitsemme lomakohteetkin aina sukelluspaikkojen mukaan.

Sukelluspaikoista hienoimpia ovat Böösin mukaan historialliset hylyt.

Sukellusseura Simppu ry on reilulla 250 jäsenellään yksi Suomen suurimmista sukellusseuroista.

Koulutusvastaava Olli-Pekka Juhantilan mukaan syy harrastajien melkoiseen määrään on mahdollisuus sukeltaa merellä.

– Meillä on käytössä kaksi tukialusta ja vaihtoehto lähteä merelle viikonlopuksi. Sisämaan sukellusseuroissa vastaavanlaista optiota ei ole.

Viikonloppureissun toteutumiseksi Simput tarvitsevat kuusi innokasta sukeltajaa, joista osa taitaa merenkulun pelisäännöt tukialuksilla.

Simput liittyivät viime vuonna Meriarkeologisen seuran (MAS) jäsenseuraksi ja osallistuvat omien retkiensä lisäksi MAS:n tutkimusmatkoille sekä kenttätyöleirille.

Meriarkeologisen seuran toiminta keskittyy yli sata vuotta sitten uponneiden Itämeren hylkyjen kartoittamiseen. Viime vuonna Simput sukelsivat MAS:n apuna hollantilaiselle Borstö 1 -kauppalaivalle Nauvoon. Borstö 1 upposi 1700-luvulla vieden mukana miehistönsä.

Juhantilan ja Böösin mukaan hylkysukellus on monille sukeltajista syy hankkia jatkuvasti uusia koulutuksia – päästäkseen vielä syvemmälle, vielä harvinaisemmille hylyille.

– Tuntuu aina hienommalta, jos hylylle eivät kaikki ihmiset noin vain pääse, kaksikko pohtii.

Vanhoille muinaismuistolain rauhoittamille kohteille saa sukeltaa vapaasti lukuun ottamatta kuutta vedenalaista muinaisjäännöstä. Näistä yksi on Borstö 1.

Saaristomerellä on noin 400 tarkasti paikannettua hylkyä

Sukeltajia on Böösin mukaan kolmenlaisia.

Biosukeltajat tutkivat mieluiten kaloja, koralleja ja muita pieneliöitä. Taitavat tekniikkasukeltajat innostuvat luolista ja muista haastavista kohteista. Böös itse lukeutuu hylkysukeltajiin.

– Olen sukeltanut paljon ulkomailla ja nähnyt upeaa vedenalaista väriloistetta. Silti odotan aina eniten hylkyjä. En kyllästy edes samoilla hylyillä käymiseen.

Syventävän jatkokurssin käynyt harrastaja saa sukeltaa enintään 40 metrin syvyyteen. Moni suomalainen harrastaja viihtyy näissä syvyyksissä, eikä kouluttaudu laitesukeltajaksi.

Sekä aloittelevat harrastajat että jatkokurssin käyneet sukeltajat käyttävät niin sanottuja avoimen kierron laitteita, joiden avulla sukeltaja hengittää säiliöstä tulevaa paineilmaa ja uloshengittää sen veteen. Vedessä uloshengitys näkyy kuplina.

Yli 40 metrin syvyyteen tehtävä sukellus on tekniikkasukellusta. Paineilman sijaan sukeltaja käyttää hapen, typen ja heliumin kaasuseoksia eli trimiksejä syvyydestä riippuen.

Esimerkiksi Juhantila on harrastanut sukeltamista jo parikymmentä vuotta. Hän on pärjännyt hyvin 40 metrin syvyyteen ulottuvissa kohteissa ilman tekniikkakoulutusta, mutta nyt hän haluaa saada mahdollisuuden päästä haastavampiin sukelluskohteisiin.

Juhantila harjoittelee Böösin johdolla laitesukeltamista.

– On yllättävän vaikeaa vaihtaa hengityskaasua kesken sukeltamisen toiseen, happirikkaampaan kaasuun, hän toteaa sukellusharjoituksen päätyttyä Kuusjoen Nummijärvessä.

Vaihto happirikkaampaan kaasuun kesken sukeltamisen lyhentää niin sanottujen dekompressiopysähdysten kestoa, joiden avulla sukeltaja vähentää sukeltajantaudin riskiä.

Turvapysähdysten kestoa ja tiheyttä sukeltaja seuraa sukellustietokoneesta, urheilukellon näköisestä laitteesta ranteessaan.

Äärimmäisiin syvyyksiin vaaditaan suljetun kierron laitteen, rebreatherin, hallintaa.

Suljetun kierron laite suodattaa sukeltajan uloshengityksestä hiilidioksidin ja kierrättää sen takaisin hengitettäväksi. Suljetun kierron laitteen käyttö vaatii oman erillisen koulutuksensa.

Böösin ja Juhantilan mukaan sukeltajien tarkoilla koulutusvaatimuksilla yritetään estää vaikeiden onnettomuuksien syntyminen. Valveutuneet sukeltajat kouluttautuvat jatkuvasti edetessään harrastuksessa seuraavalle vaatimustasolle.

Ilman kurssien suorittamista sukeltaja ottaa pahimmillaan riskin hengestään.

– Korostamme, ettei sukellusta tulisi tehdä missään olosuhteissa yksin. Jos hengityskaasun saannissa tulee ongelmia, toinen sukeltaja voi auttaa, Juhantila painottaa.

Böös ja Juhantila eivät itse tunne sukelluksilla menehtyneitä harrastajia. Kuolemantapauksia sattuu vuosittain muutama Suomessa.

Pienempiä sattumuksia kaksikko on kohdannut koulutustilanteissa.

– Suurin osa tapaturmista johtuu sukeltajan omista virheistä. Varusteet ja niiden toimivuus on tarkastettava huolellisesti etukäteen. Neuvomme sukeltajia käymään varusteet jokaisen sukelluksen alussa läpi parin kanssa, Böös kertoo.

Nummijärvellä on Böösin ja Juhantilan lisäksi kesäkuisena iltana monia muitakin Simppujen harrastajia. Kaikki harjoittelevat hieman eri asioita oman kouluttajaparinsa kanssa.

Uudelleen sukellusharrastuksensa herättänyt Samu Valto harjoittelee Juhantilan johdolla kuivapuvun käyttöä. Hän on aiemmin käyttänyt kuivapukua uima-altaassa ja nyt hän laskeutuu ensimmäistä kertaa luonnonveteen.

Valtolla on päällään upouusi kuivapuku, jonka venttiileistä säädellään vedenalaista nostetta. Kuivapuku käyttäytyy täysin eri tavoin kuin vettä sisälle laskeva märkäpuku, ja suuremman veden vastuksen hallintaan tarvitaan uudenlaisen tasapainotustekniikan opettelua. Siksi kuivapuvun käyttöä varten suoritetaan kurssi.

Sukellusharrastus jäi Valtolla useammaksi vuodeksi katkolle, sillä kuivapuvun hankinta olisi vaatinut tuntuvaa investointia. Se on välttämätön varuste syvemmissä vesissä ja Suomen kylmässä ilmastossa.

Kuivapuvun kanssa sukeltaminen onnistuu ympärivuotisesti.

– Hyvän kuivapuvun saa 1 000–2 000 eurolla. Nyt opintojen jälkeen pystyin ostamaan sen ja harrastukseen voi muutenkin panostaa enemmän.

Valto ehti nuorempana päästä Simppujen mukana hylkysukellukselle Öröön 1800-luvun lopulla uponneelle kuunarilaiva Schillerille. Hylkysukellus teki lähtemättömän vaikutuksen Valtoon.

– Mitä eksoottisempi ja historiallisempi hylky on kyseessä, sitä vaikuttavampaa sen tutkiminen on. Itämerellä riittää sukellettavaa. Se on tunnetusti hylkyjen aarreaitta.

Valton, Juhantilan ja Böösin suosittu harjoittelupaikka, Nummijärvi, on harvinainen kohde kirkkautensa puolesta.

– Lähivesistö on tullut tutuksi, sillä puhdistamme Simppujen kanssa vuosittain parinkymmentä salolaista rantaa. Oikeastaan kaikissa lähivesistöissä näkyvyys on melko huono, ja siksi lähdemme kauemmas viikonloppureissuille, Böös kertoo.

Salojoki on Böösin mukaan erityisen samea.

– Siellä sukeltaja näkee reilun sentin verran eteensä. Ulkosaaristossa näkyvyys paranee huomattavasti, emmekä siksi tee hylkysukelluksia juurikaan lähivesistöissä. Lähivesistäkin joitakin hylkyjä löytyy, mutta niitä ei juuri näe.

Yhdeksi lempihylykseen Böös nimeää miinalaiva Ladogan, joka upposi Örön lähelle vuonna 1915. Ladogalle sukeltamiseen vaaditaan sotamuseon lupa.

– Joistakin hylyistä on jäljellä vain lautakasa. Sen sijaan esimerkiksi Ladoga on säilynyt kokonaisena. Sellaisen näkeminen on vaikuttava kokemus.

Hylyn säilyvyyteen vaikuttaa esimerkiksi veden suolapitoisuus sekä eliöstö. Koska Itämeren suolapitoisuus on matala eikä laivoja nakertava laivamato viihdy kylmässä vedessä, monet Suomen hylyistä ovat pysyneet koossa.

Böös kertoo sukeltaneensa Ladogalle useita kertoja. Jokainen sukelluskerta on ollut hieman erilainen.

– Näkyvyys, valon määrä ja perspektiivi vaihtelevat aina. Hienointa jokaisen hylyn kohdalla on katsoa sitä lintuperspektiivistä, noin 30 metrin korkeudelta.

Leijaillessa veden alla Böös tuntee hetkeksi ajan pysähtyvän. Yli sata vuotta meren pohjassa maannut massiivinen hylky välähtää sukelluslampun valossa.

Hetken aikaa näyttää siltä, kuin laiva seilaisi yhä.

Hylkysukeltamisen säännöt

Sukeltajaliitto, Suomen merimuseo, Museovirasto, Hylyt.net ja Suomen meriarkeologinen seura edistävät yhdessä hyviä hylkysukellustapoja. Helli hylkyjämme -kampanjan tavoitteena on hylkyjen säilyttäminen tuleville sukeltajasukupolville.



Vaalimisfilosofia kuuluu näin: Hylyt kertovat menneiden aikojen merielämästä, kaupankäynnistä ja sotahistoriasta eli ihmisistä jotka olivat täällä ennen meitä. Tarinan palaset ovat hylyssä, sen rakenteissa ja esineissä sekä ympäristössä.

Merionnettomuuksissa on kuollut ihmisiä. Kunnioitetaan laivojen mukana hukkuneiden viimeistä leposijaa.

Hylyistä tulee osa ympäröivää luontoa ja ne ovat sopivia elinpiirejä merieläimille ja -kasveille. Suojellaan myös vedenalaista luontoa.

Varmista että olet asianmukaisesti koulutettu turvalliseen hylkysukeltamiseen. Ota huomioon, että hylyissä saattaa takertumisvaaran lisäksi olla vaarallista lastia tai ammuksia.

Me Itämeren ja Suomen tuhansien järvien sukeltajat olemme etuoikeutettuja päästessämme tutustumaan erilaisiin hylkyihin. Jaa kokemuksesi heille, joilla ei ole pääsyä vedenalaiseen maailmaan.

Sukellusvälineet ja -tekniikat sekä merenpohjan tutkimuksen menetelmät kehittyvät koko ajan. Säilytetään hylyt elämyksellisinä sukelluskohteina ja tiedon lähteinä myös seuraavalle sukeltajasukupolville.Lähde: Hylkysukeltajan Suomi, sukeltaja.fi

Oikaisu 1.7. klo 21: korjattu grafiikassa miinalaiva Ladogan virheellinen syvyystieto