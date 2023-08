Henkinen lama ja koira takissa – Luovuus tarvitsee mutkia matkaan, toteaa Johannes Hänninen Levolassa

Perniön galleria Levolassa on vielä tämän viikon ajan esillä kuvanveistäjä Johannes Hännisen veistoksia ja maalauksia. Matkan varrella -näyttely esittelee vajaat kolmekymmentä ajatuksia herättävää teosta taiteilijan uran varrelta.

Näyttely tutustuttaa katsojansa nimensä mukaisesti matkaan taiteen parissa. Yksi niistä on Hännisen omakuvien sarja, joka kuvaa hänen henkilökohtaista polkuaan.

Sarjan ensimmäinen teos on Uhmakas, joka valmistui jo 1970-luvun lopussa. Betoniset kasvot ovat symbolinen omakuva nuoresta taiteilijasta piirustuskoulusta valmistumisen jälkeen.

Toinen sarjan teoksista on 1980-luvulla valmistunut teos Lama. Se esittää tummaa hahmoa, jonka pää on painuksissa käsiä vasten. Teos kuvaa kolmekymppisen taiteilijan mielenmaisemaa.

– Tämä teos ei tarkoita taloudellista, vaan enemmänkin henkistä lamaa, joka on yksi osa matkaa.

Omakuvien sarjan uusin teos, Vanhempi lehtori, esittää takkiin pukeutunutta koirahahmoa. 2000-luvun alussa valmistunut omakuva on saanut innoitusta taitelijan elämäntyöstä opettajana.

Hänninen on opettanut kuvataidetta erilaisissa oppilaitoksissa, kuten lukioissa, kansalaisopistoissa, yliopistoissa sekä taideteollisessa korkeakoulussa. Tällä hetkellä hän opettaa kuvanveistoa Salon kansalaisopistossa.

– Minulla on ollut ilo opettaa monia lahjakkaita oppilaita, Hänninen toteaa.

Myös teos Siili, murrosikäläinen on saanut vaikutteita taiteilijan opettajanuralta: ihmisen ja siilin yhdistävä veistos kuvaa erästä Hännisen kuvataiteen oppilasta.

– Hän oli ensin piikit pystyssä, mutta kun tutustuin häneen paremmin, piikkien alta paljastui kuvataiteesta kiinnostunut oppilas.

Matkaan taiteilijana liittyvät veistokset Lama, Uni, Uhmakas sekä maalaus Apurahan odottaja.

Viimeisin teoksista on paitsi Hänniselle itselleen merkityksellinen, myös kannanotto taiteilijoiden aseman puolesta. Hänninen haluaa tuoda teoksella esille haasteita, joita taiteilijoiden toimeentuloon ja apurahan saamiseen liittyy.

– Muusikko saa palkkaa, kun hän menee keikalle. Näyttelijä saa palkkaa, kun hän esiintyy. Kuvataiteilija maksaa, kun hän pitää näyttelyn, Hänninen pohtii.

Kiehtovalle matkalle vie myös sarja veistoksia, jotka käsittelevät sitä, miten ajatus tai idea syntyy ja kypsyy. Esimerkiksi teos Mutkia matkassa ilmentää tätä polveilevaa prosessia.

– Vaikka ajatus tai idea tuntuu aluksi selvältä, se ryhtyy mutkittelemaan. Se muovautuu eri tavoin ennen kuin siitä tulee lopullinen, jalostunut idea.

Hännisen mukaan ajatuksen ja idean syntyä esittävät teokset eivät kuvaa yksin taiteellista prosessia vaan kaikkea luovaa ajattelua.

– Luovuus on jotakin sellaista, jota tarvitaan muuallakin kuin taiteessa.

Monissa Johannes Hännisen töissä näkyvät maailman suuret tapahtumat, joita hän kertoo käsittelevänsä taiteen keinoin.

– Tapahtumat vyöryvät päälle ja täyttävät koko pään, taitelija kuvailee.

Yksi yhteiskunnallisiin tapahtumiin liittyvistä teoksista on teos Oodi na zerna zom, joka on syntynyt Ukrainan sodan herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä. Teoksen auringonkukka kuvastaa Ukrainaa, joka taistelee sisukkaasti itseään suurempaa vastustajaa vastaan.

Palkkasoturi-teos esittää puolestaan soturia, jonka ruumis on linnun muodossa. Teoksen lintu kuvaa Hännisen mukaan Wagner-palkkasoturia, joka on kohdannut tiensä pään.

– Ainoa asia, joka ihmisen pysäyttää, on kuollut lintu. Se on jotakin, joka tuntuu surulliselta ja saa kysymään elämän merkitystä.

Johannes Hänninen toivoo, että Matkan varrella -näyttely paitsi esittelee, myös synnyttää erilaisia matkoja. Teoksen uusi matka alkaa siitä, kun katsoja tekee siitä oman tulkintansa.

– Työ elää uudessa maailmassa sen jälkeen, kun tekijä on jättänyt sen, Hänninen sanoo.

– Toivon, että näyttely herättäisi jonkinlaisen kokemuksen, tunteen tai mielikuvan, joka vaikuttaa ihmiseen ja koskettaa häntä, hän jatkaa.

Matkan varrelta -näyttely Galleria Levolassa 27.8. saakka, to–su klo 13–17