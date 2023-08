Aika on sodankin myötä kärkinimiä menettäneessä seiväshypyssä edelleen Wilma Murron puolella, vaikka ehdokas nuorten ME:n uudeksi haltijaksi nousi maanantaina esille

Wilma Murron asetelmat keskiviikkoillan MM-loppukilpailuun ovat erittäin hyvät. Vielä paremmaksi tilanne muuttuu miettiessä lähivuosien tulevaisuutta.

Naisten seiväshypyn taso oli parhaimmillaan ennen koronaviruksen aikaa vuonna 2019. Tuolloin 17 hyppääjää ylitti Dohan MM-kilpailuissa karsintarajana olleen 460 senttimetriä.

Kyseisenä vuonna 20 urheilijaa teki ulkoratakauden aikana vähintään tuloksen 470. Tuosta joukosta Angelica Bengtsson, Jennifer Suhr ja Yarisley Silva ovat lopettaneet uransa, ja Nikoleta Kyriakopoulou urheilee kymmeniä senttejä totuttua matalammalla tasolla. 32-vuotias Anzhelika Sidorova ja Iryna Zhuk eivät ole saaneet kilpailla arvokisoissa puoleentoista vuoteen Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

Lisäksi Sandi Morris, 31, on tuskaillut tänä vuonna takareisivaivan ja koronatartunnan kanssa, vaikka venyikin MM-finaaliin. Holly Bradshaw’n, 31, vaikea kausi johti karsiutumiseen. Aikaterini Stefanidin, 33, yritykset karsinnassa olivat jalkavamman vuoksi valitettavasti tuomittuja epäonnistumaan.

Vielä läpikäyntiä vuoden 2019 kärkipään nimistä: kolmekymppinen Michaela Meijer, 29-vuotias Alysha Newman ja 28-vuotias Ninon Guillon-Romarin eivät ole yltäneet viime kausina yhtä koviin suorituksiin. 26-vuotiaan Eliza McCartneyn urheilemista ovat pilanneet loukkaantumiset, viimeisimpänä Budapestin karsinnassa.

Kaikkien näiden urheilijoiden lopettamisten, kilpailukieltojen tai tulostaantumisten jälkeinen kuoppa on syvä täytettäväksi. Uusia menestyjäkandidaatteja on näiden neljän vuoden aikana noussut esiin harvakseltaan. Tällä kaudella vähintään 470 on ylittänyt 12 hyppääjää eli kahdeksan vähemmän kuin Dohan MM-vuonna.

Aika on edelleen 25-vuotiaan Wilma Murron puolella, kuten se on ollut jo lähes kymmenen vuotta jatkuneen arvokisatasoisen uran aikana. Potentiaalinen lopettavien kärkiurheilijoiden määrä viimeistään ensi vuoden olympialaisten jälkeen on suuri.

Lisäksi kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja Sebastian Coe on näyttänyt Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden paluulle kisoihin sodan aikana ennemmin kirkuvan punaista kuin edes keltaista saati vihreää valoa.

Viime vuoden maailmantilaston ykkönen Anzhelika Sidorova, 32, ei ole Tilastopajan mukaan kilpaillut tänä vuonna kertaakaan. Sen sijaan Iryna Zhuk, 30, oli juuri ennen sodan syttymistä elämänsä parhaassa tuloskunnossa ja ylitti pari kuukautta sitten korkeuden 475.

Varsinkin seiväshypyssä on periaatteessa järjetöntä pohtia tulevaisuuden asioita useamman vuoden päähän. Todettakoon silti, että Euroopan kärki vaikuttaa esimerkiksi ensi vuoden EM-kisoja ajatellen kovin Murto-vetoiselta huomioiden Tina Sutej’n täyttävän marraskuussa 35 vuotta.

Budapestissa maanantaina hypätty MM-karsinta nosti kuitenkin esiin myös seikkoja, joista voisi seurata yleistä tason nousua. Peräti 12 karsintarajan 465 ylitystä oli odotuksia jopa selvästi enemmän ja osoitti Budapestin rata- ja sääolosuhteiden erinomaisuuden.

Kaksi naista hyppäsi ennätyksensä, ja Elisa Molinarolo paransi aiempaa parasta tulostaan peräti yhdeksällä sentillä. Wilma Murron jo juniorivuosilta tutut kilpakumppanit Angelica Moser ja Robeilys Peinado tekivät puolestaan vuoden parhaat tuloksensa.

Vaikeampina vuosina näilläkin palstoilla ja nettisivuilla todettiin Murron olleen jälleen kerran sen ja sen kilpailun nuorin osallistuja. Tämänkertaisista finalisteista kolme syntyi Vilppaan hyppääjää myöhemmin.

Nuorten maailmanennätykselle on pitkästä aikaa noussut haastaja. Hana Moll nosti ennätyksensä 465:een, eli matkaa Murron nimissä olevaan EM-tulokseen on kuusi senttiä. Moll, 18, pääsee yrittämään tätä saavutusta vielä kahden seuraavan vuoden aikana.

MM-FINAALIN HYPPYJÄRJESTYS

Suluissa hyppääjän ikä ja ulkoratakauden paras tulos

Tina Sutej, Slovenia (34, 476)

Bridget Williams, Yhdysvallat (27, 471)

Nina Kennedy, Australia (26, 477)

Sandi Morris, Yhdysvallat (31, 471)

Amalie Svabikova, Tshekki (23, 465)

Robeilys Peinado, Venezuela (25, 465)

Katie Moon, Yhdysvallat (32, 490)

Molly Caudery, Iso-Britannia (23, 471)

Hana Moll, Yhdysvallat (18, 465)

Wilma Murto, Suomi (25, 480)

Elisa Molinarolo, Italia (29, 465)

Angelica Moser, Sveitsi (25, 465)

Loppukilpailu alkaa keskiviikkona Suomen aikaa kello 20.30.