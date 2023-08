Aitajuoksun alkueriin valmistautuva Reetta Hurske sopeutuu helteeseen: ”En minä huomaa, onko ulkona 28 vai 35 astetta – paljon se on kumminkin”

Aitajuoksija Reetta Hurske ei ole säikkynyt helteistä säätä, kun hän on valmistautunut Budapestissä kauden tärkeimpiin juoksuihin. Vuodesta 2016 jatkuneella arvokisaurallaan hän on opetellut suhtautumaan maltilla asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa.

– Aika lämmintä on ollut, mutten toivoisi kylmääkään säätä, Hurske kommentoi 34 asteen hellettä päivää ennen 100 metrin aitajuoksun alkueriä.

– Arvokisoissa on usein ollut lämmintä, eikä tämä ole tähän aikaan vuodesta Euroopassakaan mitenkään poikkeuksellista. Enkä minä huomaa, onko ulkona 28 vai 35 astetta. Paljon se on kumminkin.

Budapestin stadionin viileät tilat helpottavat kilpailupäivän valmisteluja. Urheilijat pyrkivät myös juomaan enemmän kuin janontunne houkuttelee, ja suomalaisten käytössä on viilentäviä liivejä.

Verryttely minimiin

Lisäksi pikamatkojen juoksijat, hyppääjät ja heittäjät typistävät lämpimässä säässä verryttelyn minimiin.

– Verryttelen näissä oloissa vähän eri tavalla kuin tavallisesti, Hurske kertoi.

– En esimerkiksi lähde hölkkäämään metriäkään. Suomessa pitää usein vetää ensin alkulämmöt ennen kuin tekee mitään terävämpää, mutta täällä ei tarvitse hölkätä.

Elmo Lakka pohdiskeli 110 metrin aitajuoksun alkuerien jälkeen, olisiko hänen pitänyt karsia mielestään vain välttämättömään karsittua verryttelyohjelmaa vielä rohkeammin. Hurske on jutellut Lakan kanssa, muttei ryhtynyt kyselemään neuvoja.

– On sama, mitä joku sanoo. Pitää tehdä, miltä itsestä tuntuu. Teen verryttelyn lopulta sen mukaan, miltä itsestä tuntuu, Hurske suunnitteli.

Hurskeen verryttelyssä on muutamia osia, jotka hän tekee aina ennen kilpailua.

– Verryttelylähdöt, hyppelyt ja aitakävelyt ovat välttämättömiä ja muu sen päälle sitten ekstraa, hyväntuulinen Hurske kertoi.

– Ja juu, ilman näitä mediatapaamisia ei voi tietenkään lähteä mihinkään.

Kokemus helpottaa

Hurskeella on kokemusta olympialaisista, kaksista MM-kisoista ja kolmista EM-kisoista sekä viime vuosina enenevässä määrin myös muista kansainvälisistä kilpailuista.

– Kokemuksia on kertynyt jo sen verran, ettei mikään yllätä. En ala panikoida asioista, joihin en voi vaikuttaa.

Säätä on turha tuskailla. Hurske on tottunut myös siihen, ettei verryttelytilanteessa tahdo riittää kaikille kilpailijoille aitoja ja ne täytyy jakaa muiden kanssa, voi tulla viivästyksiä, ja siirtymiset kokoontumishuoneista kohti lähtöpaikkaa ovat erilaiset kullakin stadioneilla.

Budapestissä Hurske on viihtynyt hyvin. Häntä on harmittanut lähinnä se, että kisoja on pitänyt seurata televisiosta.

– Viime vuonna Eugenen MM-kisoissa saattoi käydä stadionilla katsomassa vaikka yksittäisiä kilpailuita. Nyt hotellilta on kentälle vähän turhan pitkä matka, Hurske totesi.

Naisten 100 metrin alkuerät alkavat tänään kello 19.40 Suomen aikaa. Lotta Harala juoksee toisessa erässä, Hurske kolmannessa erässä ja harmikseen ykkösradalla.

Alkuerät on yleensä juostu aamupäivisin.

– Iltapäivä vaikuttaa tulostasoon, taso varmaan nousee tavallista kovemmaksi, Hurske ennusti.

Sekä Hurske että Harala veikkailivat, että välieräpaikka vaatii 13 sekunnin alituksen. Hurske on juossut tänä vuonna lajin Suomen ennätykseksi ajan 12,70.

Pasi Rein