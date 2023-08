Alhaisten K-Marketin avajaispäivä selvillä – tavaroiden latominen hyllyihin alkaa ensi viikolla

Salon Alhaisiin tulevan uuden K-Marketin avajaispäivä on varmistunut. Kauppias Tarja Kaartinen paljastaa, että upouuden kaupan ovet avataan yleisölle torstaina 14. syyskuuta klo 10.

– On ihanaa, että meitä odotetaan ja avautumisemme kiinnostaa alueen asukkaita. Eräskin koululainen kävi juuri polkupyörällä uuden kaupan pihalla kysymässä, koska pääsee ostoksille, Kaartinen kertoo.

Uuden Kirjolankadulle tulevan kaupan nimi on K-Market Taika. Sen kauppiaina toimivat Tarja ja Sauli Kaartinen, jotka ovat myös Pahkavuoren K-Marketin kauppiaita. Kauppiaspariskunnan lisäksi myymälässä tulee työskentelemään seitsemän työntekijää.

Uusi myymälä alkaa jo olla päällisin puolin valmis parkkipaikkoja ja sähköautojen latauspisteitä myöten. Myös sisällä ollaan loppusuoralla.

– Hyllyt alkavat olla pystyssä, ja kassat asennetaan ensi viikolla valmiiksi. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tulee ensimmäinen kuorma, minkä jälkeen aletaan pikkuhiljaa latoa hyllyihin kuivatarvikkeita, kuten jauhoja ja mausteita, Kaartinen kertoo.

Kaartinen kiittää, että rakennusprojekti on ollut hieno kokemus, jossa kaikki on sujunut saumattomasti. Työn on toteuttanut turkulainen Salminen Mäki Yhtiöt Oy.

Alhaisten alue on ollut ilman kauppaa tammikuusta lähtien. Silloin Kärkänkadun ja Hakastaronkadun kulmassa ollut K-Market suljettiin.