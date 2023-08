Aluehallintovirasto kieltää Suomen Löytötavarapalvelun toiminnan kuukaudeksi – palvelu on toiminut toistuvasti lainvastaisesti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää Suomen Löytötavarapalvelun löytötavaratoimistotoiminnan tänä syksynä kuukauden määräajaksi 12. syyskuuta–11. lokakuuta.

Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan, että löytötavaratoimiston toiminta on ollut toistuvasti ja vakavalla tavalla löytötavaralain ja -asetuksen vastaista.

Löytötavarapalvelu valitti aluehallintoviraston antamasta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus piti päätöksellään voimassa aluehallintoviraston määräämän toimintakiellon.

Kuukauden toimintakiellon aikana Löytötavarapalvelu ei saa ottaa vastaan tai noutaa löytötavaroita ja sen toimipisteet on pidettävä suljettuina. Myös maksullinen puhelinpalvelu ja verkkotiedustelu on pidettävä suljettuina toimintakiellon aikana. Toimintakiellon aikana kuluttajat eivät siis voi noutaa tavaroitaan tai tiedustella niiden perään.

Löytötavaratoimisto ei saa markkinoida toimintaansa kiellon aikana, eikä se saa tehdä uusia sopimuksia yritysten kanssa löytötavarapalvelun ulkoistamisesta.

Avi seuraa löytötavaratoimiston määräaikaisen toimintakiellon noudattamista.

Suomen Löytötavarapalvelu kertoo verkkosivuillaan olevansa Suomen suurin löytötavaratoimisto. Se käsittelee muun muassa useimpien bussi- ja lentoliikenneyhtiöiden ja raitioliikenteen löytötavarat. Lisäksi se käsittelee useiden tapahtumien, matkailualan, tapahtumien sekä terveydenhuollon toimijoiden löytötavaroita.

Toistuvaa lainvastaista toimintaa

Suomen Löytötavarapalvelu on avin mukaan perinyt löytötavaroista säilytyskustannuksia löytötavaralain ja -asetuksen sekä oikeuskäytännön vastaisesti. Löytötavarapalvelu on tehnyt toistuvia laiminlyöntejä aluehallintoviraston kehotuksista huolimatta.

Lainvastaista toimintaa on ollut se, että Löytötavarapalvelu on lisännyt arvonlisäveron löytötavaroiden säilytyskustannuksiin ja perinyt säännöksissä tarkoitetun viiden prosentin lisäksi erityiskäsittelylisät korvauksina. Löytötavarapalvelu ei ole myöskään huomioinut esineiden kulumisesta aiheutunutta arvon alentumista, kun löytötavaralle on määritetty käypää arvoa.

Lisäksi Löytötavarapalvelu ei ole toimittanut löydettyjä ajokortteja välittömästi poliisille. Ajokortit sisällytetään avin tiedotteen mukaan löytötavaralaissa tarkoitettuihin henkilötodistuksiin. Löytötavaratoimistoon toimitetut ajokortit olisi toimitettava välittömästi poliisille, ellei niitä toimiteta suoraan asiakkaalle tämän suostumuksella. Avin mukaan suostumuksena ei voida pitää asiakkaan pyyntöä postittaa korttia, mikäli asiakkaalle ei ole kerrottu, että kortin voisi noutaa myös poliisilta.

Löytötavarapalvelun tekemiä laiminlyöntejä voidaan aluehallintoviraston mukaan pitää vakavina.