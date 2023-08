Amerikkalainen Matthew Congleton moitti Salon koulutustarjontaa – Kansalaisopiston rehtori vastaa, miksi kaikki opetus on suomeksi

Amerikkalainen Matthew Congleton on muuttamassa pois Salosta, minkä osasyynä on Salon tarjoamat koulutusmahdollisuudet vieraskielisille. (SSS 5.8.2023) Congleton mainitsi puutteita olevan ainakin Salon kansalaisopistossa. Hän halusi opiskella suomen kieltä, mutta kansalaisopistossa jatkokurssit eivät aina toteutuneet. Congleton ei pystynyt opiskelemaan opistossa muutakaan, koska kaikkien kurssien opetuskieli on suomi.

Rehtori Päivi Pölönen Salon kansalaisopistosta kertoo, ettei hänen aikanaan viidessä vuodessa ole tullut ainuttakaan palautetta vieraskielisten kurssien tarpeesta. Kysynnän puute on yksi syy siihen, miksi vieraskielisiä kursseja ei ole.

– Lähtöajatuksena on, että kaikki kurssit ovat kaikille avoimia kielitaidoista huolimatta. Menee mahdottomaksi, jos yritämme tarjota kaikille koulutusta heidän omalla äidinkielellään, Pölönen perustelee.

Vuoden 2022 aikana netto-opiskelijoiden määrä kansalaisopistossa oli 4636, eli tämän verran opiskelijoita osallistui vähintään yhteen kurssiin vuoden aikana. Heistä 412 puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Opiskelijoiden äidinkielistä laskeutuu yhteen 53 eri kieltä.

Opistossa on vieraskielisille suunnattuja kursseja, mutta ne ovat kaikki Suomeen kotoutumista tukevia kursseja. Vieraskielisille oli viime vuonna suunniteltu 59 kurssia, joista 53 toteutui. Puolet oli osa aikuisten perusopetusta, eli sinne otettiin hakijoita esimerkiksi TE-toimiston ja työttömyyspalveluiden kautta. Loput olivat kaikille suunnattuja suomen kielen kursseja.

Pölönen kertoo, että vieraskieliset ovat osallistuneet muillekin kuin heille suunnatuille kursseille ja pärjänneet niissä. Opettajat ovat käyttäneet taitojensa mukaan vieraskielisten kanssa apukieliä, joista yleisimpiä kansalaisopistossa ovat englannin ja venäjän kieli.

– Opettajakunnassa on paljon apukieliä, mutta 53 kieltä ei millään ole toteutettavissa, Pölönen toteaa.

Hän huomauttaa, että kurssitarjontaa on mahdollista muuttaa. Tätä varten vieraskielisille kursseille pitäisi olla nykyistä enemmän kysyntää.

– Olemme ketterä toimija ja saamme usein hyvinkin nopeasti lisää kurssitarjontaa aikaiseksi, mutta tämä menee kysynnän mukaan. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisideoita, Pölönen kertoo.