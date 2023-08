Analyysi: Ikuisesta altavastaajasta tuli kuriton alisuorittaja – sitä selittäessä Dettmann söi jo sanansa

Huippu-urheilu ei ole aina reilua, mutta loppujen lopuksi se on aina rehellistä.

– Tulos tulee aina toiminnan seurauksena, Susijengin pitkäaikainen päävalmentaja ja nykyisin Koripalloliiton valmennuksen johtajana toimiva Henrik Dettmann on useissa yhteyksissä muistuttanut.

Dettmann ei voisi olla enempää oikeassa.

Susijengi hävisi kaikki MM-alkulohkon ottelunsa samalla kaavalla: joukkue pelasi jokaisessa ottelussa yhden hyvän, yhden kohtalaisen ja kaksi karmeaa neljännestä. Susijengi päästi keskimäärin anteeksiantamattomat 99 pistettä ottelua kohti ja koriero valahti 62 pistettä pakkaselle.

Vaikka lohko tiedettiin etukäteen hankalaksi, on Susijengi ollut yksi MM-kisojen suurimmista alisuorittajista.

Susijengin nousu Euroopan kellarikerroksesta kirkkaisiin valoihin on perustunut kolmeen asiaan, jotka on moneen kertaan lueteltu: muita parempi valmistautuminen ja muita parempi sitoutuminen, jotka ovat näkyneet parketilla muita yhtenäisempänä joukkueena.

MM-kesänä kaikki nämä peruspilarit ovat murtuneet. Susijengin kesä ei ollut pelkästään rikkonainen, se oli myös huonosti organisoitu.

Kesäkuusta asti eri ryhmillä leireillyt Susijengi kohtasi valmistavissa maaotteluissa pelkästään tuttuja ja turvallisia Baltian maita. Ottelut eivät valmistaneet joukkuetta parhaalla mahdollisella tavalla MM-alkulohkoon. Koripalloliitto ei myöskään käyttänyt monen muun maan tavoin mahdollisuutta pelata kenraaliharjoitusottelua MM-kisapaikkakunnalla.

Sitoutuminen oli paperilla edelleen muita parempaa, sillä Susijengi sai muista poiketen kaikki parhaat pelaajansa MM-kisoihin. Mutta itse kisoissa Susijengin sitoutuminen paljon mainostettuihin yhteisiin arvoihin kuten ”luottamus” ja yhdessä tekeminen” on ollut surkeaa.

MM-kisoissa on nähty Susijengi-aikakauden (2010–2023) epäyhtenäisin, kurittomin ja haluttomin joukkue. Lassi Tuovin johtama valmennus on epäonnistunut pahasti niin pelien välissä kuin niiden sisällä.

Roolitus on sekava, eikä toimivia viisikoita ole löytynyt. Myös pelaajilla on vastuunsa: Susijengin selkäranka eli yksi vastaan yksi -puolustaminen on ollut ala-arvoista – siihen valmennuksen keinot ovat vähissä.

Tiistain Saksa-ottelussa tilanne eskaloitui jopa hävettävälle tasolle. Alexander Madsen näytti kyseenalaistavan valmennuksen vaihtokomennon kahdesti. Ottelun lopussa niin Madsen kuin koko muu joukkue kirjaimellisesti luovutti eli jätti pelaamatta tilanteita loppuun asti.

Vastaavaa ei ole tapahtunut periksiantamattomuudestaan tunnetun Susijengin pitkän arvokisaputken aikana koskaan aiemmin. Kaikesta näki, ettei joukkue ollut enää Tuovin hallussa.

– Me pelaamme ihan hyvää koripalloa, mutta se ei riitä edes voitosta pelaamiseen, Tuovi väitti STT:lle.

Muistutuksena: tulos tulee aina toiminnan seurauksena.

Susijengi oli aikaisemmissa arvoturnauksissa pystynyt luomaan kollektiivillaan kilpailuedun, joka kavensi suurta materiaalieroa. Kun kollektiivi katosi, materiaaliero roiskui räikeästi silmille.

Koripalloviisikon tärkein pelipaikka on pelintekijä. Susijengin ykköspointti, NCAA-uransa aloitteleva Miro Little, antoi omilla puolustusvirheillään vastustajalle kymmeniä pisteitä ottelua kohden. Kakkospointti Edon Maxhunin käsissä pallo ja ajatus taas seisahtuivat.

Susijengin paras pelintekijä onkin ollut Ranskan kakkostasolla ammatikseen pelaava Ilari Seppälä. Tosin pallovarmaa ”nollanollaa” pelaava Seppälä istui jostain käsittämättömästä syystä koko katastrofaalisen Japani-ottelun penkillä. Saksaa vastaan Seppälä teki saman verran pisteitä kuin Markkanen (12).

Markkasen piti olla lohkon paras ja koko kisojen top 3 -pelaaja. Hän ei totisesti sitä ollut. Surkealla 15 prosentin tarkkuudella kolmoset (3/20) heittänyt Markkanen on pelannut turnauksessa 82 minuuttia, jotka Suomi on hävinnyt 59 pisteellä. Markkanen ei ole pystynyt kantamaan joukkuetta heikkoina hetkinä.

Saksaa vastaan silmin nähden turhautunut varusmies Markkanen pelasi enää reilut 22 minuuttia, eikä hän olisi ansainnut minuuttiakaan enempää.

Toinen suuri pettymys on ollut kapteeniksi nostettu Sasu Salin, josta ei ole joukkueen henkiseksi johtajaksi.

Koripalloliitto on Dettmannin johdolla luonut miesten maajoukkueen ympärille ”susinarratiivin”. Siinä pieni ja piskuinen Suomi on aina se periksiantamaton altavastaaja, joka saavuttaa asioita, joiden merkitystä media ei ymmärrä.

Narratiivi on nielty sellaisenaan, vaikka Susijengi on sijoittunut jo kolme kertaa EM-kisoissa kymmenen parhaan joukkoon.

Kun viimeistään Japani-katastrofi teki ikuisesta altavastaajamantrasta katteettoman, oli narratiivia muutettava.

– Puhumme vain niistä pelaajista, jotka ovat käytettävissä. Emme niistä, jotka eivät ole, kuului Dettmannin tuttu linjaus kokoonpanospekuloinneille.

Tämäkin linjaus muuttui lennossa, sillä Dettmann nosti esiin ennen Saksa-ottelua uransa jo lopettaneiden Petteri Koposen ja Shawn Huffin merkityksen.

– Loogisin syy (Japani-tappioon) oli se, että joukkueessa oli vain yksi pelaaja (Salin), joka on pelannut yli 100 maaottelua. Tähänhän se ratkesi, Dettmann väitti Ruudun haastattelussa.

Eli tiukan paikan tullen puhe kääntyi pelaajiin, jotka eivät ole käytettävissä.

Vaikka kokemattomuus-kortti on sinänsä relevantti, sen taakse on hassua piiloutua. Yli puolella Susijengin pelaajista on vähintään 40 miesten maaottelua ja yli puolet pelaajista debytoi Susijengissä jo viime vuosikymmenellä.

Näiden takinkääntöjen, kuten koko ”susinarratiivin” perimmäinen tarkoitus onkin suojella nykyisiä pelaajia kritiikiltä ja luoda Susijengin ympärille kupla, jonka sisällä joukkue ei epäonnistu, oli tulos mikä tahansa.

– Sanoin jo elokuun alussa, että pitää varoa nostamasta omia odotuksia, kun muut tekevät sen kuitenkin, Dettmann jälkiviisasteli.

Toisin sanottuna renkaaseen pumpataan kaksin käsin ilmaa koko kesä, mutta jos rengas räjähtää, syy on pumpussa eikä pumppaajassa.

Suuressa kuvassa MM-katastrofi tulee saamaan – on osin saanut jo – liian suuren mittakaavan.

Yksi EM-puolivälieräpaikka tai kerran loppuunmyyty Nokia Arena ei tee Suomesta koripallomaata, eivätkä yhdet surkeat arvokisat pilaa koko Susijengin historiaa.

Silti lajin nykytilasta Lauri Markkasen takana tulisi olla vihdoin huolissaan. Suomella ei edelleenkään ole ainuttakaan miesten euroliigapelaajaa ja viisikollinen MM-joukkueen pelaajista ei tiedä, missä he tulevan kautensa aloittavat.

Myös poikamaajoukkueiden kesä meni pahasti penkin alle: U16- ja U18-ikäluokkien EM-kisoissa Suomi voitti 14 ottelusta vain kolme. U20-maajoukkue oli EM-kisojen B-divisioonassa yhdeksäs 9:s, eli oli maanosan 25:nneksi paras.

Mikä pahinta, Susijengi ei ole ollut tämän kesän ainoa kuriton maajoukkue. Jo U18-ikäluokan EM-kisoissa nähtiin suomalaispelaajalta poikkeuksellisen epäurheilijamaista käyttäytymistä. Puhumattakaan universiadijoukkueen turpakäräjistä chengulaisen kisahotellin käytävällä, jonka Koripalloliitto pyrki kaikin keinoin pimittämään medialta.

Samaan aikaan Susijengi on antanut kasvonsa Keskon kiusaamisenvastaiselle kampanjalle, joka pyörii täydellä höyryllä MM-kisalähetysten yhteydessä.

”Luottamuksen” ja ”yhdessä tekemisen” lisäksi yksi Susijengin arvoista on ”avoimuus”. Koripalloliitolla olisikin nyt sopiva hetki käydä yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa luottamuksellinen ja avoin keskustelu niin urheilullisista asioista kuin yhteisten arvojen noudattamisesta.

Toinen vaihtoehto on päivittää ”Susinarratiivia” ja valittaa, kun media ei ymmärrä.

Toisaalta, eipä kansaakaan kiinnosta: MM-avausottelua seurasi keskimäärin 77 000 tv-katsojaa.

Siinä sitä narratiivia.

MM-kisat, E-lohko: Saksa–Suomi 101–75 (19–22, 28–17, 29–16, 25–20)

Suomen pisteet/levypallot: Olivier Nkamhoua 14/4/3 syöttöä, Lauri Markkanen 12/2, Ilari Seppälä 12/2, Jacob Grandison 7/3/4 syöttöä, Edon Maxhuni 7/1/6 syöttöä, Mikael Jantunen 6/5, Elias Valtonen 6/3, Sasu Salin 6/1, Alexander Madsen 5/2, Miro Little 0/0/3 syöttöä, Henri Kantonen 0/0. Alex Murphy ei pelannut.

Levypallot: 33–24

Syötöt: 29–20

Menetykset: 9–18

Heittoprosentit:

1p: 75–100

2p: 78–65

3p: 34–34

OHO!

213-senttinen Lauri Markkanen ei ottanut 23 minuutin peliajalla ainuttakaan puolustuslevypalloa.

Australia–Japani 109–89

Lohkon loppujärjestys:

Saksa 3 3/0 6

Australia 3 2/1 5

Japani 3 1/2 4

Suomi 3 0/3 3

Suomen ottelut jatkuvat alemmassa jatkolohkossa, jossa se kohtaa Venezuelan sekä Kap Verden tai Georgian.

Suomen ottelut pelataan torstaina ja lauantaina.