Annika Saarikko lateli Salossa suorat sanat – Tunnin juna vie tierahat

– Mitä valtion omaisuutta aiotaan myydä Tunnin junan alta?, kansanedustaja, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tivaa.

– Puoli miljardia on valtava potti. Ja se on vasta alkua.Tiedossa on, että koko hanke maksaisi miljardeja, Saarikko kiihdyttää tahtia.

Entinen valtiovarainministeri puhuu nyt suunsa puhtaaksi hankkeesta, joka viime keväänä sai hänet kotimaakunnassaan valtaisan kritiikkivyöryn alle. Ennen kevään eduskuntavaaleja Saarikko kääntyi vastustamaan Turun ja Helsingin välistä raidehanketta, vaikka se on vuosia ollut maakunnan edunvalvonnan tärkein keihäänkärki. Hän sanoo vakuuttuneensa oman ministeriönsä selvityksestä, joka tuomitsi miljardeja maksavan hankkeen ”taloudellisesti kannattamattomaksi”.

Kesällä pääministerinä aloittanut Petteri Orpo (kok.) kuitenkin ajoi Tunnin junan hallitusohjelmaan. Nykyinen hallitus aikoo rakentaa ainakin Salon ja Turun välisen osuuden, sekä Helsingin päässä kiskot Espoosta Lohjalle. Hankkeelle on jyvitetty 460 miljoonaa euroa valtion rahaa. Se selvästi närästää entistä rahaministeriä, ja hänellä on tuomio valmiina moisille aikeille. Sen esittämiseen hän on valinnut paikkansa hyvin.

Saarikko vieraili torstaina Salon iltatorilla tapaamassa kaupunkilaisia ja äänestäjiään. Salossa vastakkainasettelu Tunnin junan suhteen ei ole hiljentynyt hallituksenvaihdoksen jälkeen. Osa kaupunkilaisista vastustaa hanketta kiivaasti, vaikka kaupunki virallisesti sitä tukeekin.

Pääministeri Orpo ei ole toistaiseksi avannut, miten Tunnin junan valtionosuus rahoitetaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että rahat saadaan valtion omaisuuden myynnistä. Se on epäselvää, mikä pian on kaupan.

– Yleensä valtion omaisuutta myydään silloin kun se saadaan tuottavampaan käyttöön. Nythän me tiedämme, että Tunnin juna ei ole taloudellisesti kannattava, Saarikko piikittelee.

Iso este junahankkeen tiellä on myös se, että valtion jyvittämä vajaa puoli miljardia ei riitä haluttujen osuuksien rakentamiseen. Todennäköisesti radanvarren kunnilta tarvitaan suhteellisesti isoja panostuksia.

– Minua huolettaa, että mikä on kuntien taloudellinen tilanne [tehdä tällaisia rahoituspäätöksiä], kun hallitus tulee leikkaamaan niiltä valtionosuuksia, Saarikko sanoo.

Samaan syssyyn hän antaa vakavan varoituksen.

– Jos nämä rahat laitetaan Tunnin junaan, onko niin, että sen jälkeen on vuosiin turha haaveilla Raision kehäteistä tai muistakaan isoista liikennehankkeista? Ne ovat maakunnalle myös todella tärkeitä, autoilijan arjen asiaa. Muualta tulevien päättäjien silmissä tämä tyhjentää Varsinais-Suomen lippaan tyhjäksi pitkäksi aikaa isoista liikenneinvestoinneista.

Esimerkiksi Salossa on pitkään ajettu Itäisen ohitustien jatko-osan saamista valtion investointiohjelmaan. Saarikon ennusteessa siltäkin olisi vaara pudota pohja pois. Muualla Suomessa katsottaisiin, että Varsinais-Suomi on osansa jo saanut. Lisäksi Saarikko muistuttaa, että nykyhallitus ei ole rakentamassa Tunnin junaa, vaan palasia siitä. Kriittinen Salon ja Lohjan välinen osuus jää seuraavan hallituksen murheeksi.

– Minä toivon, että tämä hanke jäisi vielä harkintahyllylle, Saarikko summaa.

Saarikko ajoi torstai-iltapäivällä sateiseen Saloon suoraan Helsingistä keskustan puoluehallituksen kokouksesta. Siellä puoluejohto päätti esittää tulevalle ylimääräiselle puoluekokoukselle, että keskusta asettuu presidentinvaaleissa Olli Rehnin taakse.

Päätös ei ollut yllätys. Nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja, keskustalainen Rehn toivoi jo ehdolle asettuessaan tukea puolueelta. Hän lähtee silti vaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Saarikko kertoo, että keskustan piirijärjestöillä oli heinäkuun loppuun saakka aikaa antaa esityksiään tulevasta presidenttiehdokkaasta. Rehnin lisäksi yhtään muuta nimeä ei tuotu esiin.

– Mittakaava ja voima Rehnin tueksi oli vaikuttava, Saarikko kuvaa.

Saarikko vakuuttaa, että keskustassa ei koeta hankalaksi, että puolue ei kelvannut Rehnin ensisijaiseksi viiteryhmäksi.

– Valitsijayhdistykset ovat tätä aikaa. Ne vahvistavat kansanvaltaa. On tietenkin rankkaa, että puoluejohtajana joudun sanomaan näin, mutta politiikkaan osallistumisen kynnys puolueiden kautta on aika korkea. Valitsijayhdistys madaltaa ei-puolueaktiivien kynnystä lähteä mukaan. Yhdenkään puolueen kannatus Suomessa ei riittäisi presidentinvaalien voittamiseen.

Oma kysymyksensä on sekin, mikä tulee olemaan keskustan rooli Rehnin kampanjassa.

– Lisäarvo, jonka me tuomme, on järjestöllinen kampanjaosaaminen ja puolueaktiivien tuominen mukaan, Saarikko sanoo.

– Ja tietenkin myös taloudellinen tuki.

Matkalla Saloon Saarikko sai kokea elämyksiä, jotka ovat viime vuosina jääneet vähemmälle: Hän joutui varomaan rankkasadekuuroa ja lopulta etsimään parkkipaikkaa. Edelliset neljä vuotta Saarikko istui työhön liittyvät ajot ministeriauton takapenkillä. Nyt hän istui itse ratin takana.

Saarikko sanoo, että ministerinpestin päättyminen oli lopulta helpotus.

– Aika aikaansa kutakin.

Kokeneemmat kollegat olivat varoitelleet tyhjyyden tunteesta, joka saattaa vallata mielen hektisen rupeaman jälkeen. Sellaista ei kuitenkaan tullut. Kesä on kulunut palautuen perheen kanssa Oripäässä.

Raskas vaalitappio sai hänet myös pohtimaan omaa asemaansa puolueessa.

– Oli valtavan vaikea ja iso päätös sen jälkeen sitoutua jatkamaan puheenjohtajana. Mutta mielsin vastuunkannon niin, että vaikeassa kohdassa ei voi paeta paikalta.

Nyt hän sanoo olevansa motivoitunut. Mitä tapahtuu ensi kesäkuun puoluekokouksessa, sitä Saarikko pohtii myöhemmin.

Tuoreena oppositiojohtajana Saarikko on saanut sivusta seurata, millaiseen myrskyyn uusi hallitus on joutunut toistuvien rasismikohujen myötä. Hänen mukaansa tilanne on erittäin huolestuttava.

– Tämä kriisi on hallituksen itse itsensä ympärille synnyttämä ongelma. Joka on nyt muodostumassa myös Suomelle ongelmaksi, Saarikko jyrähtää.

Hän sanoo, että hallituksen toimintakyky on kysymysmerkki. Hänen mukaansa rasismiongelma on virtahepo hallituksen olohuoneessa ja se on pakko käsitellä heti syksyllä.

Saarikon äänenpainot eivät kuitenkaan ole yhtä jyrkkiä kuin esimerkiksi monella vasemmistopoliitikolla. Hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmässä ei ole keskusteltu yksittäisten ministerien luottamuksen mittaamisesta. Koko hallituksen luottamusäänestys on joka tapauksessa tulossa.

– On tärkeää saada tietää, mitä hallitus tekee yhdessä, eikä mitä kukin ministeri erikseen puuhailee. Mutta jos hallituksen tiedonanto jättää linjan epäselväksi, se on tosi vaikea tilanne.

Saarikko toistaa usein toteamansa linjauksen, että keskusta haluaa kunnioittaa vaalitulosta. Hän toivoo, että hallitusta päästäisiin pian arvioimaan tekojen eikä pelkkien kohujen kautta.

Saarikko väläyttää, että keskusta on myös oppositiosta valmis tukemaan hyvänä pitämiään esityksiä. Se edellyttää, että hallitus pysyy kasassa ja saa syksyllä ensimmäiset aloitteensa eduskuntaan saakka.