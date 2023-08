Suomea vaivaavaan hoitajapulaan haetaan apua toiselta puolelta maailmaa.

Virrat ja Ruovesi päättivät hiljattain rekrytoida 20 vietnamilaista hoitajaa. Osa toi mukanaan perheensä, ja kuntiin muutti kerralla 31 henkilöä.

Salolaisittain kiinnostavaa asiassa on, että rekrytoinnin hoiti Greenfivi Ltd, jonka toimitusjohtaja on Salon entinen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, 71.

– Tämä on toivottavasti vasta alkusoittoa, Rantakokko sanoo – ja suunnittelee jatkavansa työuraansa vielä vuosia.

– Ainakin seiskavitoseksi voisin jatkaa, mutta aika näyttää, kauanko jaksaa, hän sanoo.

Rantakokko tuli Salon kaupunginjohtajaksi vuonna 2009, ja hän jäi Salosta eläkkeelle 65-vuotiaana kesällä 2017.

Ennen Saloa mies johti Kauhajokea. Alueen metalliyritykset kärsivät tuolloin työntekijäpulasta, ja Rantakokko oli mukana tuomassa yrityksille metallimiehiä Vietnamista.

Salossa uusi kaupunginjohtaja aiheutti heti pienen kohun ehdottamalla, että vietnamilaisia hoitajia voisi tuoda tännekin.

Hoitajatuonti jäi, kun Rantakokko keskittyi Nokian alasajosta kärsineen Salon pelastustalkoisiin. Töitä riitti eläkkeelle asti.

Eläkepäivät täyttyivät alusta asti projektihommista. Keskustalaiset ministerit pyysivät luottomiestään selvittämään aluksi keskisuurten seutukaupunkien ongelmia.

Seuraavaksi valtiovarainministeriö kutsui Rantakokon ja Salon hallintojohtaja Irma Niemisen selvittämään Kittilän kunnan hallintosotkuja.

– Selvityshommien takia en ehtinyt pudota työuran jälkeen tyhjän päälle. Ei tullut mitään shokkia, hän kiittää.

Rantakokko oli mukana selvittämässä myös Suupohjan radan kunnostusohjelmaa. Eräällä matkalla samassa junassa istui metsäyhtiön edustaja, joka murehti ikkunasta näkyvää pusikkoa.

– Hän sanoi, että metsän raivaukseen tarvittaisiin äkkiä 1 500 työntekijää. Vastasin siihen, että Vietnamissa on, haetaan sieltä, Rantakokko muistelee.

Metsätyöläisten tuominen jäi, mutta ajatus jäi itämään. Koronakriisin jälkeen Suomessa herättiin hoitajapulaan, ja Antti Rantakokko näki tilaisuuden hyödyntää vanhoja verkostojaan Vietnamissa ja Suomen valtionhallinnossa.

– Tällaiset asiat eivät tapahdu hetkessä. Olemme tehneet aika paljon työtä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ja muiden viranomaisten kanssa, ennen kuin mitään on tapahtunut. Suhteita Vietnamiin olen pitänyt koko ajan yllä, ja meillä on siellä paikallinen yhteistyökumppani.

Pitkän virkamiesuran tehneellä Rantakokolla on hyvä eläke, ja hän saattoi ryhtyä yrittäjäksi pienellä riskillä. Yhtiön toinen osakas on myös eläkkeellä.

– Olemme tehneet yrityksessä vuosia palkatonta työtä, ja olemme maksaneet kulut omasta pussistamme. Vasta nyt tästä alkaa saada jotain. Jos olisi pitänyt heti alusta asti maksaa palkkaa jollekin, se ei olisi onnistunut.

Hän korostaa, ettei ole hakemassa yritystoiminnastaan pikavoittoja.

– Kiinnitämme erityistä huomiota eettisiin periaatteisiin ja panostamme esimerkiksi ihmisten koulutukseen. Me emme oikaise. Maineensa voi pilata vain kerran.

Rantakokko luonnehtii yritystoimintaansa ”eläkeläisen harrastukseksi” ja sanoo tekevänsä käytännössä puolikkaita työpäiviä.

– En osaa olla jouten. En ole koskaan osannut. Tämä on mielekästä hommaa ja tuo elämään sisältöä. Haluan kokeilla vähän rajoja, että mikä onnistuu ja mikä ei.

Rantakokko sanoo tekevänsä koko ajan jotain. Kesämökillä hän ei makaa laiturilla ottamassa aurinkoa, vaan pilkkoo puita, nikkaroi tai lähtee marjametsään. Kotipaikallaan Muoniossa hän hoitaa metsää ja kunnostaa nurkkia.

Viime talvena mies hiihti yli 2 000 kilometriä, ja ensi talven Finlandia-hiihdon osallistumismaksu on jo maksettu. Se pakottaa treenaamaan.

– Onneksi olen hyvässä kunnossa, ja kyllähän minä liikun jatkuvasti. Kun liikkuu, pystyy hyvin nukkumaan. Silloin sitä jaksaa, ja tekemisestä nauttii. Ei tämä ole sen monimutkaisempaa.

Rantakokko kertoi eläkkeelle jäädessään, että hänen vaimollaan on vielä muutamia työvuosia jäljellä. Nyt vaimokin on jo eläkkeellä.

– Vaimo on vähän moittinut minua, että työasiani täyttävät edelleen kalenteria ja että tähän menee liikaa aikaa. Se on pois yhteisestä ajastamme. Onneksi näitä töitä voi tehdä etänä ja vaikka kesämökillä.

Rantakokko huomauttaa, ettei ole ainoa pitkää työuraa tehnyt suvussaan.

– Serkkuni piti Hetassa vaatekauppaa yli 90-vuotiaaksi. Lapin keskussairaalassa hoitajat luulivat, että hän puhuu pehmoisia, kun serkku kiirehti vuodenvaihteen alla kotiin lähtöä, jotta ehtii ajoissa tekemään inventaariota.

Antti Rantakokko bongattiin viime talvena pitkästä aikaa myös Salon kaupungintalolla. Onko mies nyt uudella kierroksella tarjoamassa vietnamilaisia hoitajia Saloon?

– Ei se vierailu liity tähän. Olen ollut toisen projektin kautta mukana koulutusviennissä, ja olin Salossa sen tiimoilta.