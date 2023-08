Salon uuden jäähallin arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi on valittu Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi teki valinnasta viranhaltijapäätöksen tiistaina.

Salon tilapalvelut pyysi suunnittelu-urakasta tarjouksia heinäkuussa. Tarjouksen jätti seitsemän yritystä: Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto, Ark-Bau Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Harc Oy, Arco Architecture Company Oy, Afry Finland Oy ja Siren Arkkitehdit Oy.

Kaupunki vaati, että yrityksillä tulee olla tehtynä vähintään kolme toimeksiantoa vaativien ja energiatehokkaiden liikuntatarkoitukseen tehtyjen rakennushankkeiden suunnittelusta viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa hinnan painoarvo oli 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia.

Arcadia Oy Arkkitehtitoimiston veroton tarjous urakasta on runsaat 74 000 euroa.

Jäähallin suunnittelulla on lähtökohtaisesti kiire, sillä kaupungin pitäisi varata ensi vuoden talousarvioon jonkin suuruinen raha hallin rakentamiseen.

Hallin kustannusarvio on ollut tähän mennessä 8,1 miljoonaa euroa. Hallin hintalappu tarkentuu kuitenkin suunnittelun myötä.

Kaupunki kertoi tarjouspyynnössään, että suunnittelutyö on tarkoitus käynnistää heti suunnittelijavalinnan jälkeen.

Ensimmäisen suunnittelukierroksen pitäisi olla valmis marraskuun lopussa, ja toteutussuunnitelmien pitäisi olla valmiina huhti–toukokuussa. Tässä välissä valitaan myös erikoissuunnittelijat.

Kaupungin alustavan aikataulun mukaan hallin rakennustyöt alkaisivat ensi kesäkuussa. Tilat olisivat valmiit ja käyttöön otettavissa toukokuussa 2025.

Salon uusi jäähalli on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2024.

Jäähalli on saamassa valtiolta maksimituen eli ­750 000 euroa. Vaatimuksena on, että avustuksen saajalla on hankkeesta valmis suunnitelma ja kustannusarvio.