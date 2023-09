Armfeltin koulun entinen lukio-osa remontoidaan kuluvan ja ensi vuoden aikana Halikossa.

Vuonna 1984 valmistuneessa rakennuksessa on ollut ongelmia julkisivurakenteissa, ilmanvaihto on riittämätön ja talotekniikka on kauttaaltaan uusimisen tarpeessa.

Salon kaupunki on varannut rakennuksen korjaukseen miljoona euroa täksi ja kolme miljoonaa ensi vuodeksi.

Remontin takia opetus siirretään väistötiloihin ja osin muualle koulukeskukseen. Neljä luokkaa sisältävä väistötila nousee koulukeskuksen viereiselle hiekkakentälle.

Kaupunki on pyytänyt tarjouksia käyttövalmiista ja siirrettävästä moduulirakenteisesta väistötilasta.

Tarjouksia tuli viideltä toimittajalta, joista urakan saa edullisimman tarjouksen jättänyt Expandia Moduulit Oy. Sen hinta on noin 208 000 euroa.

Väistötilojen pitää olla käytössä marraskuussa, ja niiden vuokra-aika jatkuu ensi vuoden loppuun asti.