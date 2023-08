Artisti käski, parkkipaikalla toteltiin

Uutisissa ja Ilta-Sanomissa kerrottiin, että Uudellamaalla vanhuksilta on ryöstetty rahaa ja pankkikortteja. Meillä Salossa joku epämääräinen nainen oli käynyt, halusiko rahaa vai rakkautta? Mutta vessaan piti päästä. Pitääkö tehdä ilmoitus

Farmoksen tontin musiikkifestivaalin eräs esiityjä kehotti laulujensa välissä festariyleisöä juomaan viinaa. En tiedä, koskiko kehotus myös CM:n parkkipaikalla musiikkia kuunnelleita. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kyllä sielläkin juotiin viinaa ihan kiitettävästi. Itse en tiennyt, että nykymusiikin kuuntelu vaatii alkoholia. Ensi vuonna sitten olen viisaampi. Nyt varauduin vain korvatulpin. Naapuritalon asukas

Miksi Saloon rakennetaan uusi poliisitalo vaikkei täällä ole poliiseja? Vaari

Kuuntelin Ylen politiikkaradiota 21.8. Kokoomuksen puoluesihteeri valehteli, että kokoomus ei ole työnantajan asialla hallituksessa. Miten noin törkeästi voi sanoa? Porvaripuolueena ovat olleet aina samalla puolella. Järkyttävää

Hyvä kun jatkossa saa metsästää myös valkoposkihanhia. Päästään vihdoinkin eroon niitten jätöksistä. Joillain rannoilla ei oikein voi kävelläkään kun kengänpohjat on täynnä sitä kakkaa ja kaikenlaiset taudit leviävät kakin mukana. Järkihoi

Kiitos läntisen terveysaseman nuorelle mieshammaslääkärille hyvästä hoidosta. U.L.

Minä n 1500 e/kk nettona tienaava joudun hintojen nousujen takia nyt tinkimään kaikesta turhasta. Jos vielä asumistukeakin leikataan, entistä vähemmän pystyn ostamaan. Ihmettelen, jos tämä maa nousee sillä, etteivät ihmiset pysty ostamaan kuin äärimmäisen tarpeellisen. Pitkällä lukion matikalla

Soitin maanantaina pääterveysasemalle. Asiani koski matkakorvausta. Sain nopeaa ja ystävällistä palvelua. Kiitos. Kyyti

Hyvä Toveri, sinulle muistutukseksi, että pääministeri Katainen sanoi televisiossa Venäjä-puheiden yhteydessä, että Putinin tukipuolue on kokoomuksen veljespuolue, jonka kanssa on yhteydet. Väitteesi demarien ja kepun kallellaan olosta putinismin suuntaan on täysin väärä ja harhaanjohtava. Jotain totuutta sentäs

Työntekijät saavat mennä konkurssiin, mutta yrittäjiä hallituksen pitäisi tukea nyt. On otsaa ja iso otsa onkin

Valkohäntäpeura on haitallinen vieraslaji. Se pitäisi hävittää maasta kokonaan ja metsäkauriskanta pitäisi pienentää tuhannesosaan nykyisestä, jotta Suomen metsäluonto olisi tasapainossa. Kurtturuusu

On todella hieno juttu, että hallitus suunnittelee rikoksista saatujen tuomioiden koventamista. Ymmärrän, että tämä maksaa, mutta kyllä näissä tuomioissa on koventamisen varaa tuntuvasti. Epra

Hajattelija, olin joutua Halikon ympyrässä auton päälleajamaksi. Olin tarkistanut vapaan ylityksenmahdollisuuden. Tielle päästyäni auto hipoi rollaattoria. Yleensä antavat kohteliaasti ylityksen tai heilautan kättä: Ole hyvä, ohita . Tietenkin mersu