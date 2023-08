Auringonkukkapelloista pilkottaa jo keltainen – Auringonkukat selvisivät kesän säänvaihteluista ja myrskystä mallikkaasti

Auringonkukat ovat hiljalleen aukeamassa, ja kukkien täyttä loistoa odotellaan viikon parin sisään. Auringonkukkia pääsee pian poimimaan taas kuudesta kaupungin pellosta

Kesäkuun helteet ja kuivuus enteilivät auringonkukille huonoa satoa, mutta kasvu vauhdittui viime viikkoina.

– Tällä hetkellä kukinta on aluillaan, nyt on ollut lämmin viikko ja kosteutta, mikä on vauhdittanut kasvua, kertoo kaupunginpuutarhuri Matti Nikander .

Nyt hän enteilee kukille onnistunutta satoa.

– Kylvökset ovat tiheitä, ja sato vaikuttaa hyvältä.

Viimeviikkoinen Sylvia-myrskykään ei horjuttanut kasvua. Kasvien vahvat rungot pitivät ne pystyssä. Keväällä ja alkukesästä tilanne vaikutti paljon huonommalta, sillä itämistä ja kasvua hidastivat kuumuus ja kuivuus.

– Kevät oli istutuksille hankala, sillä kylvö meni myöhään. Kesäkuussa taas oli kuumaa ja kuivaa. Itäminen ja kasvu lähtivät huonosti, Nikander selventää.

Auringonkukat kasvavat pitkään. Ne tulisi ensisijaisesti istuttaa toukokuussa, kun yöpakkasia ei enää ole. Myöhäisin aika kylvämiselle on kesäkuun alussa. Tällöin kukka kukkii heinä- tai elokuun aikana.

Auringonkukkia voi poimia kuudelta eri pellolta. Kaupungin puistomestari Marja-Leena Laakso kertoo peltojen olevan suunnilleen samankokoisia, mutta kukissa saattaa olla eroja.

– Meriniityssä on vähemmän ja pienempiä kukkia. Viitanlaaksossa taas on enemmän. Joka paikassa on jotakin, ja kukkasia riittää, Laakso toteaa.

Kaupungin auringonkukkapellot

Halikko, Härkhaassa Vässiläntien varrella

Muurla, Pyölissä Robintien varrella

Ollikkala, Vanhan Perttelintien alkupäässä

Viitanlaakso, Pihaniitynkujan päässä

Meriniitty, Meriniitynkadun varrella

Perniön kirkonkylä, Niittytien päässä