Australia alleviivaa pronssiottelun merkitystä – jalkapallon naisten MM-kilpailujen mitalipeleissä riittää voittajia

Pronssiottelu on kahden välierissä pettymään joutuneen joukkueen kohtaaminen, jonka tarpeellisuus on usein kyseenalaistettu palloilusarjoissa ja arvokilpailuissa.

Toisaalta on myös hyviä esimerkkejä siitä, miten kipinä on syttynyt tappioon päättyneen välierän jälkeen vielä kerran. Himmein mitali maistui varmasti jalkapallon miesten MM-kilpailuissa esimerkiksi Ruotsille 1994, Kroatialle 1998 ja Turkille 2002.

Lauantaina Australian naisten maajoukkueella on mahdollisuus saavuttaa kotikisoissaan ensimmäinen MM-mitalinsa ja huipentaa kisaurakka voittoon. Kapteeni Sam Kerr vakuuttaa joukkueen olevan täynnä intoa.

– Nämä ovat olleet meille uramme mahtavimmat neljä viikkoa. Ei vain se, mitä on tapahtunut kentällä vaan sekin, mitä on tapahtunut kentän ulkopuolella. Kun aloitimme MM-kilpailut, emme voineet uskoa, että tällaista tapahtuisi. Miten koko maa on takanamme ja miten olemme pelanneet, Kerr summasi kisatunnelmia perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kerr on kärsinyt pohjevammasta, jonka hän sai ennen MM-kilpailuja. Hän pääsi pelaamaan vasta neljännesvälierässä ja on kasvattanut vastuutaan ottelu ottelulta. Välierässä Kerr teki Australian ainoan maalin, kun Englanti eteni loppuotteluun lukemin 3–1.

– Meillä on vielä yksi ottelu, jossa voimme paketoida homman huipulla. Lisämotivaatiota tuo se, että voimme todella jättää perinnön. Kolmanneksi sijoittuminen MM-kilpailuissa on jotain sellaista, mistä voi vain unelmoida lapsena.

Mitalipeleihin selvinneistä joukkueista Ruotsi on rohmunnut eniten MM-mitaleja vuodesta 1991 alkaen. Sillä on hopea ja kolme pronssia. Nyt Ruotsilla riittää kokoamista pelihaluissaan pronssiotteluun, kun niskassa painaa välierän viime hetken 1–2-tappio Espanjalle.

Seitsemäs voitto haussa

Sunnuntaina maailmanmestarien joukkoon liittyy uusi maa, kun Espanja ja Englanti ottavat mittaa toisistaan. Espanjalla ei ole yhtään MM-mitalia, mutta Englannilla on pronssi vuodelta 2015.

Englanti on voittanut ainoana maana kaikki ottelunsa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelattavissa MM-kilpailuissa.

– Aloitimme MM-kilpailut sillä mielellä, että haluamme voittaa seitsemän ottelua, ja se on yhä tavoitteemme. Yksi on jäljellä, ja olemme todella sitoutuneet tavoitteeseemme, viime vuoden Euroopan mestaruuden takuunaisiin lukeutunut Alessia Russo kertoi BBC:n verkkosivuilla.

Englanti saa kokoonpanoonsa maaliahneen Lauren Jamesin, joka katseli punaista korttia neljännesvälierässä. Hän oli sivussa puolivälierästä ja välierästä. Eri juttu on, pääseekö James avauskokoonpanoon.

Kerr lupailee uran jatkuvan vielä pitkään

Australian Sam Kerrin keskittyminen oli tiukasti lauantaissa, mutta katse karkaili neljän vuoden päähänkin. Silloin hän pelaisi viidennet MM-kilpailunsa ja Australia voisi kirjoittaa vielä kirkkaamman luvun jalkapallohistoriaansa.

– Toivon, että olen edelleen mukana. Olen vain 29-vuotias, hän uhkui pelivuosia vielä riittävän.

– Iso osa meistä on silloin edelleen mukana, jos meillä vain on mahdollisuus olla mukana, pelata joukkueissamme, pelata hyvin ja välttää loukkaantumiset.

Petteri Ikonen