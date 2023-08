BBC: Ukraina tuhosi Venäjän pommikoneen drooni-iskulla Pietarin lähellä

Ukraina on tuhonnut Venäjän yliäänipommikoneen Pietarin eteläpuolella olevaan sotilastukikohtaan tehdyllä drooni-iskulla, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan Tupolev Tu-22M -pommikone tuhoutui lauantaina Soltsy 2 -lentotukikohdassa Novgorodin alueella. Venäjä on myös kertonut hyökkäyksestä, mutta väitti, että ilma-alus pudotettiin käsiaseiden tulituksella. Se ehti Venäjän puolustusministeriön mukaan vahingoittaa yhtä lentokonetta.

Telegram-viestipalvelussa julkaistuissa kuvissa näkyy kuitenkin, että pommikoneen nokka on lähes kokonaan liekkien peitossa. Britannian puolustusministeriö arveli koneen tuhoutuneen täysin iskussa.

BBC:n mukaan isku osoittaa, että Ukraina kykenee koko ajan paremmin iskemään maaleihin, jotka sijaitsevat kaukana Venäjällä.

Tupolev Tu-22M kykenee kaksinkertaiseen äänennopeuteen, ja Venäjä on käyttänyt sitä toistuvasti hyökkäyksissään Ukrainan kaupunkeihin.

Ukrainassa ratsattiin värväystoimistoja osana korruptiojahtia

Ukrainan viranomaiset ratsasivat tiistaina yli 200 värväystoimistoa eri puolilla maata osana korruption vastaista toimintaa.

– Saadakseen laittomia etuja viranomaiset auttoivat kansalaisia hankkimaan todistuksia vammoista tai auttoivat niin, että henkilö julistettiin tilapäisesti palvelukseen kelpaamattomaksi, sanottiin yleisen syyttäjän viraston lausunnossa.

Ukrainassa värvätään jatkuvasti lisää väkeä mukaan vastahyökkäysjoukkoihin, jotka yrittävät murtautua läpi venäläisten asemista maan itä- ja eteläosassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi erotti aikaisemmin tässä kuussa värväyksestä vastaavia viranomaisia kaikkialta maasta. Zelenskyin mukaan heitä epäillään lahjuksien ottamisesta, mikä saattaa rinnastua maanpetokseen.

Korruption kitkeminen on ollut länsimaiden ja EU:n keskeisiä vaatimuksia Ukrainalle.

Ukrainalle taktisesti tärkeitä voittoja

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Ukraina on saavuttanut taktisesti merkittäviä voittoja läntisen Zaporizhzhjan alueella sunnuntaina ja maanantaina.

Ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet Robotynen kylän keskiosiin. Samaan aikaan vastahyökkäystä on jatkettu Donetskin ja Zaporizhzhjan alueiden välisellä hallinnollisella rajalla ja Itä-Ukrainassa.

Ukrainan joukot ovat päässeet läpi Venäjän puolustusasemista myös Mala Tokmatshkan kylässä.

Sekä Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar että Venäjä ovat kertoneet taistelujen jatkuvan Robotynen kylässä.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi tiistaina torjuneensa Ukrainan lennokkihyökkäyksiä jo viidentenä yönä peräkkäin Moskovan alueella. Ilmatorjunnan kerrottiin pudottaneen kaksi lennokkia.

Lentoliikenne pysäytettiin hetkellisesti kolmella Moskovan alueen lentokentällä varhain aamulla. Moskovan ilmatila on suljettu useaan otteeseen viime päivien aikana, kun ilmoitukset lennokki-iskuista ovat lisääntyneet.

Lähteenä mm. uutistoimisto AFP.