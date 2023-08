Vanha riisisäkki muuttui tyylikkäiksi housuiksi – beniniläisprinssi näyttää Linjurissa, että jätteellä on vielä sanottavaa

Beniniläisen kierrätystaiteilijan Prince Toffan kiehtovat teokset täyttävät torstaina tyhjän liiketilan kauppakeskus Linjurissa. Esillä on reilun kahden viikon ajan lukuisia värejä ja materiaaleja yhdistävä kierrätystaiteen näyttely, joka on osa EtnoSalo ry:n järjestämää Taiteiden Yä -kulttuuritapahtumaa.

Esillä on monipuolinen kattaus kansainvälisesti tunnetun kierrätystaiteilijan näyttäviä ja kiehtovia teoksia, asukokonaisuuksia ja tauluja.

Linjurin näyttely esittelee kuitenkin vain pienen osa Prince Toffan tuotannosta, sillä hänen teoksiaan on tällä hetkellä esillä taidenäyttelyissä myös Beninissä sekä Ranskassa.

Näyttelyn järjesti Saloon toinen EtnoSalo ry:n perustajista, Gildas Houessou, jolle Prince Toffa on jo entuudestaan tuttu. Idea näyttelyn tuomiseksi Saloon syntyi, kun Houessou tapasi taiteilijan pari vuotta sitten Ranskassa, jossa tämän teoksia oli tuolloin esillä.

Kaikki Prince Toffan teoksista on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista, kuten alumiinitölkeistä, pullojen korkeista, kahvikapseleista, muovipakkauksista, CD-levyistä ja karkkipapereista.

Materiaaleja on hyödynnetty ja yhdistelty mitä kekseliämmillä tavoilla. Esimerkiksi vanha riisisäkki on saanut uuden elämän housuina, ja kierrätysmuovista leikatuista ympyröistä on syntynyt värikäs viitta. CD-levyn palaset puolestaan koristavat kierrätysasua paljetteina.

Prince Toffa kertoo löytävänsä tarvikkeita teoksiinsa milloin mistäkin. Hän kerää maailmalla matkustaessaan mukaansa kaikenlaista kierrätystavaraa, joka herättää hänessä jonkinlaisen inspiraation.

– Käytän materiaaleja, jotka antavat minulle jonkinlaisen viestin, taiteilija kuvailee.

Viime aikoina taiteilijan ei kuitenkaan ole tarvinnut aktiivisesti itse keräillä tarvikkeita teoksiinsa, sillä hän on saanut runsaasti erilaisia kierrätysmateriaaleja lahjoituksina.

Erilaisten kierrätysmateriaalien lisäksi taiteilija saa inspiraatiota muun muassa luonnosta, lapsuuden- ja elämänkokemuksista sekä maailmalla matkustelusta.

Teoksissa näkyy myös viitteitä taiteilijan kotimaan kulttuurista. Esimerkiksi osa asukokonaisuuksista muistuttaa tyyliltään perinteisiä beniniläisiä asuja, joita käytetään erilaisissa seremonioissa ja kulkueissa.

Prince Toffa kertoo olevansa huolissaan siitä, että jätettä syntyy jokaisessa kotitaloudessa jatkuvasti enemmän ja enemmän ja että suuri osa siitä päätyy lopulta valtameriin. Siksi hän haluaakin antaa uuden elämän tavaroille, jotka olisivat muuten jo elinkaarensa päässä.

Taiteilija toivoo, että kierrätystaidetta esittelevä näyttely herättäisi ihmiset kyseenalaistamaan kertakäyttökulttuuria.

– Haluan, että ihmiset ymmärtävät, että näillä materiaaleilla on vielä sanottavaa.

Prince Toffa ottaa teoksillaan kantaa erityisesti Afrikan jäteongelmaan. Hänen mukaansa Afrikan maihin tuodaan käytettyä tavaraa ja jätettä käsiteltäväksi kaikkialta maailmasta, myös Euroopasta. Läheskään kaikkea Afrikkaan tuotua tavaraa ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään.

Näyttelytilassa on ensi viikon tiistaina luvassa myös taidetyöpaja, jossa näyttelyvieraat pääsevät tekemään taidetta kierrätetyistä materiaaleista. Taiteilija on tuolloin myös itse paikalla työstämässä salolaisten lahjottamia tarvikkeita, kuten tennispalloja sekä pullojen korkkeja.

Prince Toffan kierrätystaiteen näyttely kauppakeskus Linjurissa 31.8.–16.9.

Menestyksen myötä tuli hyväksyntä

Kierrätystaiteilija Prince Toffa on kotoisin Beninistä, Länsi-Afrikasta, jossa hän on nimensä mukaisesti prinssi.

– Länsi-Afrikassa on edelleen perinteisiä kuningaskuntia modernin demokratian rinnalla. Prince Toffan suku on osa tällaista vanhaa systeemiä, ja siksi hänen nimensä on prinssi, selventää Sanna Jousi EtnoSalo ry:ltä.

Taiteilija on kouluttautunut aikoinaan ompelijaksi ja tehnyt työkseen vaatteita, mutta kiinnostunut sittemmin kierrätyksestä ja suuntautunut taideuralle. Prince Toffa myös opettaa taidetta nuorille kotimaassaan.

Prince Toffan perhe ja sukulaiset eivät aluksi hyväksyneet hänen uravalintaansa kierrätystaiteilijana. Vasta kansainvälisen menestyksen ja näkyvyyden myötä hän on saanut lähipiiriltään hyväksynnän valinnalleen.