Biden saapui Havaijille tarkastelemaan laajoja maastopalotuhoja

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on saapunut Havaijille tarkastelemaan Mauin saaren laajoja maastopalotuhoja.

Biden saapui paikalle hieman puolenyön jälkeen tiistaina Suomen aikaa. Bidenia ja tämän puolisoa Jill Bidenia oli vastassa osavaltion kuvernööri Josh Green.

Bidenin tiedottaja kertoi ennen koneen laskeutumista presidentin odottavan edessä olevasta päivästä tunteikasta, kun hän tapaa paloista selviytyneitä.

Presidenttiparin on määrä tavata Mauin saarella sammutustöihin osallistuneita työntekijöitä sekä paikallisia viranomaisia pelastustöiden ja etsintöjen yhä jatkuessa.

– Tiedän, ettei mikään voi korvata ihmishengen menetystä. Teen kaiken voitavani auttaakseni Mauin saarta jälleenrakentamisessa ja toipumisessa tästä tragediasta, Biden sanoi lausunnossaan ennen lähtöään Havaijille.

Bidenin odotetaan ilmoittavan vierailunsa aikana lisätuesta ja nimittävän liittovaltion avun koordinaattorin saariosavaltioon.

USA:n tappavin maastopalo yli vuosisataan

Havaijin tuhoisissa maastopaloissa on laskettu kuolleen yli 110 ihmistä ja yli tuhat on yhä kateissa. Kyseessä on eniten kuolonuhreja vaatinut maastopalo Yhdysvalloissa yli sataan vuoteen.

Havaijin maastopaloissa kärsineet selviytyjät sekä monet republikaanipoliitikot ovat kritisoineet Bidenin hallinnon avun olleen riittämätöntä ja huonosti järjestettyä.

Mauin saaren asukkaat ovat kertoneet läheisten löytämisen ja ruumiiden tunnistamisen edenneen piinallisen hitaasti.

Honolulu Star-Advertiser -lehti linjasi, ettei lämmin vastaanotto Bidenille ole taattua tietyissä piireissä Mauin saarella.

Entinen presidentti Donald Trump kutsui seuraajansa reagoinnin hitautta häpeälliseksi.