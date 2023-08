Chopralle keihäskulta kuin D.P. Manulle illallinen? Intian finaalitrio on tarina passittomuudesta, viisumin eväämisestä ja vain 173-senttiseksi kasvaneesta lentopallojuniorista, joka sysäsi Toni Kuuselan ulos loppukilpailusta

Miksi vain yksi suomalainen keihäänheittäjä ylsi MM-loppukilpailuun?

No siksi, että nuori intialaismies Kishore Jena kasvoi vain 173 senttimetriä pitkäksi ja valitsi lajikseen lentopallon sijaan keihäänheiton. Sitä kautta finaalissa heittää maksimimäärä eli kolme intialaista, joista yksi on sunnuntaina todennäköisesti maailmanmestari aiemman olympiavoiton lisäksi. Yksi kovimmista vastustajista on naapurista eli keskinäisestä konflikti-, jopa sotavastustajasta Pakistanista.

Vielä 20 vuotta sitten kaikki edellisen kappaleen asiat olisivat menneet melkoisesti yli hilseen. Tänään ne ovat täyttä totta.

Intialainen 28-vuotias Jena varttui paikallisessa pyhiinvaelluskaupungissa Purissa. Siellä suosittu liikuntamuoto on lentopalloilu. On, vaikka Intia ei kyseisessä lajissa maailmanlaajuisesti ole 1 500 miljoonan ihmisen väkiluvusta huolimatta ole yltänyt globaaleihin mainetekoihin.

Mutta kun Jenalle kertyi pituutta ainoastaan mainitut 173 senttiä, piti kokeilla jotain muuta.

Urheilussa puhutaan nykyisin varhaisen ja myöhäisen erikoistumisen lajeista. Jena kokeili kyllä keihäänheittoa ensimmäistä kertaa parikymppisenä, mutta tuloskehitys osoittaa, että MM-finaalitason urheilijaksi voi kypsyä hieman varttuneempanakin.

– Kymmenen vuotta sitten en ollut koskaan nähnyt piikkareita tai tiennyt sellaisista. En myöskään ollut koskaan harjoitellut tai urheillut kunnollisella yleisurheilukentällä, Jena muisteli taannoin kotimaansa The Bridge -lehdessä.

80 metrin rajan ensimmäistä kertaa vasta tänä vuonna puhkaisseen urheilijan kisamatka MM-areenalle ei ollut täysin itsestäänselvyys, vaikka tulosrajat ja muut vastaavat asiat siihen viittaisivatkin.

Miehen viisumi Unkariin peruttiin syystä, jota ei hänelle kerrottu. Lopulta se kuitenkin myönnettiin uudelleen hieman alle viikkoa ennen perjantain karsintaa.

Karsinnassa Jena heitti uransa neljänneksi parhaan tuloksen, mikä osaltaan pudotti Toni Kuuselan loppukilpailusta.

Kuin manulle illallinen. Kyseisen fraasin merkitystä on arvuuteltu pitkään. Yksi tulkinta on, että esimerkiksi Mauno Koiviston sijaan manulla viitataan ammattimieheen tai mestariin. Sanojen alkuperä -teoksen mukaan merkitys olisi taitava, etevä ja kykenevä.

Olympiavoittaja Neeraj Chopran (yllä olevassa kuvassa) tarina on kerrottu Suomessakin jo usein, eli ei mennä syvemmälle siihen. Sen sijaan on syytä todeta, että Chopran tämän kauden 13 heitosta on mitattu 11, joista jokainen on kantanut vähintään 83,52 metriä. Viisi on mennyt yli 86 metriin, ja karsinnassa tuli helpon näköisellä suorituksella lähes 89-metrinen. Eivätkä kyseessä ole olleet mitkään kyläkisat vaan stadioneilla heitetyt tapahtumat.

Viime kauden seitsemässä kisassa huonoinkin tulos oli miltei 87 metriä, ja 88 ylittyi viidessä kuudesta. Sellainen mestari-manu on tämä Chopra, joka lähtee suursuosikkina myös finaaliin. Jakub Vadlejchin perustaso on tällä hetkellä kolmisen metriä alempana, Julian Weberin viitisen metriä.

Intian finaalitriosta löytyy myös oikea Manu, etunimiltään Devarakeshavi Prakasha. Kenties helppoussyistä etunimet on virallisissa kisadokumenteissa lyhennetty muotoon D.P.

Mitenkään vähättelemättä esimerkiksi Pihtiputaan keihäskarnevaaleja – päinvastoin – suomalaisten keihäänheittäjien tarinat ovat hieman tylsiä. Urheilijaksi kehitytään keskenään suhteellisen samanlaisissa olosuhteissa.

Intialaisten kohdalla asiat ovat toisin. Myös Manun osalta asiat ovat tapahtuneet urheilun näkökulmasta varsin vauhdikkaasti.

Nelikymppinen Kashinath Naik on intialaisessa yleisurheilussa merkittävä henkilö. Ei niinkään urheilu-uransa tulosten näkökulmasta, mutta lajikulttuurin kylläkin.

Naikin luotto suojattiinsa Manuun oli kova. Näin siitäkin huolimatta, ettei Manulla ollut passia vielä vuonna 2020. Siinä vaiheessa ei myöskään 80 metrin raja ollut vielä mennyt keihästä heittämällä rikki.

Mutta kun meni, olivat lukemat 82,43 riittävät MM-kisamatkaan Eugeneen viime vuonna. Tarvittiin Yhdysvaltain viisumi ja kaikin puolin valtavan maan sisäinen 18 tunnin junamatka Chennaista Puneen.

Budapestin karsinnassa toinen heitto kantoi 81,31, mikä riitti finaaliin.

– Tavoitteeni oli 85 metriä. Minulla ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen lämmittelyvaihe ja uskon sen vaikuttaneen kilpailemiseen. Mutta katsotaan mitä tapahtuu finaalissa, Manu sanaili India Today -lehdelle.

Intiasta on miesten maailmantilaston sadan parhaan joukossa eniten eli kahdeksan, Suomesta seitsemän heittäjää. Ensin mainittu määrä on melkoinen, kun huomioi Intian MM-kisajoukkueen koon olevan 30 urheilijaa eli melko merkittävästi vähemmän kuin Suomella. Lisäksi osa intialaisistakin on sitä joukkoa, jonka mahdollisuus karsinnasta tai alkuerästä jatkoon on liki olematon. Olkoonkin, että miesten pitkän viestin joukkue järjesti iloisen yllätyksen juoksemalla alkueristä sunnuntain finaaliin.

Intian mitalitilasto 40-vuotisesta MM-historiasta kattaa toistaiseksi vain Anju Bobby Georgen pituuspronssin vuodelta 2003 ja Neeraj Chopran keihäshopean viime kesältä. Siinä määrin keihäänheiton luvattu maa näyttää olevan tällä hetkellä kyseessä, että ellei Chopra onnistu vielä sunnuntaina olemaan se maan historian ensimmäinen maailmanmestari, koittaa sen aika ennemmin tai myöhemmin.

Väestöpohjaa tähän tavoitteeseen ainakin riittää.