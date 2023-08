Egyptissä pöytätuuletinkin on muuttumassa luksukseksi

Helleaallot Suomessa ja Euroopassa ovat olleet kesän uutisten kesto-otsikoita. Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja lisääntynevät entisestään.

Hellejaksot ovat tukalia etenkin kerrostaloasunnoissa, ja esimerkiksi vanhuksille ja pitkäaikaissairaille kuumuus voi olla jopa tappavaa.

Ihmiskeho sopeutuu kuitenkin hyvin monenlaisiin olosuhteisiin, myös kuumuuteen. Neljääkymmentä astetta hipovat varjolämpötilat ovat ihan normiarkea esimerkiksi Välimeren rantavaltioissa. Lähi-idässä ja Persianlahden maissa kuten myös Australiassa selviydytään vuodesta toiseen vielä paljon lämpimämmässäkin.

Äärimmäisin kokemani ulkoilman työskentelylämpötila on eteläisestä Libyasta Saharan laidalta heinäkuulta, reilun kymmenen vuoden takaa. Ghadamisin keidaskaupungissa lämpömittari näytti varjossa 47 astetta. Olin liikkeellä Kairon ulkomaisten toimittajien yhdistyksen matkalla. Ryhmämme iäkkäin osallistuja oli reilusti yli 70-vuotias sydänsairauden kanssa kamppaileva mies.

Omasta jaksamisestani en ollut huolissani, mutta veteraanitoimittajan jaksaminen arvelutti. Me kaikki selvisimme kuitenkin ilman katastrofeja työpäivistä, joiden aikana käveltiin muun muassa vanhassa aavikkokaupungissa vain osin katetuilla kujilla useita kilometrejä. Pysähdyspaikoissa oli varjoa, mutta ei ilmastointia.

Monessa kuumassa maassa tuuli ei tuo helpotusta, sillä kuuma ilma tuntuu lähes samalta kuin puhaltaisi hiustenkuivaimella liian lähellä kasvoja.

Kuumissa maissa vietetään iltapäivän kuumimpina tunteina siestalepoa, mutta kaikkien arkeen ei lämpömittarin lukema vaikuta. Kuumaan aikaan liikutaan vähemmän, jos mahdollista, ja pysytellään varjossa.

Egyptin pääkaupungissa Kairossa ilmastointi on vain varakkaan kansanosan luksusta, myös autoissa. On yhä yleisempää, etteivät ilmastointia pidä päällä hekään, joilla teoriassa olisi siihen varaa. Sähkön hinta on Egyptissäkin nousussa.

Valtaosalla egyptiläisistä on kotonaan ehkä vain yksi pieni tuuletin, joka ei viilennä, mutta ilman liikkuminen luo illuusion viilennyksestä. Yhä useammassa kodissa mietitään entistä tarkemmin sähkönkulutuksen kannalta tuulettimenkin käyttöä.

Ainainen auringonpaiste saattaa tuntua paratiisilta etenkin Suomen kesän kaatosateessa tai marraskuisessa räntäsateessa. Ainaisen auringon ja lämmön maissa asuvat, jopa suomalaiset, kuitenkin usein kaipaavat vuodenaikoja ja jopa talven kylmyyttä.

Suomen pääosin viileä kesä voisi olla matkailumme valttikortti. Moni kuumassa maassa asuva haluaa lomaltaan varjoa ja viileyttä, jopa sadetta. Meidän ”karmea loman pilaava kesäinen sadesää” voi olla jollekin paras mahdollinen lomaelämys.

Varmimmin viileyttä saa Suomessa kokea keväällä, syksyllä ja talvella. Suomeen kannattaisi houkutella matkailijoita maailmalta kaikkina vuodenaikoina. Harmillisesti monet Suomen maaseudun matkakohteista ovat avoinna vain kesäisin, eivätkä välttämättä enää edes eurooppalaisten lomakuukautena elokuussa. Kävijöitä, myös kotimaisia, ehkä riittäisi, jos olisi tarjontaa.

Suomen kesä lienee monen mielestä kauneimmillaan pilvipoutaisella säällä, mutta kauneus on aina katsojan silmässä, myös sään suhteen.

Päivi Arvonen

Kirjoittaja on teologian maisteri, toimittaja ja matkailuyrittäjä.