”Eivätkö ihmiset uskalla myydä omakotitaloja Salossa?” – Asuntojen etsijöitä on nyt enemmän kuin keväällä

Omakotitalojen etsinnöissä “ei tyydytä huonoon”. Ainomaija Lammervo perheineen on etsinyt uutta kotia Salosta jo viime kesästäsaakka. He ovat käyneet katsomassa liki neljääkymmentä omakotitaloa, mutta oikea on yhä hakusessa.

Näin kuuluu Lammervon kriteerilista: aikaisintaan 1990-luvulla rakennettu, keskustan läheisyydessä, hyväkuntoinen, 4–5 makuuhuonetta, piha ja hyvät maisemat.

Pitkän linjan salolainen kiinteistönvälittäjä Jukka Alanko kertoo tällaisille taloille olevan nyt paljon kysyntää, kenties enemmän kuin tarjontaa. Alangon mukaan useat ostajat etsivät nuoria taloja, mutta niitä tulee myyntiin varsin vähän.

– Ei ole yleistä, että joku myisi juuri rakentamansa omakotitalon. Niitä ei ole pilvin pimein myytävänä. Kun talo rakennetaan, siellä aiotaan asua pitkään, jopa viisikymmentä vuotta, Alanko huomauttaa.

”Omakotitalon ostaminen on niin iso päätös, että meillä on tiukat kriteerit.”

Asuntomarkkinat ovat viime vuoden kesästä olleet tavallista rauhallisemmat. Syiksi Alanko listaa korkojen ja energiahintojen nousun. Alangon mukaan Salossa tilanne on kuitenkin parempi kuin valtakunnallisesti.

– Kysyntää on laidasta laitaan, ja kauppa käy nyt paremmin kuin keväällä. Tilanne ei ole niin umpisurkea kuin jostain on saattanut lukea ja päätellä.

Salossa hinnannousu on ollut verrattain maltillista, joten hintatasotkin ovat maltillisia. Alangon mukaan hintatasoissa ei ole juuri laskuvaraa.

Talojen myyntiaika on Alangon mukaan tällä hetkellä parista viikosta kuukauteen, kun kohteen hinta osuu kohdilleen.

Lammervo kertoo huomanneensa, että talot saattavat olla myynnissä kuukaudesta toiseen ennen kuin hinta alkaa laskea.

– Jotkin 300 000 euron kohteet ovat olleet puolikin vuotta myynnissä. Ihmisillä ei ole kiire myydä niitä, Lammervo tuumaa.

Vasta pariskunnan julkaistua asunnonetsinnästä päivityksen Facebookiin, alkoi myynti-ilmoituksia tulla vastaan. Päivityksestä tuli päivän aikana kaksikymmentä viestiä. Lammervo kertoo monen myyvän kiinteistöään hiljaisesti tai vasta suunnittelevansa talon laittamista myyntiin.

– Aika vähän on tullut omakotitaloja tarjolle kesällä. Aivan kuin ihmiset eivät uskaltaisi myydä. Paljon ostajia kuitenkin on, Lammervo pohtii.

Perheelle on niukasta tarjonnasta löytynyt jokunen vaihtoehto, mutta päällimmäisenä esteenä on tähän asti ollut talojen hinnat. Lammervo kertoo tehneensä miehensä kanssa muutamia tarjouksia, jotka ovat sitten kaatuneet liian korkeaan hintaan taikilpailuun.

– Jos on ollut hyvä kohde, siitä on ollut kilpailua. Kilpailutilanteisiin emme ole lähteneet, koska kohteissa ei ole ollut oman kodin tuntua, Lammervo sanoo.

Tärkein seikka kodin etsinnässä on Lammervon mielestä kodin tuntu, eli talon täytyy tuntua omalta ja kotoisalta. Kovaa kiirettä ei Lammervon mukaan kodin löytämiselle ole, sillä suunnitelmissa on kokonaan oman omakotitalon rakennuttaminen, mikäli täydellistä ei löydy markkinoilta. Silloin perhe ostaa tilapäisen kodin rakentamisen ajaksi.

– Omakotitalon ostaminen on niin iso päätös, että meillä on tiukat kriteerit. Ei tyydytä huonoon, Lammervo tokaisee.