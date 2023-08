Ennätystä jahtaava Verstappen paalulle kotikisassaan – Williamsin Albon neljänneksi

Formula ykkösten peräkkäisten gp-voittojen ennätyksen sivuamista hamuava Red Bullin hollantilaistähti Max Verstappen teki sen mitä kotiyleisö odotti, ja nappasi paalupaikan sunnuntaiseen Hollannin gp-kisaan.

Verstappen oli hankalien olosuhteiden ja ulosajojen sävyttämässä aika-ajossa ylivoimainen, jättäen toiseksi sijoittuneen McLarenin Lando Norrisin yli puolen sekunnin päähän.

Kolmatta peräkkäistä maailmanmestaruuttaan kohti vastustamattomasti jyräävä Verstappen on voittanut kahdeksan viime gp:tä. Sunnuntaina haussa on sitten F1-ennätyksen jakaminen, sillä Sebastian Vettel voitti yhdeksän kisaa putkeen kaudella 2013.

Hollannin gp:ssä paalupaikka on Verstappenille kolmas peräkkäinen, ja voittoihin mies ajoi kärkilähtöpaikasta niin 2021 kuin myös 2022.

– Hankala aika-ajo, rata on aika liukas. Joten oli oltava tarkkana, ja onnistuimme siinä aika hyvin. Paine (kotiyleisön edessä) on aina olemassa, mutta kun onnistut, (yleisön tuki) on aivan uskomatonta, Verstappen sanaili aika-ajojen jälkeen ratahaastattelussa.

Neljänteen ruutuun todellinen yllättäjä

Mercedeksen George Russell oli kolmas, mutta neljännestä ruudusta starttaa todellinen yllättäjä: Williamsin Alex Albon. Williamsin päivä oli muutenkin hieno, sillä talli sai myös toisen kuljettajansa Logan Sargeantin aika-ajojen viimeiseen osioon. Toki Sargeant ajoi päätössessiossa autonsa radalta ja jäi kymppiruutuun. Vierellään hänellä on yhdeksännestä ruudusta lähtevä Ferrarin Charles Leclerc, joka myös ajautui radalta kolmannessa osiossa.

Alfa Romeon Valtteri Bottakselle Zandvoortin aika-ajot muodostuivat pettymykseksi. Kahdessa viimeisessä harjoituksessa kymmenen parhaan joukkoon yltänyt Bottas jäi aika-ajoissa jo avausosioon ja 19. lähtöruutuun. Taakse jäi vain F1-debyyttiään ajava AlphaTaurin Liam Lawson, joka hälytettiin tuuraamaan harjoituksissa loukkaantunutta Daniel Ricciardoa.

Bottas oli ihmeissään vauhdittomuudesta.

– Outo sessio. Auto tuntui hyvin samalta kuin harjoituksissa, joissa pääsin kympin sakkiin, joten vähän ymmyrkäinen olo on. Täytyy tutkia mikä oli (vikana), Bottas jutteli tallin tilillä viestipalvelu X:ssä.