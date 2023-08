Ensimmäinen ja viimeinen vartti on ollut parasta SalPaa – ”Harmi kun ei jalkapallossa ole aikalisää”

Tiivistetään SalPan tähän asti pelattu kausi Ykkösessä yhteen 90-minuuttiseen.

Ensimmäisen vartin SalPa on huolellinen ja samalla vaarallinen. Vartin jälkeen vastustaja pääsee paremmin peliin mukaan ja avauspuoliajan viimeinen vartti on jo heikko. Tauolta SalPa tulee kentälle selvästi ryhdikkäämpänä. Toisen puoliajan ensimmäiset 30 minuuttia ovat tasaisia ja viimeinen vartti on taas SalPan.

Kuvaus sopii niin SalPan kuluneeseen kauteen kuin keskimääräiseen otteluun.

Sillä jos jakaa SalPan otteluissa tehdyt maalit kuuteen 15 minuutin jaksoon, niin erot ottelun sisällä ovat suuria.

SalPa on Ykkösen ainoa joukkue, joka ei ole päästänyt maaliakaan ensimmäisen vartin aikana. Aikaisin maali, joka SalPalle on tehty, on HIFK:n Erikson Carlosin 20. minuutilla iskemä osuma. Avausvartit SalPa on vienyt 3–0.

– Olemme onnistuneet pelin valmistautumisessa ja keskittymisessä. Ei se sattumaa ole, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä myöntää.

Toinen vartti on mennyt vastustajalle 1–3, mutta kolmas vartti on ollut SalPan ylivoimaisesti synkin – sen SalPa on hävinnyt 4–9. Vastustaja on tehnyt avauspuoliskon lisäajalla peräti neljä maalia.

– Tuo korostui, kun meillä oli vaikea jakso (toukokuun lopusta heinäkuun alkuun). Emme saaneet tehtyä itse vapauttavaa maalia ja aloimme alitajuisesti pelätä, Suonperä pohtii.

– Harmi kun ei jalkapallossa ole aikalisää.

Minuutit 46–60 SalPa on voittanut 4–3 ja minuutit 61–75 ovat menneet tasan 4–4. Kolmas suuri ero onkin tullut päätösvartilla, jonka SalPa on vienyt 7–3.

– Mielestäni se on merkki siitä, että meillä ei ole ongelmaa fyysisessä kunnossa. Olemme pystyneet myös parantamaan pelin edetessä, Suonperä selittää.

Päätösvartin dominointi kertoo myös SalPan ehkä suurimmasta vahvuudesta muihin alemman puoliskon joukkueisiin eli laajasta materiaalista. Usein SalPan kaikki viisi vaihtopelaajaa ovat tuoneet kentälle oman lisäarvonsa, eikä vaihtoja ole tehty pelkästään jaksamisen vuoksi.

Suonperällä on esimerkiksi käytössään viiden erilaisen hyökkääjän ( Jesse Huhtala, Olli Jakonen, Elmo Heinonen, Otto Lehtisalo ja Albijon Muzaci) rinki, joka mahdollistaa useita eri variaatioita ja antaa enemmän mahdollisuuksia reagoida ottelun sisällä.

SalPan viimeisen kuukauden ryhtiliike on ollut vakuuttava. Viidestä ottelusta saldona on 10 pistettä maalierolla 6–1. Samalla SalPa on hankkinut itselleen täyden lippaan varapatruunoita putoamistaisteluun.

Perjantaina taistelusta putosi jo yksi joukkue, kun JJK hävisi kotonaan MP:lle. Sarjajumbo JJK:n ja SalPan ero on 11 pistettä, kun sarjaa on jäljellä kahdeksan kierrosta.

Lauantaina SalPa kohtaa hämärtyvässä lauantai-illassa Suonperän kasvattajaseuran Kokkolan Pallo-Veikot, joka on vahvistunut viime viikkoina merkittävästi. KPV on hankkinut nigerialaishyökkääjä Oke Akpovetan ja U19-maajoukkuepelaaja Altti Hellemaan.

SalPan etumatka viimeistä edellisenä olevaan KPV:een on yhdeksän pistettä. SalPan ei siis ole missään nimessä pakko voittaa lauantaina, mutta voitto varmistaisi käytännössä myös sen, että JJK:n lisäksi myös KPV pysyy SalPan takana. Tasapelikin olisi kuin voitto.

SalPa ei todennäköisesti tarvitse jäljellä olevista kahdeksasta ottelusta kuin kuusi pistettä (eli kaksi voittoa) varmistaakseen sarjapaikkansa.

Mutta kuten tällä kaudella on opittu, korkealta putoaa kovempaa ja pohjalta ponnistaa paremmin.

SalPa–KPV lauantaina Urheilupuistossa kello 18.30

Lähtökohdat: KPV on yksi kauden suurimmista alisuorittajista. Keväästä asti kellarikerroksessa viihtynyt KPV on voittanut 19 ottelustaan vain kaksi. SalPa taas on pelannut itsensä asemaan, jossa kaikki paineet ovat lauantaina vierasjoukkueella.

Seuraa häntä: Halil Bagci.

SalPan ykkösvahdiksi noussut HJK-laina ei loista jalalla, mutta on loistava siinä tärkeimmässä eli pallojen torjumisessa.

SalPan oletettu aloituskokoonpano: Halil Bagci; Frans Grönlund, Michael John, Joonas Meura; Valtteri Olsbo, Thomas Agyiri, Mikke Louhela, Aleksi Jännes, Oskari Jakonen; Olli Jakonen, Elmo Heinonen.

Tulosennuste: 1–2