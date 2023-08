Ensin menivät makaronit, sitten kananmunat

Hintan hoivakodin lopetus on Salon petturuutta kuntaliitoksessa. Salolaisia emme ole, salolaisiksi emme tule, olkaamme siis suomusjärveläisiä ylpeästi. Mummeli

Viitaten maanantain pääkirjoitukseen, miksi Salpa oy ei rakenna omaa futisstadionia? Raha on

Milloinkahan Halikon liikenneympyrät saavat uuden asfaltin? Ihmettelen

Vain kolme ekaluokkalaista Särkisalon koulussa? Missä säästöt, liian vähän oppilaita. Suljetaan

Salon tylsän lauantaitorin pelastivat toriajan jälkeen ihanat motoristit eri paikkakunnilta. Myös tyttöenergiaa! Turvallista matkaa

Metsää kaadetaan surutta ja peltoja, joissa pitäisi kasvattaa suomalaista ruokaa, uhrataan mm. ruotsalaiselle tuulivoimayhtiölle. Mikseivät omaan maahan? Ruotsi

Valtaisat kiitokset Antille ja muille järjestäjille iltatoreista. Kyllä on ollut hienosti organisoidut illat sekä tosi monipuolinen ja laadukas ohjelmisto. Ylpeästi salolainen

Koskahan alkaa sataa naakkoja taivaalta, kun lintuinfluenssa iskee niihin. Torikahvit pitäisi jättää väliin, linnut hyppivät pöydillä ja tuoleilla. Pöpöpesä

Oltiin Vuohensaaressa katsomassa Burleskia ja tulishowta, oli kyllä iso pettymys millaisesta 20 euroa oltiin maksettu. Kuin lasten tekemisen taso

Riistakeskuksen mukaan hirvikanta on laskenut paikoin alle tavoitetason. Oikea ilmaisu on, että hirvikanta on laskenut alle metsästäjien haluaman tavoitetason. Metsänomistajien haluama taso on 2,5 hirveä 1 000 hehtaaria kohti. Metsästäjät haluavat hirviä olevan 4,2 tuhannella hehtaarilla. Riistamafialla

Vai moottoritien eteläpuolella vähän hirviä. Tätä vastaan kyllä puhuu hirvien syömät männyn ja koivun taimikot. Ei niitä kannata edes yrittää kasvattaa. Metsässä yksi riistakamera ja viikoittain tulee hirven kuvia. Hirviä liikaa

Jokohan alkaisi olemaan sopiva aika niittää pujot pyöräteiden varsilta, mm. Helsingintien Helsingin puoleisesta päästä? Allerginen

Olipa ihana pyhäaamun rauha. Missään ei sirkkeli soinut. Sähköt oli poikki. Korvat kiittää

Kiskolaiselle hakatulle aukolle pitäisi saada Jari Sillanpää esiintymään. Vihreää unelmaa, kohti kulkee askeleeni. Missä elokapina

Venäjä käy brutaalia sotaa Ukrainaa vastaan ja ampuu ohjuksia siviilikohteisiin. Miten järkyttävää tämä on ja en voi millään ymmärtää, että autoilijat käyvät Teboilin (Lukoilin) polttoaineita tankkaamassa! Epra

SDP:n Antti Lindman olisi nyt tuotava julkisuuteen. Heinäkuussa -23 oli kuva Iltasanomissa hänestä kavereiden kanssa. Miksi se on jäänyt huomioimatta enemmän lehdistössä? Purtavaa

Söin makaronia, tuli toimitusongelmia. Entä lettutaikina, tuli kananmunien toimitusvaikeuksia. Eikö voi syödä enää mitään? En osta loppuelämäni aikana paljon yhtään mitään enää. Pitäkää kiskurihintanne. Pärjään ilmankin

Karmeaa luettavaa 12.8. salkkarissa. Ensin lampaiden turha kärsimys, sitten monien hehtaarien metsätuho aurinkopaneelien takia. Sanaton

Olipa oivallinen juttu jalkapallo-ottelusta (SSS 12.8.). En ole pitkään aikaan nauranut niin hereästi. Lisää tällaisia huomioita, Mari Ruostesaari, kiitos. MH

Eikö olisi hallituksen aika alkaa työhön? En hyväksy rasismia, mutta opetusministerin tulisi puuttua vakavalla kädellä koulukiusaamiseen. Miksi kukaan ei uskalla puolustaa niitä, jotka kunnioittavat perinteisiä kristillisiä arvoja? Jos nämä sanovat jotain, se on heti rasismia. Päättäjät, olemme vakavassa ajassa nyt tulisi laittaa kädet ristiin ja pyytää apua Jumalalta. Mummo

Järkyttävää tuo susien suojelu. Kaikki myötätunto heille, jotka ovat menetäneet lampaita. Susi on peto ja vaarallinen. Suden tappamisesta tulisi maksaa korvauksia. Kaupunkilainen

On se käsittämätöntä, että yhteiskunta sallii tällaisten susilaumojen tuhota ihmisen elinkeinon. Kun joku ihminen joutuu susilauman raatelemaksi sitten vasta herätään. Punahilkka

Ahvenanmaa ei ole kaltaisemme. Jo 1970-luvulla vieroksuttiin suomen kieltämme. Ei ainakaan haluttu puhua sitä. Heidän ruotsinkielensä poikkesi aidon ruotsin kielen kauniista aksentista. Suomen kielen haluton käyttö viittaa jo nykypäivän puolueiden käytökseen kaivella vanhoja aikoja. Rikka silmissä