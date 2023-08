Euroopan mestari Wilma Murto nauttii asemastaan MM-kisojen voittajaehdokkaana: ”Tästä olen haaveillut”

Seiväshyppääjä Wilma Murto on Euroopan mestarina päässyt asemaan, josta hän on aikansa haaveillut. Murto tutkaili valmentajansa Jarno Koivusen kanssa Budapestin MM-kisojen starttilistaa ja hoksasi kuuluvansa viiden voittajaehdokkaan joukkoon.

– Tästä olen, totta kai, haaveillut, Murto vahvisti seiväskarsinnan aattona sunnuntaina.

– Ei voi ennalta muuta toivoa. On ilo lähteä suorittamaan, jos ajatellaan, että viidellä on mahdollisuus voittaa ja kuuluu siihen ryhmään.

Koivunen kokee tilanteen samoin.

– Wilman tavoite on ollut päästä niiden 5–6 urheilijan joukkoon, jotka voivat voittaa. Täytyy nyt nauttia tästä tilanteesta, jossa se on mahdollista, Koivunen määritteli Murron aseman seiväshypyssä.

Kaksikko hyväksyi viisikkoon myös Slovenian kokeneen Tina Sutejn, Australian MM-mitalistin Nina Kennedyn, Uuden-Seelannin Eliza McCartneyn ja Yhdysvaltain Katie Moonin.

Murto luetteli maailmantilaston kärkinimet käänteisessä järjestyksessä. Kärkeen jäi olympiavoittaja ja maailmanmestari Moon, jolla on myös kauden kärkitulos 490.

Uudessa tilanteessa

Murto myönsi sunnuntain mediatilaisuudessa, että hän on valmistautunut MM-kisoihin uudenlaisessa tilanteessa.

– Huomaa selkeästi eron, valmistautuuko kisoihin niin, että pääsisikö ehkä finaaliin tai niin, että pääsisikö palkintopallille. On siinä eri tunnelma valmistautua, Murto totesi.

– Olen silti pystynyt ottamaan viime viikot maltillisesti. Isoin tehtävä on ollut, että olisin fyysisesti ja psyykkisesti mahdollisimman latautunut sekä palautunut ja valmis.

Murto voitti vuosi sitten Münchenissä Euroopan mestaruuden Suomen ennätyksellä 485. Ennätys on voimassa, mutta Murto on ylittänyt tänä vuonna viidesti 475 tai enemmän eli hän on nostanut tasoaan selvästi viime kaudesta.

– Kevään ja alkukauden jälkeen minulla on hyvä luotto siihen, että fysiikka ja tekniikka pelaavat. Sen ansiosta on ollut helppo tehdä maltillisia ratkaisuja niin, että olisi täällä parhaimmillaan, Murto selitti hyppyvarmuuden merkitystä.

Myös viimeinen hyppyharjoitus onnistui.

– Hypyt olivat läpi harjoituksen samanlaisia ja rima oli korkealla. Se on hyvä merkki.

Hyppääjä kuskin paikalla

Maanantain karsintaan Murto on valmistautunut levollisena.

– Olen yrittänyt ottaa asiat rennosti kuten viime viikkoina muutenkin. Yritän olla ajattelematta liikaa, mitä olen tekemässä maanantaina ja finaalipäivänä keskiviikkona.

Seiväshyppy on yleisurheilussa poikkeuksellisen yllätyksellinen laji. Se on koulinut sekä urheilijasta että valmentajasta viileän analyyttisen päätöksentekijän.

– Ajatuksemme on, että arvokisoissa onnistumisen todennäköisyys paranee, mitä paremmin onnistuu harjoittelussa ja kauden muissa kilpailuissa, Koivunen selitti kaksikon asennetta.

– Mutta seiväshypyssä ei voi koskaan saavuttaa sadan prosentin varmuutta, koska lajissa on niin paljon muuttujia.

Kilpailun aikana valmentaja tarkkailee hyppääjän askelmerkkiä ja arvioi hypyt. Valmentajan havaintojen ja hyppääjän tunteen perusteella urheilija viime kädessä päättää, vaihdetaanko esimerkiksi isompaan seipääseen.

– Hyppääjä on kuskin paikalla ja minä olen pelkääjän paikalla, Koivunen vahvisti marssijärjestyksen.

– Tehtäväni on tukea urheilijalla olevaa tunnetta havainnoillani sekä käytössäni olevilla faktoilla.

Valmentajien joukkue

Maanantain seiväskarsintaan lähtevät myös suomalaishyppääjät Elina Lampela ja Saga Andersson.

Koivunen arveli, että finaalipaikka saattaa edellyttää 460:n ylitystä ensimmäisellä yrityksellä.

– On tulossa tosi tasainen kisa, Koivunen ennakoi.

– Samoissa korkeuksissa on paljon mitaleista hyppääviä urheilijoita ja sen lisäksi on iso pooli hyppääjiä tavoittelemassa paikkaa finaaliin.

Suomalaishyppääjien tukena on valmentajakolmikko, johon Koivusen lisäksi kuuluvat EM-mitalisti Rauli Pudas ja Björn Andersson.

– Teemme koko ajan yhteistyötä. Yksi yrittää kuvata, yksi katsoo askelmerkkejä ja yksi katsoo hyppyjä, Koivunen kuvasi kolmikon toimia.

Pasi Rein