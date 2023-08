F-16-hävittäjien saaminen Ukrainaan edistyy vauhdikkaasti – Zelenskyi: ”Historiallinen päätös”

Hollannissa ja Tanskassa vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luonnehtii maiden päätöstä antaa Ukrainalle F-16-hävittäjiä ”historialliseksi ja inspiroivaksi”.

Hävittäjät toimitetaan hänen mukaansa sen jälkeen, kun ukrainalaislentäjät ja -insinöörit on koulutettu käsittelemään niitä.

Sekä Hollanti että Tanska ovat sitoutuneita toimittamaan F-16-hävittäjiä Ukrainalle, vahvisti myös Hollannin pääministeri Mark Rutte, kun Zelenskyi kävi tutustumassa F-16-hävittäjiin yllätysvierailullaan ilmavoimien tukikohdassa Eindhovenissa.

Rutten mukaan Hollannin ilmavoimilla on 42 F-16-hävittäjää ja Ukrainalle annettavien hävittäjien lukumäärästä päätetään sen jälkeen, kun asiasta on myös keskusteltu liittolaisten kanssa.

Aiemmin viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) Zelenskyi kiirehti asioiden edelle ja ilmoitti Hollannin antavan Ukrainalle 42 hävittäjää.

– Ja tämä on vain alkua, Zelenskyi lupasi X:ssä.

Reutersin mukaan Rutte sanoi, että on liian aikaista sanoa, voiko Hollanti lahjoittaa kaikkia hävittäjiään Ukrainalle. Viestipalvelu X:ssä Zelenskyi sanoi myös Tanskan luovuttavan Ukrainalle 19 hävittäjää, mutta Tanskan johto ei ole vielä vahvistanut asiaa.

Zelenskyi: Lentäjien koulutus alkanut Tanskassa

Zelenskyi matkusti Hollantiin ja Tanskaan kaksi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvallat näytti vihreää valoa yhdysvaltalaisvalmisteisten hävittäjien toimittamiselle Ukrainalle. Hän oli jo pitkään pyytänyt länsimailta hävittäjiä neuvostoaikaisen ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi.

– (Tämä päätös) on meille ehdottomasti historiallinen, voimakas ja inspiroiva, Zelenskyi sanoi Rutten kanssa Eindhovenissa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

– Tämä on taas yksi askel kohti Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamista, hän jatkoi.

Zelenskyi kertoi sosiaalisessa mediassa myös ukrainalaisten lentäjien aloittaneen F-16-koulutuksen Tanskassa. CNN-uutiskanavan mukaan myös Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoi asiasta ukrainalaismedioille lauantaina.

Reznikov sanoi, että myös ukrainalaisia insinöörejä sekä teknikkoja on alettu jo kouluttaa. Lisäksi koulutettaville opetetaan koneisiin liittyvää sanastoa englanniksi, koska monien englannin kielen taito on puutteellinen.

Myös Tanskan puolustusministeriö kertoi perjantaina, että ukrainalaislentäjien kouluttaminen alkaisi jo tässä kuussa Tanskassa. Kouluttamiseen on määrä osallistua 11 Naton jäsenmaata. Reznikovin mukaan koulutus kestää vähintään puoli vuotta.

Venäjä kiihdyttänyt ilmaiskujaan

Venäjä on kiihdyttänyt ilmaiskuja Ukrainan eri kaupunkeihin sen jälkeen, kun Ukraina aloitti kesäkuussa vastahyökkäyksensä. Venäjä on tehnyt lennokki- ja ohjusiskuja myös sellaisiin kaupunkeihin, jotka ovat aiemmin säästyneet suurilta ilmaiskuilta. Eilen seitsemän ihmistä kuoli ohjusiskussa Tshernihivin keskustaan ja yli sata ihmistä haavoittui.

Ukrainan vastahyökkäys ei ole edennyt niin nopeasti kuin Ukraina ja sitä sotilaallisesti tukeneet länsimaat olisivat toivoneet. Ukrainan mukaan etenemistä on tahmeuttanut se, että Venäjä on linnoittanut asemiaan ja miinoittanut laajoja alueita. Zelenskyi on pyytänyt lisää aseita liittolaisiltaan.

Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin kuluneella viikolla, etteivät usko saavansa hävittäjiä tänä vuonna. Niistä ei siis olisi apua vielä nykyisessä vastahyökkäyksessä.

Ruotsi antaa Ukrainan valmistaa panssarivaunuja

Eilen lauantaina Zelenskyi kävi myös yllätysvierailulla Ruotsissa. Vierailun aikana Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi Ruotsin ja Ukrainan sopineen valmistavansa yhteisesti ruotsalaisia CV90-rynnäkköpanssarivaunuja Ukrainassa. Kristersson kertoi asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessa Zelenskyin kanssa.

Zelenskyi on matkustanut tällä kertaa yhdessä vaimonsa Olena Zelenskan kanssa.

Ayla Albayrak