Floridaa lähestyvän Idalian odotetaan äityvän kolmoskategorian hurrikaaniksi – lämmenneet merivedet ruokkivat myräkkää

Kuuban länsikärjen ohittanut trooppinen myrsky Idalia äitynee entisestään, ja CNN:n mukaan sen uskotaan saavuttavan Floridan rannikon kolmoskategorian hurrikaanina myöhemmin tällä viikolla.

Floridassa kuvernööri Ron DeSantis on kehottanut osavaltion asukkaita valmistautumaan myrskyyn ja sanonut, että evakuointeja tullaan tekemään. Myrsky saavuttaa rannikon todennäköisesti keskiviikkona, mutta sen vaikutuksia voidaan havaita jo tiistaina.

– Henkeä uhkaava myrskyvuoksi ja vaaralliset tuulet ovat yhä todennäköisempiä osissa Floridaa, arvioi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) maanantai-iltana paikallista aikaa.

Suurinta myrskyvuoksea NHC ennustaa Tampan ympäristöön. Tampan metropolialueella on yhteensä noin 3,2 miljoonaa asukasta. Keskuksen mukaan äkkitulvia voidaan nähdä muissa osissa Floridaa sekä eteläisessä Georgiassa.

Kuumuus on yksi hurrikaaneja ruokkivista tekijöistä, ja NHC on sanonut Meksikonlahden lämmenneiden vesien lietsovan myräkkää entisestään. Tutkijoiden mukaan Meksikonlahdella on käynnissä merellinen lämpöaalto. NHC:n mukaan myrsky liikkuu jopa liki 31-asteisten vesien päällä.

Biden lupasi tukeaan Floridalle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui DeSantisin kanssa aiemmin maanantaina ja hyväksyi osavaltioon annetun hätäjulistuksen. Valkoisen talon edustajan mukaan Biden lupasi myös osavaltiolle täyden tukensa.

Karibianmerellä puhkunut Idalia toi maanantaina kaatosateita ja kovia tuulia Meksikon kaakkoisosiin. Kuubassa puolestaan noin 8 000 ihmistä jätti Pinar del Riossa kotinsa ja haki myrskyltä suojaa sukulaisten tai ystävien luota.

Viime syyskuussa Pinar del Rion aluetta rusikoi Ian-hurrikaani, jonka vuoksi ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja miljoonat jäivät ilman sähköä. Ian iski myös Floridaan, jossa se aiheutti mittavia vahinkoja ja lähes 150 ihmistä kuoli.