Hallituksen luottamus riippuu siitä, saadaanko aikaan kaikkia tyydyttävä tiedonanto rasismista – Henrikssonin mukaan RKP arvioi hallitusyhteistyön jatkoa tiedonannon valmistuttua

Hallituksen jatko ja sen sisäinen luottamus tuntuu olevan sidottu siihen, saadaanko aikaan kaikkia hallituspuolueita tyydyttävä tiedonanto rasismin kitkemisestä Suomessa.

RKP tekee kokonaisarvion hallitusyhteistyön jatkosta hallituksen rasismitiedonannon valmistumisen jälkeen, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson. Henriksson piti tiedotustilaisuuden suurlähettiläskokouksen yhteydessä.

Hallitus työstää tiedonantoa parhaillaan.

– Koska tämä prosessi on edelleen kesken, on vielä liian aikaista vastata siihen kysymykseen, että mikä tässä on lopputulema. Se arvioidaan sitten, kun meillä on tietoa siitä, minkälaiseksi tämä tiedonanto nyt muodostuu.

Henriksson toivoo, että ensi viikolla olisi valmiina sellainen paperi, jonka kannattamista hän voisi suosittaa RKP:n eduskuntaryhmälle.

– Tässä toivottavasti oltaisiin ensi viikolla viisaampia.

Tiedonannosta kerrottiin kesällä pian sen jälkeen, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli pyytänyt anteeksi noin 15 vuoden takaisia nettikirjoituksiaan.

RKP:lle on tärkeää, että tiedonannossa olisi selkeä kannanotto siihen, ettei Suomessa ole minkäänlaista sijaa rasismille. Tärkeää ovat myös konkreettiset toimenpiteet ja se, että niille löytyy myös rahoitus.

Hallitukseen ei lähdetty sen kaataminen mielessä

Henriksson sanoi myös, ettei ole lähtenyt hallitukseen siksi, että hallitus kaatuisi, vaan tarkoituksena on ollut RKP:n pysyminen hallituksessa.

Hän lisäsi, että kyse on erittäin tärkeistä periaatteista ja arvoista ja tämän vuoksi tiedonannon sisältö vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointiin ja myös luottamuskysymyksiin.

Riikka Purra sanoi eilen perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että kun tiedonanto on hyväksytty hallituksen sisällä, niin ”vanhojen tonkimisten perässä säntäilyn” ja julkisen epäilyn ja vähättelyn on loputtava.

Tiedonanto on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn syyskuun alussa.

Emmi Tilvis