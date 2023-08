Hallitus aikoo verottamalla nostaa nikotiinipussirasian hintaa 2,5 eurolla – THL:n asiantuntija olisi kieltänyt myynnin kokonaan

Hallitus aikoo sallia nikotiinipussien myynnin kaupoissa ja kioskeissa myös jatkossa. Nikotiinipussien sääntelyä ja verotusta kuitenkin kiristetään. Hallitus arvioi saavansa nikotiinipussien myynnistä jopa 50 miljoonan euron verotulot vuosittain.

Hallitus aikoo kiristää nikotiinipussien verotusta siten, että nyt noin 6 euroa maksava rasia maksaisi ensi vuonna noin 8,5 euroa. Laskelman mukaan 12 gramman nikotiinipussirasioita myytäisiin Suomessa 25 miljoonaa kappaletta.

Hinnannoususta tupakkaveroa olisi noin kaksi euroa, loput arvonlisäveroa.

Osana tätä arviota nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin. Samalla nikotiinipussien vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi ja tuotteille säädetään samat nikotiinirajat kuin naapurimaissa. Lisäksi tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.

Merkittävin muutos nykytilanteeseen tuotteiden myynnin näkökulmasta on sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Reetta Honkasen mukaan se, että nikotiinipussien vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi.

– Tällä hetkellä nikotiinipussien myynti ei edellytä lupaa tai ilmoittamista. Jatkossa myyntilupa vaaditaan.

Edellinen hallitus ajoi myynnin kieltämistä

Nikotiinipusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa huhtikuun alusta lähtien. Tuolloin lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päätti, ettei nikotiinipusseja luokitella enää lääkkeiksi.

Viime keväänä oli myös lausuntokierroksella sosiaali- ja terveysministeriön näkemykseen perustunut hallituksen esityksen luonnos tupakkalain muuttamisesta. Jos edellisen hallituksen luonnos olisi päätynyt laiksi, olisi nikotiinipussien myynti, luovuttaminen ja välittäminen kielletty. Lisäksi nikotiinipussien maahantuonti olisi kielletty muutamia rajoituksia lukuun ottamatta.

Nyt tämän viimekeväisen luonnoksen valmistelu on Honkasen mukaan keskeytetty. Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu, että nikotiinipussien myynti on sallittua myös vastaisuudessa.

– Me tietenkin toimimme nykyisen hallitusohjelman mukaisesti. Tupakkalain tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa.

Terveyshaitat samanlaisia kuin nuuskalla

Nikotiinipussien saaminen sääntelyn piiriin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntijan Hanna Ollilan mukaan tärkeää.

– Tietysti nikotiinipussien kielto olisi ollut ensisijaista. Rajoitettu vähittäismyynti, missä näiden tuotteiden houkuttelevat ominaisuudet minimoidaan, voi kuitenkin olla toimiva toissijainen ratkaisu, Ollila sanoo.

Nikotiinipussien terveyshaitat ovat Ollilan mukaan todennäköisesti melko samantyyppisiä kuin nuuskalla. Monet haitoista liittyvät itse nikotiiniin, joka kuormittaa sydäntä ja verenkiertoelimistöä sekä aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

– Nikotiinin huippupitoisuus veressä voi nousta yhtä suureksi tai suuremmaksi kuin tupakoidessa, kun käyttää kuuden milligramman nikotiinipussia, Ollila sanoo.

Suuria nikotiinimääriä sisältäviin nikotiinipusseihin liittyy Ollilan mukaan myrkytysriski.

– Pakkauksissa olevat vaaramerkinnät on syytä katsoa tarkasti läpi. Jos tuotteita käytetään, on erityisen tärkeää huolehtia, etteivät pienet lapset tai lemmikit pääse niihin käsiksi, sillä heille tuotteet voivat olla hengenvaarallisia.

Nikotiinipussit ovat Ollilan mukaan vielä melko uusia tuotteita ja niiden terveyshaitoista tarvitaan lisätutkimuksia.

Ulkomailta kaupataan vahvoja nikotiinipusseja Suomeen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päätti kesäkuussa, että 20 milligrammaa tai sitä enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myyminen kielletään Suomessa. Päätös astui voimaan 21. kesäkuuta ja on parhaillaan hallituksen arvioitavana.

Vaikka Tukes on kieltänyt näin voimakkaiden nikotiinipussien myynnin, voi näin vahvoja tuotteita tilata useista suomenkielisistä verkkokaupoista. Kyseiset verkkokaupat markkinoivat näitä tuotteita suomenkieliselle yleisölle. Nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalain markkinointia koskevia säännöksiä.

Näiden verkkokauppojen harjoittama, 20 milligrammaa tai sitä vahvempien nikotiinipussien myynti on Tukesin ryhmäpäällikön Jouni Räisäsen mukaan periaatteessa kiellettyä. Verkkokauppojen toimintaan on kuitenkin hyvin vaikea puuttua tehokkaasti, sillä kaupat toimivat toisista maista, kuten esimerkiksi Liettuasta käsin.

– Meillä ei ole toimivaltaa ulottaa samaa 20 milligramman velvoitetta muuhun maahan kuin Suomeen. Tässä on se iso ongelma, sillä jos kauppa toimii jostain toisesta maasta käsin, valvontakeinojen käyttö on paljon vaikeampaa, Räisänen sanoo.

Tukesin kesäkuisella päätöksellä on haluttu Räisäsen mukaan varmistaa, että nikotiinipussien vähittäismyynti Suomessa olisi kohdallaan.

”Olemme lähettäneet runsaasti ohjauskirjeitä”

Nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalain markkinointia koskevia säännöksiä, joiden noudattamisen valvonnasta vastaavat Valvira ja kunnat.

Ulkomaisten verkkokauppojen suomalaisiin kohdistama markkinointi on haasteellinen tilanne valvonnan hallinnollisten täytäntöönpanokeinojen näkökulmasta, sanoo Valviran johtava asiantuntija Isabella Lencioni. Valviralla on valvontatoimivalta vain Suomessa, eikä ole olemassa erillisiä oikeusohjeita siitä, miten pitkälle tämä toimivalta ulottuu ulkomaille.

– Olemme lähettäneet runsaasti ohjauskirjeitä, joilla tiedotetaan Suomen lainsäädännön sisältämistä vaatimuksista, Lencioni sanoo.

Lencioni muistuttaa, että nikotiinipusseja koskeva tupakkalainsäädäntö on tällä hetkellä muutosvaiheessa. Myöhemmin selviää, tuleeko muutoksia esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden etämyynnin sallittavuuteen. Ulkomailta käsin markkinointikieltoa rikkova saattaa myös syyllistyä rikokseen.

Markkinoinnin kohteena esimerkiksi uudet käyttäjät ja naiset

Nikotiinipussien myynnillä ja markkinoinnilla tavoitellaan Ollilan mukaan uusia kohderyhmiä, kuten nuuskaajia ja ihmisiä, jotka eivät ole käyttäneet nikotiinituotteita aikaisemmin.

– Yksi kohderyhmä on esimerkiksi naiset, jotka eivät ole perinteisesti nuuskanneet.

Uusiin käyttäjäryhmiin vedotaan Ollilan mukaan esimerkiksi nikotiinipussien pakkausmuotoilulla, makuaineilla ja helppokäyttöisyydellä. Osana houkuttelua käytetään myös markkinointia muun muassa somevaikuttajien kautta.

– Tupakoinnin lopettajia ei näillä nikotiinipusseilla todennäköisesti tavoitella, sillä vastaavia tuotteita on ollut Suomessa jo vuosia myynnissä lääkevalmisteena nikotiinikorvaushoitona, Ollila sanoo.

Käyttö on lisääntynyt nopeasti Ruotsissa

Nikotiinipussien käyttäjien määrästä Suomessa ei ole Ollilan mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tietoa.

– Nikotiinipussien käytöstä kysyttiin aikuisväestöltä vuodenvaihteessa, kun tuotteet oli vielä tilattava ulkomailta itsehoitolääkkeenä. Käyttöä esiintyi jo silloin aikuisväestössä, mutta vähemmän kuin esimerkiksi nuuskaamista.

Sen sijaan nuorilta kysyttiin nikotiinipussien käytöstä tämän kevään kouluterveyskyselyssä. Nikotiinipussit vapautettiin myyntiin Suomessa kyselyn toteutusajan puolivälissä.

Kevään kouluterveyskyselyn tulokset julkaistaan syyskuun lopulla. Nikotiinipussien käytön yleisyys nuorten keskuudessa selviää Ollilan mukaan tarkemmin seuraavissa kyselyissä.

– Mutta kyllä nuorilla sitä käyttöä jo näkyy jo kevään alustavien tulosten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi hallitusneuvotteluihin luovutetussa aineistossa toukokuussa, että jos nikotiinipussit pysyvät vapaasti markkinoilla, voi niiden suosio kasvaa etenkin nuorempien ihmisten keskuudessa. Samalla nikotiinipusseista voi muodostua uusi väylä nikotiiniriippuvuuteen.

Nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nuorilla nopeasti esimerkiksi Ruotsissa. Siellä lukion toisen vuoden opiskelijoista 40 prosenttia on käyttänyt nikotiinipusseja. Samoin esimerkiksi Islannissa lähes 40 prosenttia 18–24-vuotiaista miehistä käytti nikotiinipusseja viime vuonna.

Hallituksen esitys eduskuntaan syksyllä

Yksi Suomen tupakkalain tavoitteista on, että alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita vuoteen 2030 mennessä. Lisääkö nikotiinipussien vähittäismyynti nikotiinin käyttöä Suomessa?

– Se riippuu muun sääntelyn tehokkuudesta. Vertailun vuoksi esimerkiksi sähkösavukkeet ovat olleet vähittäismyynnissä Suomessa, mutta niille tuli todella kattava säätely. Sähkösavukkeiden käyttö on pysynyt vähittäismyynnistä huolimatta vähäisenä, THL:n Ollila sanoo.

Nikotiinipussien suosion tulevaisuuteen liittyy Ollilan mukaan vielä useita kysymyksiä. Esimerkiksi pussien sallitut nikotiinirajat, makuaineet ja muut houkutustekijät vaikuttavat siihen, miten paljon nikotiinipusseja käytetään esimerkiksi uusien kohderyhmien keskuudessa.

Ollila korostaa myös nikotiinituotteiden ikärajan nostamisen merkitystä.

– Tiedetään, että suurin osa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisista tehdään alle 20-vuotiaina. Siksi olisi tärkeää, että ikäraja nostettaisiin 20 ikävuoteen.

Valtiovarainministeriö lähetti tiistaina lausunnoille esityksen tupakkaverolain muuttamisesta. Hallitusohjelmassa esitetyt muutokset nikotiinipussien myyntiin ja tupakkalakiin saattavat tulla voimaan ensi vuoden alussa. Asiaa valmistellaan kiireisellä aikataululla.

– Tavoite on, että hallituksen esitys viedään eduskuntaan syysistuntokauden aikana, Honkanen sanoo.

Rasmus Ekström