Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun rasismitiedonannosta – Henriksson: Vien neuvottelutuloksen RKP:n eduskuntaryhmälle

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun hallituksen rasismitiedonannosta. Asiasta viestipalvelu X:ssä kirjoittanut RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo vievänsä neuvottelutuloksen RKP:n eduskuntaryhmälle.

Aiemmin keskiviikkona pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi toimittajille, että rasisminvastainen tiedonanto on hyväksytty hallituspuolueiden kesken.

Hallituksen on tarkoitus käsitellä tiedonantoa torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa. Eduskunnan on tarkoitus keskustella tiedonannosta ensi viikon keskiviikkona. Tiedonannon käsittelyn päätteeksi äänestetään hallituksen tai yksittäisten ministerien luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille.

Oppositiosta vihreät ja vasemmistoliitto ovat kertoneet esittävänsä epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja elinkeinoministerille Wille Rydmanille (ps.).

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet sanoo Iltalehden keskiviikkona julkaisemassa haastattelussa, ettei lupaa tukea perussuomalaisia ministereitä eduskunnan luottamusäänestyksissä.

– En ole ratkaisuani vielä tehnyt, Biaudet sanoo Iltalehdelle.

Biaudet myös toivoo, että saisi rinnalleen useampia RKP:n kansanedustajia.

Kesäkuussa Biaudet äänesti tyhjää, kun eduskunta äänesti hallitusohjelman tiedonantokeskustelun päätteeksi hallituksen luottamuksesta.

Rasismikohu koetellut hallitusta

RKP on kytkenyt hallitusyhteistyön jatkamisen mahdollisuuden siihen, kuinka vakuuttavasti tiedonanto osoittaa, ettei Suomessa hyväksytä rasismia missään muodossa.

STT:n lähteen mukaan muut hallituspuolueet paitsi RKP hyväksyivät kompromissin jo tiistaina. Yksi lähde kertoi STT:lle, että käsitykset esimerkiksi vihapuheeseen liittyen hiersivät RKP:n ja perussuomalaisten välillä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on todennut aiemmin, että kun tiedonanto on hyväksytty hallituksen sisällä, niin ”vanhojen tonkimisten perässä säntäilyn” ja julkisen epäilyn ja vähättelyn on loputtava.

Hallitus nimitti kesällä työryhmän valmistelemaan tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallitus on kärvistellyt koko kesän erilaisissa rasismikohuissa, ja tiedonanto saikin kimmokkeen tästä keskustelusta.

Viivi Salminen, Emmi Tilvis