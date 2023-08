Halpa sähkö voi tehdä sähköautosta bensa-autoa halvemman jo muutaman vuoden käytöllä

Sähköautot ovat kalliimpia kuin polttomoottoriautot, mutta sähkön halventunut hinta kääntää hintavertailua sähköautojen eduksi. Varsinkin paljon ajavilla sähköauto voi tulla edullisemmaksi jo muutaman vuoden käytön jälkeen.

Traficomin kesäkuussa julkaisemalla henkilöauton päästö- ja kustannuslaskurilla voi tehdä omia laskelmiaan. Esimerkiksi laskurin oletusarvoilla noin 11 käyttövuoden ajan bensiiniauto on sähköautoa halvempi. Sen jälkeen sähköauto on kirinyt hankintahinnan erotuksen. Oletushinta laskurissa on bensiinille 1,98 euroa, sähkölle 0,18 euroa kilowattitunnilta ja autolla ajetaan suomalaisten autojen keskimääräiset 14 000 kilometriä vuodessa. Laskurin oletusarvoja voi muuttaa vastaamaan myös esimerkiksi oman auton arvoja.

Uusilla autoilla ajetaan kuitenkin keskiarvoa enemmän, ja pörssisähköä saa tällä hetkellä varsinkin yöaikaan oletushintaa halvemmalla. Joten jos pörssisähköllä yöllä lataamalla sähkön saisi siirtohintoineen keskimäärin 10 sentillä kilowattitunnilta ja autolla ajaisi 30 000 kilometriä vuodessa, sähköauto tulisi bensiiniautoa edullisemmaksi jo viiden vuoden käytön jälkeen.

Jos taas esimerkiksi kotona lataaminen ei onnistuisi ja lataus maksaisi 25 senttiä kilowattitunnilta, sähköauto tulisi suurilla kilometrimäärillä halvemmaksi noin kuudessa vuodessa. Sähkön ja bensiinin hinnat vaikuttavat siis siihen, missä vaiheessa auton elinkaarta bensiiniauton kokonaiskustannukset ylittävät sähköauton kustannukset.

Hiilidioksidipäästöt pienemmät kahdessa vuodessa

Jos autolla ajaa 14 000 kilometriä vuodessa ja sähkö maksaa 0,18 euroa kilowattitunnilta, miten bensiinin hinta vaikuttaa laskelmaan?

Laskurin perusteella bensiinin hinnan pitäisi laskea 1,5 euroon litralta, jotta se olisi sähköautoa halvempi vaihtoehto vielä 15 vuoden päästä. Viimeksi 95-oktaanisen bensiinin hinta on ollut tämän verran vuonna 2011. Bensiinin hintaa 1,98 eurosta nostaessa kulukuilu sähköauton kanssa levenee entisestään. Jos bensiinin hinta olisi 2,50 euroa litralta, sähköauto tulisi halvemmaksi 9 vuodessa.

Hinnan lisäksi osa autonostajista miettii autoilun päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat laskurin oletusarvoilla sähköauton kohdalla pienemmät jo kahden vuoden jälkeen. Jos autolla ajaa 30 000 kilometriä vuodessa, sähköauton hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät jo vuoden ajamisen jälkeen.

Sähköautolla korkea hankintahinta

Sähköauton kasautuvat kustannukset ovat ajoneuvon hankinta-ajankohtana korkeammat sähköautolla, sillä sen keskimääräinen hankintahinta on noin 15 000 euroa polttomoottoriautoa kalliimpi. Bensiiniä käyttävän auton hankintahinta on laskurissa oletuksena vajaat 23 000 euroa.

Sähköautojen korkeat hankintahinnat ovat todennäköisesti hidastaneet autokannan sähköistymistä. Myyntihinnat ovat kuitenkin laskussa, kun sähköautojen valmistajat ovat kiristäneet hintakilpailua.

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan heinäkuussa sähköautoja oli ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin neljännes, kun tammi-kesäkuun rekisteröinneistä niitä oli noin kolmannes.

Tänä vuonna tammi-heinäkuussa henkilöautoja rekisteröitiin yhteensä reilut 53 000.

Sähköauto käyttää energiaa tehokkaammin

Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen kertoo STT:lle, että sähköauton halpuus vuosien kuluttua käyttöönotosta polttomoottoriautoon verrattuna johtuu etenkin siitä, että sähköauto on bensiinillä kulkevaa autoa energiatehokkaampi.

– Polttomoottoriautossa energiaa kuluu hukkaan paljon. Polttoaineessa olevasta kemiallisesta energiasta alle neljännes liikuttaa autoa eteenpäin, muu katoaa sitten hukkalämpönä ilmoille, hän kertoo.

Sähköautossa hyötysuhde on parempi. Liimataisen mukaan ainakin 70 prosenttia akun sisältämästä energiasta liikuttaa pyöriä. Myös kiertoenergia saadaan otettua talteen. Sähköautoissa on lisäksi panostettu polttomoottoriautoja enemmän aerodynamiikkaan. Ilmanvastuksen vaikutusta on vähennetty esimerkiksi jättämällä autosta taustapeilit pois ja laittamalla kamerat tilalle.

Energian hinta itsessään taas on Liimataisen mukaan aika lailla tasoissa sähkön ja bensiinin välillä. Bensiinin ja sähkön hintakehitys eli se, miten paljon hinnat arviolta nousevat tulevaisuudessa, ovat molemmat laskurissa oletuksena puolitoista prosenttia vuodessa.

Polttoaineiden hinta kohonnee tulevaisuudessa

Puolentoista prosentin kasvuennusteesta huolimatta bensiinin ja dieselin hintakehitykseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Bensiinin lisäksi sähkön hinta nousi rajusti viime vuonna Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, joten huoli sähkön hintojen noususta on aiheellinen. Miten nämä vaikuttavat eri käyttövoiman autoista koituviin kustannuksiin?

Liimataisen mukaan epävarmuudet liittyvät nimenomaan siihen, paljonko polttoaineiden hinnat kasvavat tulevaisuudessa. Ilmaston lämpenemisen torjumiseen liittyvä biopolttoaineiden jakeluvelvoite luo painetta nostaa polttoaineiden hintoja. Lisäksi hintoja tulee todennäköisesti nostamaan se, että polttoaineiden kysyntä kasvaa.

– Toinen asia on se, että polttoaineen hintojen ei myöskään pitäisi päästää laskemaan, koska on ilmastotavoitteet ja polttoaineen käyttöä pitäisi saada pienennettyä. Sen vuoksi käytetään veroinstrumentteja tai otetaan käyttöön uusiutuvien polttoaineiden velvoitteita, jotka sitten nostavat polttoaineiden hintoja.

Sähkön hinnoissa tällaista hinnan nousupainetta ei Liimataisen mukaan ole, sillä uusiutuvan sähkön tuotantokustannukset ovat maltilliset. Sähkön hinta on laskenut tänä vuonna selvästi viime vuoden huippulukemista.

Pähkinänkuoressa todennäköisin skenaario tulevaisuudessa on se, että sähköauto tulee kuluttajalle pitkällä aikavälillä vielä halvemmaksi kuin mitä Traficomin laskuri näyttää.

Traficomin laskurin ovat rahoittaneet Suomen ilmastopaneeli, Traficom ja Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne. Kesäkuussa Traficomin verkkosivuilla julkaistiin myös paketti- ja kuorma-autojen kustannuslaskuri.

Markus Puolakanaho