Hangon Poker Run -tapahtumassa kuoli 12-vuotias lapsi vuonna 2020 – syyttäjä vaatii kuudelle ihmiselle ehdollista vankeutta

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti Hangon Poker Run -venetapahtumassa elokuussa 2020 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kuoli 12-vuotias lapsi. Asiaa käsittelee merioikeus. Oikeuden kokoonpanossa on tuomareiden lisäksi asiantuntijoina kaksi merikapteenia.

Syyttäjä vaatii kahdelle veneenkuljettajalle ja neljälle tapahtuman järjestäjälle ehdollista vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syytetyt kiistävät syytteet.

Onnettomuudessa oli osallisena kolme venettä: kaksi venettä, joiden kuljettajien syyttäjä katsoo aiheuttaneen onnettomuuden sekä vene, johon toinen niistä törmäsi. Törmäyksen kohteena olleen veneen kuljettajaa ei ole epäilty rikoksesta.

Onnettomuus tapahtui nopeusmittaustapahtumassa lauantaina 8. elokuuta 2020. Nopeusmittaukseen osallistuneilla veneillä oli yhteiskäynnistys ja lähtö satamasta kello 12. Venekunnat lähtivät liikkeelle kohti aloituspaikkaa vajaan kahden kilometrin päähän, mutta yksi veneistä kävi lähdön jälkeen vielä tankkaamassa jakeluasemalla.

Syyttäjän mukaan tankkaamassa käynyt vene ajoi kesken nopeusmittausajon ajoradalle. Sen kiihdytyksestä aiheutui peräaaltoja, joihin nopeusajoa ajanut vene osui. Aaltoihin osumisen seurauksena kuljettaja menetti nopeusajossa olleen veneen hallinnan ja vene törmäsi yleisössä olleeseen RIB-avoveneeseen, jossa oli kolme aikuista, 12-vuotias lapsi ja koira.

Lapsi ja aikuinen joutuivat veden varaan

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) toissa vuonna julkaiseman raportin mukaan vene osui avoveneeseen noin 40 solmun eli 74 kilometrin tuntinopeudella. Yksi aikuisista ehti pois alta ennen törmäystä, ja kuljettaja jäi osittain murskautuneen veneen ohjauspulpetin alle. Kolmas aikuinen ja lapsi joutuivat veden varaan.

Paikalla ollut Meripelastusseuran apuvene siirtyi heti törmäyksen jälkeen avoveneen luokse, ja viereisessä veneessä olleet ihmiset opastivat pelastajia veteen joutuneen lapsen luo. Lapsi saatiin nostettua vedestä noin minuutti törmäyksen jälkeen. Hänet kuljetettiin meripelastusalukselle, jossa aloitettiin elvytys.

Pian paikalle saapui Suomenlahden merivartioston vene, jossa pahoin loukkaantuneen lapsen elvytystä jatkettiin matkalla Hangon merivartioaseman rantaan. Lasta elvytettiin vielä merivartioaseman laiturilla, mutta hän kuoli.

Avoveneessä olleista aikuisista yksi joutui muutamaksi päiväksi sairaalahoitoon ja toinen loukkaantui lievästi. Vakavammin loukkaantuneen aikuisen osalta kaikkia kuutta syytetään törkeästä vammantuottamuksesta. Veneen kuljettajia syytetään lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Vastaajat kiistävät myös nämä syytteet.

Syyttäjä: Vanha numero poliisille

Syyttäjän mukaan ajoradalle ajaneen veneen kuljettajan olisi pitänyt tietää, että hänen liikkeelle lähtemisensä aiheuttaa aallot, jotka ovat turvallisuusriski seuraavalle rataa pitkin tulevalle.

Ajoväylää pitkin ajanut vene kulki syyttäjän mukaan olosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella. Kuljettaja ei reagoinut liikkeelle lähteneen veneen aiheuttamaan vesisuihkuun eikä puutteellisen tähystyksen takia huomannut toisen veneen siirtymistä ajoradalle, syyttäjä sanoo. Syyttäjän mukaan kuljettajan olisi tilanteessa pitänyt pudottaa veneensä nopeutta.

Neljää järjestäjää syytetään asiassa puutteellisista turvajärjestelyistä. Syyttäjän mukaan yleisöveneet olivat liian lähellä nopeusmittausrataa. Jos yleisö olisi ollut kauempana, ulosajo ei olisi aiheuttanut vaaraa ajoa seuraaville, syyttäjä katsoo. Syyttäjän mukaan ajo olisi lisäksi pitänyt keskeyttää sen jälkeen, kun vene ajoi kesken kaiken ajoradalle.

Puutteellisista turvallisuusjärjestelyistä kertoo syyttäjän mukaan se, että materiaalissa oli poliisille vuosia aiemmin käytöstä poistunut numero 10022. Tämä osoittaa syyttäjän mukaan, että järjestäjät ovat kierrättäneet vanhoja ohjeita.

Puolustus: Tapahtumaa pidetty turvallisena

Puolustuksen mukaan tankkaamassa käyneen veneen kuljettajan tiedossa ei ollut, että nopeusajo oli jo käynnissä. Nopeusajoa ajaneen ja avoveneeseen törmänneen veneen kuljettajan puolustus katsoo, että osallistujilla oli oikeus olettaa, että tapahtuma on järjestetty turvallisesti. Puolustuksen mukaan aiempina vuosina tapahtumissa huonosti sijoittuneita yleisöveneitä oli ohjeistettu siirtymään.

Neljää tapahtuman järjestäjää edustavan asianajajan mukaan järjestelyt hoidettiin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Jos turvallisuusjärjestelyt olisivat olleet puutteelliset, miksi viranomaiset olisivat hyväksyneet ne, asianajaja kysyi.

Puolustuksen mukaan turvallisuusasiakirjat olisivat voineet olla parempilaatuisia, mutta vastaavanlaisten tapahtumien kohdalla on asianajajan mukaan tavanomaista, että asiakirjoissa on puutteita. Asiakirjat eivät puolustuksen mukaan osoita, että tapahtuma olisi heikosti järjestetty.

Puolustuksen mukaan mitkään turva-alueet yleisön ja nopeusajoradan välillä eivät riittäisi estämään ulosajon aiheuttamaa onnettomuutta.

Otkes: Turvallisuussuunnitelma oli puutteellinen

Otkes totesi toissa vuonna raportissaan, että Poker Run -tapahtuman järjestelyissä oli puutteita. Sen mukaan järjestäjä oli laatinut turvallisuussuunnitelman, mutta siinä oli vanhentuneita tietoja ja esimerkiksi nopeusmittausajon riskejä ei ollut käsitelty.

Otkesin mukaan nopeusajon olennaisin riski yleisölle on suurta nopeutta ajavan veneen ajautuminen pois radalta ja sitä seuraava törmäys.

– Olennainen riskin torjuntakeino radan osalta on radan sijoittaminen tilavaan paikkaan, ajosuunta poispäin yleisöstä sekä turva-alueet, jotka jäivät toteutuneessa tapahtumassa niukoiksi, raportissa sanotaan.

Otkes otti huomioon, että suuren tapahtuman järjestäminen on vaativaa, sillä suunniteltavia ja järjestettäviä asioita on paljon. Lisäksi asiaa koskevia, osittain päällekkäisiä lakeja ja vaatimuksia on useita.

– Vaikka tapahtuman turvallisuuteen liittyy lukuisia suunnittelu- ja asiakirjavaatimuksia ja valvovia viranomaisia on useita, jopa keskeisimmät riskit voivat jäädä miettimättä ja huolehtimatta. Saattaakin olla niin, että moninkertaiset vaatimukset vievät huomion pois olennaisimmalta ja tapahtumanjärjestäjä keskittyy selviytymään vaatimuksista.

