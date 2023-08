Harmonikkataituri Perttelistä ja turkulaisbändi päättävät torin kesän

Salon torilla kesäaikaan viihdyttävät ohjelmalliset Ohjelmalliset kesäsunnuntait päättyvät tällä viikolla.

27. elokuuta on tämän kesän viimeinen Ohjelmallinen kesäsunnuntai, jossa esiintyy kello 10–12 pertteliläinen harmonikkataituri Marjo Korpela.

Korpela on 22-vuotias haitaristi, joka on aloittanut soittamisen jo kolmen vuoden ikäisenä. Hän opiskelee kauppatieteitä Tampereen yliopistossa ja musiikkia Tampereen konservatoriossa. Korpelan ohjelmistossa on monenlaista musiikkia vanhoista tutuista tanssikappaleista elokuvasävelmien kautta klassiseen musiikkiin, ja torilla kuullaan sekä perinteisiä kappaleita että harmonikkataituriteoksia.

Klo 12–14 torilla esiintyy turkulainen yhtye Chrichton-Vulcan Orchestra. Yhtye on perustettu 1980-luvun puolivälissä alun perin lastenmusiikin ympärille. Myöhemmin yhtyeen ohjelmisto on laajentunut monenlaisiin elämän iloista ja suruista kertoviin tarinoihin, ja mukaan on tullut muun muassa Bellmannin lauluja, merimieslauluja, irlantilais-suomalaisia kansanlauluja sekä ihan omaakin musiikkia.

Chrichton-Vulcan Orchestran alkuperäisjäseniä ovat Ahti Saarinen, Jari Hauninen ja Vesa Kankaanpää, ja heidän lisäkseen yhtyeeseen kuuluvat Marje Õunapuu ja Markus Hatakka.

Ohjelmalliset kesäsunnuntait toteuttaa Lasten Laulukaupunki ry yhdessä kahvio Salon Torikaffen ja Salon kaupungin kanssa.