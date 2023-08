HBL: Venäjän-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurénia estettiin palaamasta Venäjälle

Hufvudstadsbladetin (HBL) Venäjän-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén ei ole päässyt palaamaan Venäjälle, kertoo HBL.

HBL:n ja ruotsalaisen Dagens Nyheterin mukaan Laurénin lehdistöakkreditointia ei uusittu, joten hän ei voi työskennellä Venäjällä.

Laurén on HBL:n ja Dagens Nyheterin yhteinen Venäjän-kirjeenvaihtaja. Hän jatkaa kirjeenvaihtajana, mutta keskittyy raportoinnissaan jatkossa Ukrainaan, HBL kertoo.

Laurénin mukaan akkreditointi piti saada jo toukokuussa, mutta viranomaiset sanoivat toistuvasti prosessin olevan kesken. Ilman akkreditointia ei myöskään voi saada lehdistöviisumia.

– Se tarkoittaa, että on heitetty ulos. Mutta sitä he eivät halua sanoa, Laurén sanoo STT:lle puhelimitse.

– Turha tässä tilanteessa on palata turistina, se ei ole suositeltavaa. Vaikka saisinkin (turistiviisumin), niin en palaisi, Laurén sanoo.

Viranomaiset syyttivät valeuutisista

Laurén on ollut Suomessa huhtikuun lopusta lähtien. Hän poistui Venäjältä vähän sen jälkeen, kun Venäjän suurlähetystö Ruotsissa oli syyttänyt Facebook-päivityksessään Laurénia nimeltä valeuutisten levittämisestä. Venäjän aloitettua Ukrainassa hyökkäyssodan Venäjällä laadittiin laki, jonka mukaan valeuutisten levittämisestä voi saada jopa 15 vuotta vankeutta.

Laurénin mukaan työluvan epääminen ei ole ollut kovin vaikeaa henkilökohtaisesti, koska pahempaakin olisi voinut sattua.

– Todella huono asia sananvapaudelle, mutta sodassa se ei ole mitään, hän sanoo.

Yli 15 vuotta Venäjällä

Laurén on palkittu Venäjä-raportoinnistaan useaan otteeseen. Hän sai alkuvuodesta ruotsalaisen Selander-journalistipalkinnon, jonka palkintoraadin mukaan Laurén on uutistoiminnan lisäksi merkittävästi syventänyt tietoutta Venäjästä ja venäläisyydestä. Suomessa hänet on palkittu Vuoden journalistina 2020 ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla vuonna 2013.

Laurén muutti Venäjälle ensimmäistä kertaa vuonna 2006. Hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen Hufvudstadsbladetin kirjeenvaihtajana. Hänestä tuli myös Dagens Nyheterin kirjeenvaihtaja vuonna 2016.

Aloitettuaan laajan hyökkäyssodan Ukrainassa Venäjä on vaatinut, että ulkomaisten toimittajien on uusittava akkreditointinsa kolmen kuukauden välein aiemman vuoden sijaan, Dagens Nyheter kertoo. Monet ulkomaiset toimittajat ovat joutuneet lähtemään maasta, kun akkreditointia ei ole uusittu.

Venäjän lehdistöakkreditointi on evätty myös esimerkiksi Ilta-Sanomien toimittajalta Arja Paanaselta.

Heidi Puomisto