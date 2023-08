Hintojen nousu on kohdistunut voimakkaammin pienituloisiin, arvioi Suomen Pankki

Hintojen nousu on kohdistunut hieman keskimääräistä voimakkaammin pienituloisiin, kertoo Suomen Pankki.

Pienituloiset kotitaloudet kuluttavat tyypillisesti suuremman osan tuloistaan ruokaan ja asumiseen kuin suurituloiset. Viime kuukausina juuri ruoka ja asuminen ovat kallistuneet huomattavasti nopeammin kuin muut tavarat ja palvelut.

Pienituloisten kotitalouksien kohtaama hintojen nousu on viimeisen vuoden ajan ollut jonkin verran nopeampaa kuin suurituloisten, Suomen Pankki arvioi.

Lisäksi pienituloisilla kotitalouksilla on muita vähemmän mahdollisuuksia sopeutua elinkustannusten nousuun. Pienituloisilla on vähän säästöjä, eikä välttämättä paljonkaan karsimisen varaa omassa kulutuksessaan.

Inflaatio on hidastunut

Nopea hintojen nousu on koetellut kuluttajia pian jo kaksi vuotta. Viime syksystä lähtien hintojen nousuvauhti on hidastunut, mutta inflaatio on yhä nopeampaa kuin mihin edeltävinä vuosina on totuttu.

Kun inflaatio oli hidasta, myös erot eri tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien kohtaamassa inflaatiossa olivat pieniä, Suomen Pankki kertoo. Ajoittain suurituloiset kotitaloudet kokivat nopeampaa inflaatiota kuin pienituloiset, ajoittain toisin päin.

Heinäkuussa inflaatio oli Suomessa 6,5 prosenttia. Euroopan keskuspankki (EKP) tavoittelee kahden prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä.

Emmi Tilvis