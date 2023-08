Högforsin tehdas lopettaa Salossa – tuotanto siirtyy Saksaan, ja Saloon jää 30 työntekijästä vain muutama toimihenkilö

Venttiilivalmistaja Högfors lopettaa tehtaansa Salossa. Tuotanto siirtyy Saksaan, jossa on yrityksen omistava konserni ARI-Armaturen.

Högforsilla on kolmekymmentä työntekijää, joista tuotannossa on noin 20. Loput ovat toimihenkilöitä.

Tuotannon työt loppuvat, kun valmistus on saatu siirrettyä Holzhausenin tehtaalle Saksaan. Myynnin ja hallinnon tehtävissä jatkanee noin puolet toimihenkilöistä.

– Yhtään irtisanomista ei ole tehty. Kaikki työntekijät ja toimihenkilöt jatkavat toistaiseksi. Meidän pitää nyt varmistaa, että kaikki tuotteet pystytään tekemään Saksassa samalla laatutasolla kuin täällä. En uskalla lähteä arvailemaan, puhutaanko viikoista vai muutamasta kuukaudesta, Högforsin toimitusjohtaja Pekka Karhumäki sanoo.

Meriniityssä toimiva Högfors on perustettu vuonna 1927. Yhtiö valmistaa Salossa suuria läppä- ja palloventtiileitä, joita käytetään esimerkiksi kaukolämpöverkostoissa.

Tuotteista noin 20 prosenttia on jäänyt Suomeen ja 80 prosenttia on mennyt vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat olleet Kiina ja Venäjä. Tässä piilee toimitusjohtaja Pekka Karhumäen mukaan myös yhtiön ongelma.

– Kiinan markkinan hoitaminen oli koronan aikana huomattavan hankalaa. Maa meni välillä kokonaan kiinni. Nyt Kiinan markkina on aktivoitunut kesän aikana, ja käymme keskusteluja uusista tilauksista sinne. Tähän tilanteeseen, johon kesän aikana on päädytty, sillä ei ole enää vaikutusta.

– Venäjä oli meille selkeä iso takapakki. Sen varaan laskettiin paljon, mutta kauppa loppui viime vuonna Ukrainan sotaan, Karhumäki sanoo.

Karhumäen mukaan Högforsin brändi säilyy, ja yrityksen tuotevalikoimaa on tarkoitus tehdä Saksasta käsin.

– Vaikka tuotanto ja koneiden ääni lakkaavat tällä tontilla, brändi ja tuotteet jatkavat elämäänsä, hän sanoo.

Högforsilla on Pekka Karhumäen mukaan pitkä ja kunnioitettava historia. Hän korostaa, ettei omistaja tehnyt päätöstä tuotannon lopettamisesta Salossa kevyin perustein.

– Viimeiset pari vuotta ovat olleet sellaisia, että omistaja olisi voinut lähteä vastaaviin toimiin jo 2021. Nyt tätä on katsottu kaksi vuotta, eikä tilanne ole yhtään parempi, Karhumäki muistuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan työnantaja haluaa tässä kohtaa varmistaa, että se toimii mahdollisimman inhimillisesti ja auttaa työntekijöitään.

Högfors toimii Örninkadun varressa vuokratiloissa.

– Emme ole aloittaneet mitään neuvotteluita vuokranantajan kanssa, koska meillä on tehtaassa edelleen toimintaa. Jossain kohtaa päätös johtaa väistämättä siihen, että harkitsemme paremmin toimintaamme sopivia tiloja, Pekka Karhumäki sanoo.

Pääluottamusmiestä ei lämmitä, että brändi jatkaa

Pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Marko Lindholm kehuu Högforsin olleen hyvä työnantaja, jonka palveluksessa on tehty pitkiä uria.

Lindholmilla itsellään täyttyy 30 vuotta samassa yrityksessä marraskuussa. Muutamalla muulla on työvuosia vielä enemmän.

– Aika monesti täältä on lähdetty vasta eläkkeelle. Täällä on viihdytty, työnteko on ollut mielekästä ja pitkiä uria on arvostettu. Täällä on hyvä ilmapiiri ja hyviä kavereita, hän kehuu.

Monelle pitkäaikaiselle työntekijälle Högforsin tuotannon loppuminen Salossa on Marko Lindholmin mukaan järkytys. Hän myöntää itsekin, että tunnelma on haikea, vaikka lopputulosta osattiin vähän aavistaa muutosneuvotteluiden alkaessa.

– Sanotaan, että brändi säilyy, mutta ei se ole sama. Työt eivät lopu – joku muu vain tekee ne meidän puolestamme, hän harmittelee.

Yhtiön tuotannossa on koneistajia, hitsareita, kokoonpanijoita ja maalareita. Logistiikan parissa työskentelevä Marko Lindholm uskoo, että osa löytää töitä muista metallialan yrityksistä. Osalla saattaa olla edessä alanvaihto.

– Työpaikan haku on itselläkin edessä.