Halikon sairaalasta hoivakoti, kylpylähotelli tai Nato-tukikohta? ”Lentokenttäkin on lähellä ja luonnonrauhaa piisaa”

Halikon sairaalan valtava rakennuskokonaisuus on myynnissä, ja sen tulevaisuus on avoinna. SSS kyseli viime viikolla verkossa lukijoiltaan, mitä heidän mielestään sairaalan rakennuksiin pitäisi tulla. Ehdotuksia tuli kolmisenkymmentä, ja eniten kannatusta sai hoivakodin perustaminen alueelle.

– Olen monesti ehdottanut, että miljööseen sopisi mainiosti vanhain- tai hoivakoti, koska paikka on rauhallisen luonnonläheinen ja lähellä sijaitsee pieni kauppa, jossa omaiset ja hyväkuntoisemmat vanhukset voivat käydä. Paikun kakkoslinja pysähtyy myös lähellä, niin autottomat omaiset pääsevät myös helposti käymään vierailulla, perustelee nimimerkki Hoivakoti.

– Hoivakodin paikkana mitä mainioin. Hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mutta kun Salossa ei saneerata vanhoja tiloja. Odotetaan, että muut tulevat tekemään uusia, kiiltäviä, kiliseviä ja kalisevia tiloja, ei vanhuksille kodikkaita, harmittelee nimimerkki Siiri salolainen.

Pari henkilöä ehdotti, että alueelle sopisi nimenomaan luksushoitokoti ikäihmisille. Tai sitten tasokas matkailukohde kiinalaisturisteille

– Lentokenttäkin on lähellä ja luonnonrauhaa piisaa.

Toinen suosittu ehdotus on remontoida alueen rakennuksiin erilaisia asuntoja, vanhusten palveluasuntoja sekä ravintola- ja kulttuuritiloja.

– Asuntoja Sipoon Nikkilän alueen tapaan, josta tuli hyvin haluttu asuinkohde. Kuntosali ja yhteisiä kulttuuritiloja. Salo tarvitsee houkuttelevia asuinkohteita saadakseen muuttajia, tämä olisi mainio sitä varten, ehdottaa nimimerkki Junantuoma.

Mallia neuvotaan ottamaan myös Seinäjoen Törnävästä:

– Pienyrittäjiä kuten psykoterapeutteja, fysioterapeutteja, kampaamo, pienpajoja, hyvä kulttuuriravintola, ulkoteatteri, kokoustiloja, majoitustiloja, tapahtumia jne, luettelee nimimerkki Ex salolainen.

Myös kylpylähotellia ehdottaa useampi, ja sitä tukisi muun muassa hyvä sijainti lähellä moottoritietä.

– Puistomaisemaan sopii maauimala. Esiintymislava puistokonsertteja varten, ideoi Ripa.

Täysin erilaista toimintaa sairaala-alueelle ehdottaa nimimerkki Hirvitien kulkija. Hänen mielestään alue sopisi hyvin Nato-tukikohdaksi, koska Venäjän vallan aikana alueella on ollut varuskunta.

– Museotoimen ja historian näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista palauttaa Halikon sairaala-alue sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli kasarmiksi, ajanmukaistaen kokonaisuus Nato-tukikohdaksi. Suuret vanhanaikaiset rakennukset ovat niin kalliita lämmittää, peruskorjata ja ylläpitää, etten näe toimintaan taloudellisia edellytyksiä muilla tahoilla kuin valtion omistuksessa ja puolustushallinnon käytössä. Sijainti suurten kaupunkien välillä rannikon läheisyydessä ja moottoritien vieressä avaa ensiluokkaiset edellytykset myös puolustusvoimien hybridivalvonnan käyttöön, nimimerkki perustelee.

Moni kyselyyn vastanneista oli myös sitä mieltä, että heidän mielestään parasta olisi, jos rakennukset jatkaisivat entisessä käytössään eli psykiatrisena hoitolaitoksena.

– Psykiatrinen sairaala, eikä vietäis asiakkaita Turkuun, keskelle kaupunkia, sanoo Miimu.

– Jos laitettaisiin hoitolaitos mielenterveyspotilaille. Siinä tarkoituksessa se on paras, ja olisi tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. Voisi jopa esim. nuo nuorten rötökset vähentyä huimasti ja muut ongelmat kaikissa ikäluokissa. Keinot löytyy, jos on haluja ja tahtoa. Mikä Suomea vaivaa… Kaikki kaikessa on raha ja materiaalikulttuuri. Ei hyvältä näytä Suomen tulevaisuus. Hävetkää, Jarfin kirjoittaa.

Yhtenä ehdotuksena oli perustaa alueelle erityisnuorten jatko-opintokeskus. Nimimerkki Mamma taas perustaisi alueelle turvakoteja.

– Tämä miljöö tarjoaa oivat puitteet siihen. Luonto, asuinrakennukset sekä sijainti. Nyt on se hetki, kun Salon on pystyttävä tämänlaatuiseen yrittämiseen heikko-osaisten hyväksi!