Hyvinkään Myllyn Paras -pastatehdas kuroo nyt kiinni kolmen kuukauden makaronivajetta – tuotanto käynnistyi viime viikolla

Myllyn Paras -pastojen tuotanto Hyvinkään tehtaalla on taas käynnissä, kertoi brändin omistava Lantmännen Cerealia tiistaina.

Kesäkuun puolivälissä tehtaan pastalinjan kuivurin kuljetin hajosi, minkä vuoksi pastan sekaan saattoi päätyä metallinpalasia. Varotoimenpiteenä useita pastatuotteita vedettiin myynnistä.

Kymmeniätuhansia makaronipusseja vuorokaudessa tuottava tehdas keskeytti pastan tuotannon täysin. Ennennäkemätön takaisinveto koski noin yhden kuukauden pastaerää, ja tuotannon seisautus kesti melko tarkasti kaksi kuukautta. Tämä johti kauppojen makaronihyllyjen tyhjentymiseen kesän aikana ympäri Suomea.

Lantmännen Cerealia Suomen maajohtaja Mikko Savinko kertoo STT:lle, että pastan tuotantolinja saatiin viimeistenkin koeajojen osalta valmiiksi viime viikolla ja tuotanto alkoi viime perjantaina 11. elokuuta. Tiistaina aloitettiin makaronitoimitukset asiakkaille. Ensimmäiset Myllyn Parhaan tuotteet voivat olla kaupoissa jo keskiviikkona.

Aivan heti eivät kaikki maan kauppojen pastahyllyt ole entisellään, vaikka pastaa tehdäänkin yötä päivää. Tehtaalla otetaan nyt kiinni kolmen kuukauden makaronivajetta.

– Kyllä tämän kurominen kestää useita viikkoja, Savinko kertoo.

Savingon mukaan tuotantolaitteelle tehtiin iso ja aikaa vievä korjaus, jonka vuoksi tuotannon uudelleenkäynnistämisessä kesti niin kauan. Varaosien saaminen vei aikansa ja linjasto piti rakentaa paikan päällä, mikä vaati omien työntekijöiden lisäksi henkilöstöä myös laitteen valmistajan puolelta.

Tuhansia yhteydenottoja

Savingon mukaan työntekijät niin tuotannon kuin asiakaspalvelun puolella ovat joutuneet venymään tapauksen vuoksi paljon. Suurempia seurauksia työntekijöille, kuten lomautuksia, tuotannon keskeytymisestä ei ole kuitenkaan seurannut.

– Kyllä meillä Hyvinkään tehtaalla ja myllyllä on töitä. Välillisesti tämä työllisti pastalinjalla monia, koska sitä piti korjata ja testata, Savinko kertoo.

Lisäkäsiä tarvittiin asiakaspalvelussa, sillä takaisinvedon myötä Lantmännen Cerealialle tuli tuhansia reklamaatioita.

– Ihan aluksi käytännössä kaikki meistä, minä mukaan lukien, oltiin käsittelemässä niitä asiakaspalautteita, Savinko kertoo.

Tavallisesti palautteita käsittelisi yksi työntekijä, mutta yhteydenottovyöryn vuoksi asiakaspalvelutyötä tekee nyt kymmenhenkinen tiimi.

Kaikki ostetut takaisinvedetyt pastat hyvitetään ja reklamaatioihin vastataan, mutta siinä voi Savingon mukaan kestää vielä jonkin aikaa. Takaisinvedettyjen tuotteiden joukossa olivat muun muassa Myllyn Paras Makaroni, Tumma Makaroni sekä Raketti Spagetti.

Muut pastat korvaavat makaronipulaa

Kesän ”makaronipula” on näkynyt suomalaisten ostoskoreissa. Sarvimakaronin ja muiden pastatuotteiden takaisinveto on vaikuttanut tuoteryhmän myyntiin jonkin verran.

S-ryhmän myyntipäällikkö Juhani Haara kertoi STT:lle maanantaina, että ketjun myymälöissä on yritetty pitää pasta hyvin saatavilla tyhjistä tuotepaikoista huolimatta koko kesän. Eri tavarantoimittajien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

– Kokonaisuudessaan pastatuotteita on riittänyt hyvin asiakkaille, ja itse asiassa monet asiakkaat ovat sitten löytäneet ja kokeilleet hyvin uudentyyppisiä tuotteita pastahyllystä, Haara kertoo.

Hyvinkään tehtaalla tuotettujen, takaisin vedettyjen pastojen puuttuessa muiden tuotteiden kysyntä lisääntyi, mikä johti hetkittäisiin puutteisiin kaupan hyllyillä. Haaran mukaan sarvimakaronin kysyntä on S-ryhmän kaupoissa selkeästi siirtynyt kuviopastoihin ja spagettiin kesän aikana.

Koko pastakategorian myynti on Haaran mukaan kasvanut S-ryhmässä verrattuna viime kesään. Syiksi Haara arvelee pastan medianäkyvyyttä takaisinvetojen takia sekä koleampaa kesää. Haaran mukaan kylmempi kesäsää on voinut saada ihmiset syömään enemmän sisällä ja tekemään pastaruokia. Pastan myyntimäärän nousu kertoo Haaran mukaan siitä, että pastaa on kuitenkin ollut kesällä hyvin saatavilla, vaikka osa tuotteista puuttuukin.

Keskon päivittäistavarakaupan osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä kertoi maanantaina sähköpostitse, että kesällä tehdyt takaisinvedot ovat vaikuttaneet makaronin saatavuuteen. Myös Keskolla tavallisen makaronin kysyntä on siirtynyt erityisesti kuviopastoihin. Erkkilän mukaan suomalaisten suosimaa sarvimakaronia täysin vastaavia tuotteita ei ole ollut saatavilla tarvittavia määriä. Euroopassa pastan valmistus keskittyy Erkkilän mukaan juuri kuviopastoihin ja spagettiin.

– Tietysti toivomme myös kotimaisen makaronin saatavuuden olevan taas pian kunnossa, Erkkilä viestitti maanantaina.

Alina Salomaa