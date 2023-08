Idalia-myrsky voimistui nelosluokkaan ennen saapumistaan Floridaan

Floridaa lähestyvä hirmumyrsky Idalia on voimistunut nelosluokan myrskyksi viisiportaisella asteikolla, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hirmumyrskykeskus (NHC).

– Idalia pysynee hirmumyrskynä vielä liikkuessaan eteläisen Georgian yli sekä mahdollisesti kun se saapuu Georgian rannikolle ja eteläiseen Etelä-Carolinaan myöhemmin tänään, keskus ilmoitti.

Hirmumyrskyn uskotaan saapuvan Floridan rannikolle paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Idalian odotetaan aiheuttavan myrskytulvia, kaatosateita ja myrskyvaurioita Floridan pohjoisosassa, NHC varoittaa.

Myrskytulvat voivat nostaa vedenpintaa rannikkoalueilla jopa 3–5 metriä, ja Floridan luoteisosissa sademäärävoi olla jopa 30 senttiä.

– Vain harva selviää suurten myrskytulvien alueella. Tämä myrsky on tappava, ellemme väistä sen tieltä ja ota sitä vakavasti, sanoo Yhdysvaltain hätätilavirasto FEMA:n johtaja Deanne Criswell.

Myrskytulvat ovat huolenaiheena myös Tampan metropolialueella, jossa asuu yli kolme miljoonaa ihmistä.

Floridassa evakuointimääräyksiä 23 piirikunnassa

Floridan osavaltiossa on annettu evakuointimääräyksiä 23 piirikuntaan. Floridan kuvernööri Ron DeSantis on kehottanut ihmisiä lähtemään evakuoitavilta alueilta heti.

– Teidän ei tarvitse lähteä satojen mailien päähän, DeSantis sanoi tiedotustilaisuudessa kehottaen ihmisiä poistumaan vaara-alueilta.

Maanantaina DeSantisin kanssa puhunut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hyväksyi osavaltioon annetun hätäjulistuksen, joka mahdollistaa liittovaltion tukien saamisen myrskytuhojen torjuntaan.

Kuumuus on yksi hurrikaaneja ruokkivista tekijöistä, ja NHC on sanonut Meksikonlahden lämmenneiden vesien lietsovan myräkkää entisestään. Tutkijoiden mukaan Meksikonlahdella on käynnissä merellinen lämpöaalto. NHC:n mukaan myrsky liikkuu jopa liki 31-asteisten vesien päällä.

Karibianmerellä puhkunut Idalia toi maanantaina kaatosateita ja kovia tuulia Meksikon kaakkoisosiin.

Kuubassa puolestaan tuhannet ihmiset jättivät Pinar del Riossa kotinsa ja hakivat myrskyltä suojaa sukulaisten tai ystävien luota. Osissa pääkaupunki Havannaa nähtiin tulvia, ja myräkkä katkoi sähköt noin 200 000 ihmiseltä. Kuolonuhreista ei ole kuitenkaan ilmoitettu.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Elias Peltonen