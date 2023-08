IL: Purran erityisavustajanimitys peruttiin suojelupoliisin turvallisuusselvityksen vuoksi

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui suojelupoliisin (supo) turvallisuusselvitykseen, kertoo Iltalehti.

Iltalehden tietojen mukaan Purra oli valinnut toimittaja-tuottaja Jari Kuikanmäen avustajakseen kesällä haastattelun päätteeksi. Nimitys kuitenkin viivästyi, ja lopulta se peruttiin valtioneuvostossa. Iltalehden mukaan syynä oli supon turvallisuusselvitys.

IL:n mukaan nimityksen esteenä oli Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa. Iltalehden mukaan Kuikanmäen puolisolla on nykyisin Suomen kansalaisuus.

– Hänen vanhempansa ovat eläkkeellä ja asuvat Kiinassa. Mitään muita Kiina-yhteyksiä meillä ei ole. Minä en ole edes käynyt Kiinassa, Kuikanmäki kertoo IL:lle.

Supo: mikään kansalaisuus ei automaattisesti riski

Suojelupoliisin (supo) viestinnästä kerrotaan, ettei supo kommentoi yksittäisten ihmisten turvallisuusselvityksiä.

Viestintäasiantuntija Irene Zidan kertoo sähköpostitse, että yksinään kansalaisuuskysymykset eivät ole turvallisuusselvityksessä ilmoitettavaa tietoa. Ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen yhteydessä tehdään aina kulloiseenkin yksittäistapaukseen liittyvä kokonaisharkinta.

– Jos suojelupoliisi katsoo, että henkilöön liittyy sidonnaisuuksia, joita toinen valtio voi käytännössä hyödyntää painostamisen välineenä, ilmoittaa suojelupoliisi nämä sidonnaisuudet turvallisuusselvityksen hakijalle, joka tekee päätöksen rekrytoinnista.

Minkään maan kansalaisuus ei ole automaattisesti eikä yksinään turvallisuusriski.

– Tiettyjen autoritaaristen maiden tiedetään kuitenkin hyödyntävän ihmisten sidonnaisuuksia pyrkiessään painostamaan heitä salaiseen yhteistyöhön Suomen vahingoksi.

Tällaisia sidonnaisuuksia voivat olla kohdemaassa olevat läheiset ja omaisuus, taloudellinen toiminta ja myös kansalaisuus osana kokonaisuutta. Supon mukaan selvityksellä suojellaan siis myös sen kohteena olevaa ihmistä, jotta hän ei joudu inhimillisesti kohtuuttomaan tilanteeseen painostuksen kohteeksi.

Pääsääntöisesti menettelyssä myös kuullaan selvityksen kohteena olevaa henkilöä, kertoo Zidan.

Markku Uhari, Emmi Tilvis