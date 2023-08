Ilari Seppälä ei puhu isoista kiveksistä tai NBA:sta, vaan tekee sen mitä on sovittu

Edon Maxhuni puhuu julkisesti pelinjohtajalta vaadittavista isoista kiveksistä ja Miro Little suunnitelmastaan edetä NBA:han. Mutta Suomen MM-koripallojoukkueella on kolmaskin pelinjohtaja, 30-vuotias Ilari Seppälä, joka sanoo vahvuutensa olevan se, että hän tekee mitä on sovittu.

Seppälä on kulkenut maajoukkueeseen hitaammin kuin yksikään toinen MM-miehistön pelaaja. Hän debytoi miesten maajoukkueessa marraskuun 2017 MM-karsinnoissa. Hän oli tuolloin 24-vuotiaana vanhempi kuin yksikään toinen MM-joukkueen pelaajista aikuisten maajoukkuedebyytissään eikä tuolloin ollut edustanut kuin suomalaisjoukkueita.

– Susijengin runko pysyi pitkään samana ja Teemu (Rannikko), Jammu (Jamar Wilson) ja Petteri Koponen olivat vuosia takamiehet. Ei minulla ollut sellaista tunnetta, että hitto kun en ole tuolla. Jatkoin vain työtä, ja se tuli sitten, kun aika oli kypsä, Seppälä sanoo.

Seppälän luettelema kolmikko takasi vuosien ajan koripallomaajoukkueelle huipputason pelinjohdon, mutta Okinawassa Suomen pelinjohdon murros on näkynyt. Maxhuni aloitti pelit viime vuoden EM-kisoissa, mutta MM-kisojen avaustappiossa Australiaa vastaan Little oli aloitusviisikossa ja Seppälä aloitti toisen puoliajan.

Yhteensä kolmikko sai kokoon vain viisi pistettä ja yhdeksän korisyöttöä.

Pienen paikkakunnan hyödyt

Seppälä aloitti juniorina koripalloilun kuusi vuotta vanhemman isoveljensä imussa. Hän pelasi kesät jalkapalloa ja kokeili myös jääkiekkoa ja painia, mutta piti talvilajeista eniten koripallosta.

Seppälä on kotoisin Lapualta ja sanoo saaneensa juniorina pienen paikkakunnan hyödyt.

– Vuotta vanhemmissa oli kohtuuhyvät joukkueet, ja kolme vuotta vanhemmissa, 1990 syntyneissä, oli hyvä joukkue. Aina kun pystyin, pääsin pelaamaan vanhempia ja parempia vastaan. Sain ison roolin ja pystyin aina hyppäämään seuraavalle tasolle, Seppälä kertoo.

Seppälä oli vain 14-vuotias, kun hän pääsi ensimmäisen kerran mukaan Lapuan miesten ykkösdivisioonajoukkueen harjoituksiin. Seppälää alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa valmentanut Jukka Toijala houkutteli Seppälän Kouvolaan kaudeksi 2009–2010.

– Hän teki vaikutuksen minuun. Muutamaa vuotta aiemmin Kouvolaan olivat menneet Antti Kanervo ja Matti Nuutinen nuorina ja kehittyneet. Omasta perheestäni isoveljeni oli lähtenyt samassa iässä Kokkolaan pelaamaan jalkapalloa. Olin nähnyt, että se oli mahdollista, ja Kouvolassa oli sopiva paketti junioreiden ja edustuksen osalta. Silloin tuntui, että olin valmis, mutta nyt kun katsoo 16-vuotiaita poikia, vähän hirvittää, Seppälä hymyilee.

Seppälä oli 16-vuotias, kun hän teki ensimmäiset pisteensä Korisliigassa 16. joulukuuta 2009 Kouvojen kotivoitossa FoKoPoa vastaan.

– Muistan se ekan vapaaheittokorin, Seppälä sanoo.

”Kaikin puolin joukkuepelaaja”

Seppälän debyyttikausi Korisliigassa katkesi tammikuussa polvivammaan, ja kauden jälkeen Toijala lähti. Kouvojen budjetti supistui, mikä tarkoitti Seppälälle suurempaa roolia. Toijalan tilalle tuli Jyri Lehtonen, joka on Toijalan tavoin 1970-luvun alkupuolella syntyneen pelaajapolven kotimainen huippupelinjohtaja, joka on ryhtynyt peliuransa jälkeen valmentajaksi.

– Toijalalta ensimmäinen oppi oli vaatimustaso ja ammattimaisuus siinä, miten harjoiteltiin. Se oli iso muutos Lapualle verrattuna. Jyriltä opin, että mitä tahansa kentällä tehdään, siihen on syy. Jos vastustaja puolustaa tilanteen tietyllä tavalla, sitä vastaan pitää hyökätä tietyllä tavalla. Sellainen ajattelu miten pelataan, on minulla lähtöisin Jyriltä.

Seppälä pelasi Korisliigassa kymmenen vuotta. Kouvojen lisäksi hän ehti edustaa Bisonsia ja Katajaa ennen kuin siirtyi Ranskan kakkosliigaan syksyllä 2019.

– Totta kai mietin asioita eteenpäin. Minulla olisi ollut mahdollisuus lähteä ulkomaille Tanskaan tai Ruotsiin, mutta koripalloilullisesti se ei olisi ollut askel eteenpäin. Bisonsissa pääsin pelaamaan VTB-liigaa ja Katajassa Mestarien liigaa.

Joensuun Katajassa Seppälän joukkuekavereihin kuului MM-joukkueen apuvalmentaja Teemu Rannikko.

– Ilari on pohjimmiltaan kaikin puolin joukkuepelaaja. Hän tekee ne asiat oikein, mitä on sovittu, eikä lähde sooloilemaan. Valmentajalle hän on helppo siinä mielessä, että saat mitä pyydät, Rannikko sanoo.

”Ei sitä mieti”

Seppälä on pelannut neljä viime kautta Ranskan kakkosliigassa yhtä Romaniassa vietettyä vuotta lukuun ottamatta. Hän sanoo ulkomaalaisvahvistuksena hankitun kokemuksen muuttaneen häntä pelaajana.

– Se on täysin eri asia kuin pelata Korisliigaa suomalaisena. Kun olet ulkomaalaisvahvistus, sinulta odotetaan joka päivä tietyllä tasolla suorittamista, ja jos homma ei kulje, katseet kohdistuvat sinuun. Paineiden alla pelaaminen ja vastuun kantaminen ovat niistä ajoista varmasti kehittyneet.

Viime vuosien EM- ja MM-karsintapeleissä Seppälä on onnistunut useissa ratkaisuhetkien heitoissa. Helmikuussa 2020 hänen viime hetken korinsa varmisti EM-karsintavoiton Sveitsistä, heinäkuussa 2022 hän upotti tärkeän kolmosen MM-karsintavoitossa Kroatiaa vastaan ja helmikuussa 2023 hän laittoi MM-karsintavoitossa Israelia vastaan sisään kaksi kolmosta ja kolme vapaaheittoa ratkaisuhetkillä.

– Ei sitä mieti. Sitä on kasvanut ammattilaisen rooliin, että otan ton heiton. Jos on heittopaikka, se pitää käyttää.

Sunnuntaina Suomen täytyy voittaa Okinawan lohkoisäntä Japani, jotta toiveet paikasta ylemmässä jatkolohkossa säilyisivät elossa.

– Muutama tunti Australia-pelin jälkeen oli hiljaista ja pettynyttä miestä, mutta seuraava peli tulee nopeasti, eikä yhtä peliä voi jäädä murehtimaan pitkäksi aikaa. Turnauksen hienous on, ettei myöskään superpeliä voi jäädä fiilistelemään liian pitkäksi aikaa, Seppälä sanoo.

