Ilman Markkasta pelannut Susijengi romahti Riiassa – MM-kenraalista murskatappio

Suomen miesten koripallomaajoukkue päätti MM-kisoihin valmistavat pelinsä heikolla esityksellä Latvian Riiassa keskiviikkoiltana. Ilman ykköstähteään Lauri Markkasta pelannut Susijengi taipui murskatappioon Latvian ilotellessa 94–57-voiton. Latvia vei ottelun toisen puoliajan peräti 55–25.

Suomen aiemmissa kolmessa MM:ää edeltävässä ottelussa pisteitä päälle 28:n keskiarvolla takonut Markkanen lepuutti ”osumia viime peleissä” saanutta kroppaansa ennen MM-matkaa.

– Keho on saanut muutamia osumia viime peleissä. Haluaisin kovasti pelata tänään, mutta aamuharjoitusten jälkeen keskustelimme ja päätimme, että on parasta antaa kropalle muutama päivä toipumiseen ennen MM-kisoihin lähtöä, Markkanen sanoi liiton tilillä viestipalvelu X:ssä ennen ottelua.

Suomi sai kuitenkin otteluun mainion startin. Avausviisikkoon noussut Elias Valtonen takoi kahdeksan pistettä ottelun ensimmäisen neljän minuutin aikana Suomen karatessa 13–3-johtoon. Latvia sai sen jälkeen pelistä kiinni ja kuroi avausneljänneksen loppuun mennessä eron neljään pisteeseen. Toisella kymmenminuuttisella Latvia paineli ohi ja taukojohtoon 39–32. Valtonen oli ottelun avauspuoliskon tehokkain suomalainen kymmenellä pisteellään.

Latvian pisteykkösenä Roland Smits

Kolmas neljännes oli sitten Suomelle todella tyly: Latvia pyöritteli neljänneksen nimiinsä peräti 25–8 kasvattaen johtonsa 24 pisteeseen (64–40) ennen päätösneljännestä. Voittokamppailu oli ohi, ja Latvia sai keskiviikkoonsa hyviäkin fiiliksiä helpolla voitolla. Synkemmät tunnelmat velloivat ennen ottelua, kun Latvian NBA-tähti Kristaps Porzingisin kerrottiin jättävän MM-turnauksen väliin jalkavaivojen takia.

Latvian pisteykkönen oli 21 pistettä nakuttanut Rolands Smits. Suomalaisista vain kaksi pelaajaa ylsi kaksinumeroiseen pistesaldoon: Valtonen kirjasi 11 pistettä ja Alex Murphy kymmenen.

– Ei ollut ihan paras mahdollinen kenraaliharjoitus meiltä. Nyt otetaan tämän pelin opetukset talteen ja kerätään ne MM-kisakentille mukaan. Ensi perjantaina Okinawalla kaikki lähtee nollista, päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi tiedotteessa viitaten 25. elokuuta MM-alkulohkon avaavaan Australia-otteluun.

– Nämä Baltian päivät olivat tärkeää aikaa yhdessä. Meillä on hyvä treenijakso takana, mutta yhtä tärkeää on päästä maaotteluihin ajamaan pelaajia ja eri viisikoita sisään. Terveystilanteemme ei näinä viikkoina ollut ihan optimaalinen, mutta se on urheilua. Nyt pari päivää lepoa ja sitten hymyssä suin kohti Okinawaa kirjoittamaan uutta lukua Susijengin saagaan, päävalmentaja jatkoi.

Susijengi lentää kohti Okinawaa viikonloppuna. Australian ohella MM-alkulohkossa vastaan tulevat Japani 27. elokuuta ja Saksa 29. elokuuta.

Janne Lehikoinen