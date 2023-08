Iso aurinkovoimala suunnitteilla Kiskoon kaikessa hiljaisuudessa– moottorina vakuutusneuvos, jolle Arja Koriseva lauloi

Saloon on kaikessa hiljaisuudessa suunniteltu aurinkovoimalaa, joka peittäisi sata hehtaaria peltoa ja metsämaata Kiskossa. Vuokrasopimukset maanomistajien kanssa on jo allekirjoitettu. Avohakkuu johdatti Salon Seudun Sanomat hankkeen jäljille.

– Haluamme olla avoimia, mutta meillä on ollut perusteltu syy lykätä tiedottamista. Kysymys on vain julkistamisen ajoituksesta, sillä hanke on vielä varhaisessa vaiheessa ja keskeneräinen, projektijohtaja Jussi Kokkila korostaa.

Teollisen kokoluokan aurinkovoimalahankkeita on valmisteltu vaivihkaa muuallakin Suomessa. Julkistamattomia hankkeita saattaa olla vireillä myös Salossa.

– Hyvin harva toimija on vielä ollut julkisuudessa. Kaikki haluavat tulla ulos vasta, kun hankkeet ovat riittävän valmiita, Kokkila huomauttaa.

Kiskon Metsäkulman maanomistajille, asukkaille ja mökkiläisille aurinkovoimalasta on käyty kertomassa viime viikkojen aikana. Samalla on toivottu, että hankkeesta puhuttaisiin vasta sitten, kun se on edennyt pidemmälle.

Salon Seudun Sanomat löysi vihjeen voimalasta Metsäkeskukselle 6. heinäkuuta tehdystä metsänkäyttöilmoituksesta. Kymmenen hehtaarin metsätilalle Kiskossa oli tulossa erityishakkuu, jonka tarkoitus oli maankäyttömuodon muutos. Se tarkoittaa metsätalousmaan ottamista esimerkiksi rakentamiseen tai pelloksi.

Stora Enso Oyj:n metsäasiantuntija Anton Itkosen laatimassa ilmoituksessa toistui kuvio kuviolta virke ”Hanke aurinkopaneelipuistosta vireillä. Lisätietona mainittiin, että ”Koko tila hakataan aukoksi.”

Metsäpalstan omisti espoolainen Kostiainen Company Oy, jonka päätoimialaksi kaupparekisteriin oli merkitty metsä- ja kiinteistösijoittaminen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kostiainen yllättyi Salon Seudun Sanomien yhteydenotosta.

– Olen projektissa mukana ja allekirjoittanut vuokrasopimuksen, kun on mukaan kysytty. Muuta en voi oikein sanoa, Kostiainen vastasi pari viikkoa sitten.

Sittemmin alkoi selvitä, että metsäkulmalaisten kanssa oli käyty keskustelemassa ja kyselemässä toivomuksia. Joku supisi noin sadan hehtaarin aurinkovoimalasta.

Aurinkovoiman tuotanto kasvaa Suomessa koko ajan, ja vauhti vain kiihtyy. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut, että aurinkosähkön tuotantokyky yli kymmenkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

”Energiayhtiöt hamuavat maata aurinkovoimaloille Salosta ja muualta Varsinais-Suomesta”, Salon Seudun Sanomat otsikoi tammikuun alussa.

Salosta oli silloin tiedossa kolme isoa hanketta: Isokylän Rahkasuo, Perniön Melassuo ja Teijon Kurvassuo. Suunnittelualueet kattoivat yhteensä 430 hehtaaria. Samoihin aikoihin Suomesta kiinnostui myös ruotsalainen aurinkoenergiayhtiö Alight Ab.

Valtakunnanverkon läheisyys on yksi keskeinen vaatimus aurinkovoimayhtiöiden kilpaillessa rakennuspaikoista. Kiskon Metsäkulman eteläpuolta viistää suurjännitteinen 110 kilovoltin voimalinja Salosta Kirkkonummelle.

Yhtenäistä maa-aluetta ei ollut tarjolla, mutta pelloista, ojitetusta suosta ja ympäröivistä metsäpalstoista olisi muodostettavissa sadan hehtaarin kiemurteleva kokonaisuus.

Alightille riitti, että kymmenkunta maanomistajaa ilmoittautui halukkaaksi allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Se riittäisi noin 60 megawatin voimalalle.

Mutkan kautta ruotsalaiset olivat löytäneet hankekehittäjäksi salolaisen vakuutusneuvos Ari Lagerströ min. Tukholmassa oli pantu merkille LähiTapiola Etelänvasta eläköityneen toimitusjohtajan laaja kosketuspinta Etelä-Suomeen ja etenkin Salon ja Lohjan seutuun.

Viihdetaiteilija Arja Koriseva oli keväällä tanssittanut Lagerströmin läksiäisissä Salohallissa pariatuhatta kutsuvierasta.

– Vaimon mukaan olen nyt enemmän poissa kotoa kuin silloin, kun olin vielä palkkatöissä, Lagerström naurahtaa.

Vakuutusneuvos on viime viikot kiertänyt konsulttina talosta taloon puhumassa kymmenien ihmisten kanssa Metsäkulmalla. Suunnittelualueen rajalla, välittömässä läheisyydessä ja näköyhteyden päässä on asuintaloja, joista yksi jopa jäisi aurinkopaneelikentän ympäröimäksi.

– Naapurusto on meidän kumppanimme, jonka toivomuksia halusimme kuulla. Kaikki ottivat asian fiksusti vastaan, ja olivat valmiita keskustelemaan. Haimme ja löysimme erilaisia ratkaisuja, Lagerström kertoo.

Espoolainen varatuomari Jussi Kokkila on työskennellyt tuulivoimayhtiöille toistakymmentä vuotta. Nyt hän hoitaa aurinkovoimalahankkeen virallisia paperiasioita.

– Asenneilmasto uusiutuvaan energiaan on muuttunut kahden vuoden aikana. Me tarvitsemme vihreää energiaa, ja Suomella on mahdollisuus olla tässä edelläkävijä, Kokkila muistuttaa.

Suurin osa Metsäkulman suunnittelualueesta on peltoa. Luontokartoitusten, maaperätutkimusten ja muiden selvitysten teko on Kokkilan mukaan alkamassa. Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ja maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen saivat kuulla hankkeesta tällä viikolla.

Alight Ab kertoo kehittävänsä ja operoivansa mittavia aurinkovoimaprojekteja Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Kiskon hanke etenee maastossa tehtyjen selvitysten valmistuttua Salon kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Jussi Kokkila ja Ari Lagerström toivovat, että rakennustyöt Metsäkulmalla voisivat alkaa jo ensi vuonna. Kilpailevien yhtiöiden aurinkovoimalahankkeet Isokylän Rahkasuolla, Perniön Melassuolla ja Teijon Kurvassuolla ovat yhä alkutekijöissään.