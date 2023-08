ISW: Ukraina on saavuttanut taktisesti merkittäviä voittoja viime päivinä

Ukraina on saavuttanut taktisesti merkittäviä voittoja läntisen Zaporizhzhjan alueella sunnuntaina ja maanantaina, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet Robotynen kylän keskiosiin.

Samaan aikaan vastahyökkäystä on jatkettu Donetskin ja Zaporizhzhjan alueiden välisellä hallinnollisella rajalla ja Itä-Ukrainassa.

Ukrainan joukot ovat päässeet läpi Venäjän puolustusasemista myös Mala Tokmatshkan kylässä.

Sekä Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar että Venäjä ovat kertoneet taistelujen jatkuvan Robotynen kylässä.