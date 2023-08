Jäätävää kasvua – jääpaloja valmistava salolaisyritys Bloks Oy on alansa ykkönen

Kahdeksantoista tonnia.

Sen verran jääpaloja salolaisyritys Bloks valmistaa vuorokauden aikana. Vuonna 2013 toimintansa Halikossa aloittaneella yrityksellä on ollut huima kasvutarina, eikä sille näy loppua.

Bloks Oy:n omistaja ja perustaja Arto Manninen tiivistää yrityksen kasvun saatavuuteen ja kysyntään liittyviin tekijöihin. Bloks myy tuotteita tapahtumiin, kuten festivaaleihin ja ravintoloihin, mutta niihin keskittyy vain noin viidesosa yrityksen myynnistä. Eniten Bloks toimittaa tuotteitaan kuluttajamyyntiin päivittäistavarakauppoihin.

Ensimmäisenä Bloks on tehnyt työtä jakelun eli tuotteiden saatavuuden eteen. Tänä päivänä Bloksin tuotteita löytyy valtaosasta Salon alueen Keskon ja S-ryhmän kaupoista. Bloks myy kaupoissa 1,5 kilon pakkauksissa jääpaloja.

– Sehän ei mene Suomessa niin, että soitamme esimerkiksi S-ryhmään ja tuotteita tulee heti kaikkiin myymälöihin. Niitä tulee ensin vain osaan myymälöistä. Hyvä saatavuus rakentuu monen vuoden työn seurauksena, Manninen sanoo.

Seuraavaksi ihmisten pitää Mannisen mukaan ymmärtää, että kyseinen jääpalatuote on saatavilla. Helpot pakasteratkaisut ovat yleistyneet kovaa vauhtia niin Suomessa kuin maailmallakin. Myös kaupat haluavat suosia pakasteita, sillä niistä ei synny hävikkiä.

– Näistä jääpaloista kuluttaja saattaa huomata, että ne kestävät huomattavasti paremmin kuin kotona valmistetut jääpalat.

Hiljattain kymmenvuotissyntymäpäiviään juhlinut Bloks pyrkii vakiinnuttamaan kuluttajat ostamaan yhä useammin jääpaloja kotiin. Manninen kertoo, että osalla kuluttajista on jäätuotteita koko ajan pakastimessa.

Hän ei kiistä kesän hellekelien merkitystä jääpalatuotteiden kysynnälle: hellejaksot näkyvät Bloksin myynnissä kysyntäpiikkeinä.

– Helle voi kaksinkertaistaa myynnin. Ei se kuitenkaan markkinakasvun tilannetta ratkaise. Hellettä voi olla yksi kuukausi vuodesta, me myymme kaksitoista kuukautta vuodessa, Manninen sanoo.

Tuotantoprosessi etenee niin, että vesi kulkee Halikossa sijaitsevan tehtaan koneisiin. Koneissa vedestä poistetaan lämpö, mikä on mekaaninen prosessi veden jäädyttämiseksi. Muotit tekevät jäästä toivotunlaisia paloja, jotka pakkautuvat automaattisella tekniikalla pusseihin.

Viimeisimpänä Bloks investoi 200 000 eurolla modernimpaan tekniikkaan, jonka avulla vuorokausituotanto kolminkertaistui kuudesta tonnista kahdeksaantoista tonniin jääpaloja. Uudet kooltaan pienemmät jäädytyskoneet ovat tuplasti tehokkaampia, vaikka niihin kuluu vähemmän vettä ja sähköä.

– Tekniikan ansiosta jääpalat viilentävät juomia, mutta eivät vesitä niitä, Manninen hehkuttaa.

Mannisen mukaan Bloks suhtautuu ympäristöasioihin vastuullisesti. Esimerkiksi kaikki tehtaan sähkö on aurinkovoimalla tuotettua. Bloks pitää Saloa erinomaisena kasvualustana yritykselleen, ja suosii tuotantonsa eri vaiheissa alueen palveluita.

Myös jääpalojen kuljetuksessa Manninen kehuu Suomen logistiikkajärjestelmää. Hän antaa esimerkiksi Lontoon järjestelmän, jossa jokaisen eri lämpötilaa edellyttävän tuotekategorian kohdalla kauppoihin kulkee oma kuljetusauto. Suomessa keskusliikkeillä yksi ja sama auto kuljettaa sekä pakasteet, pientä viileyttä vaativat tuotteet (+7 astetta) että huoneenlämmössä säilyvät tuotteet.

– Tämä on uniikki järjestelmä Suomessa. Peittoamme hiilijalanjäljessä asukasta ja kilometriä kohden lähes kaikki Euroopan maat, Manninen väittää.

Bloks on ottanut viime vuosina harppauksia eteenpäin. Tehtaan investoinnin lisäksi yrityksen tuotevalikoimaan on tullut norjalaisen jääpalavalmistaja Mr. Icemanin tuotteita. Tällä hetkellä niiden osuus Bloksin tuotteista on 10–15 prosenttia, mutta myynnin kasvussa Mr. Icemanin tuotteilla on merkittävä rooli.

– Ne ovat pitkälti erikoistuotteita, joiden osuutta on tarkoitus kasvattaa lähivuosina.

Arto Mannisella on kirkas tavoite Bloksin tulevaisuuden suhteen. Hän arvioi, että tänä vuonna yrityksen liikevaihto tulee olemaan noin miljoona euroa. Viiden vuoden päästä hän on tyytyväinen 2,5–3 miljoonan euron liikevaihtoon.

– Kyllä meinaan viidessä vuodessa kolminkertaistaa meidän myynnin, Manninen ajattelee.

– Mutta pidän enemmän laadullisista tavoitteista. Haluan, että meillä on tyytyväiset ja lojaalit työntekijät sekä tyytyväiset asiakkaat.

Jääpalatehdas Bloks Oy Valmistaa jääpaloja Halikossa.

Perustettiin vuonna 2013.

On oman alansa kärkiyritys Suomessa.

Tehdas valmistaa nykyään 18 tonnia jäätä vuorokaudessa.

Bloksin tuotteita myydään päivittäistavarakaupoissa.

Toimitusjohtaja Arto Manninen arvioi tämän vuoden liikevaihdoksi noin miljoona euroa.

Jääpaloja valmistavassa Bloks Oy:ssä työskennellään kesäkauden aikana vuorokauden ympäri kolmessa vuorossa. Yrittäjä Arto Manninen kuvailee työllistämistä alkukeväästä eteenpäin merkittäväksi.

Yrityksen vakiotyöntekijöiden lisäksi mukana on kuuden henkilön tiimi, jolle sovitaan viikoittain työvuorot.

– He tekevät työvuorolistan käytännössä itse, Manninen kertoo.

Tiimi koostuu Halikon lukion opiskelijoista. Manninen ymmärsi rekrytoida Halikon lukiolaisia silloin lukiossa opiskelleen tyttärensä ehdottamana. Nyt jääpalayrityksellä on hyvä maine Halikon lukiolaisten keskuudessa.

– Tytär ehdotti, että laittakaa opinto-ohjaajalle viestiä. Opinto-ohjaaja jakoi Wilmassa opiskelijoille työpaikkailmoituksen, ja saimme paljon hyviä hakemuksia, Manninen muistelee.

Muiden muassa Milja Kauppi ja Sampo Niinimäki löysivät työpaikan juuri Halikon lukion kautta. Heidän tehtävään on esimerkiksi pakata jääpusseja laatikoihin ja rullata muovia valmiiden lavojen ympärille.

Kaupin mielestä Bloks on ollut oiva työllistäjä opiskelevalle nuorelle.

– Olen tykännyt tästä paljon. Työtä pystyy yhdistämään hyvin opiskeluiden ohelle, sillä työvuoroihin voi vaikuttaa itse, sanoo pian kaksi täyttä vuotta yrityksessä työskennellyt Kauppi.