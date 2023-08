Juhlanäyttely ilmestyi Levolan sijaan tuliterään Salonkiin – Kaisa-Leena Kaarlonen on lopettamassa galleristina

Perniöläisen Galleria Levolan galleristi, taiteilija Kaisa-Leena Kaarlonen (s. 1949) on tuonut Salon kirjastoon esille 20 uusinta akvarellimaalaustaan. Maanantaina avautunut Kukkien kuisketta on samalla Kaarlosen juhlanäyttely, sillä hänen ensimmäisestä näyttelystään on kulunut yli 20 vuotta.

– Olin vuonna 1999 Paimiossa ensimmäisellä akvarellikurssillani, ja silloin hurahdin tähän. Vesi vei mennessään ja värit.

– Kurssin opettaja Heli Sammalisto kannusti silloin, että sinun pitää jatkaa. Lisäksi hän sanoi, että sinä pidät sitten näyttelyn vuonna 2002, Kaarlonen kertoo.

Opettajassa oli selvästi ennustajan vikaa, sillä vuonna 2002 Kaarlonen pystytti ensimmäisen näyttelynsä. Sen jälkeen hän on pitänyt yli 30 näyttelyä, käynyt lukuisia kuvataiteen kursseja ja opettanut paljon itsekin. Hän on myös Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen aktiivijäsen, ja vuosina 2016–17 hän toimi järjestön puheenjohtajana.

Luonto, kukat, eläimet ja lapset ovat aina olleet Kaarloselle tärkeitä. Hänen maalauksissaan tyypillisiä aiheita ovat erityisesti luonto ja kasvit, ja niitä nähdään eniten myös uusimmassa näyttelyssä. Lisäksi mukana on henkilökuvia.

– Muotokuvat antavat minulle nyt haastetta. Tykkään tehdä niitä, mutta akvarellimuotokuva on vaikea laji, hän toteaa.

Suurin osa tuoreen näyttelyn teoksista ei ole aiemmin ollut esillä. Kaarlonen on tuottelias maalari, joka tarttuu siveltimeen lähes päivittäin.

– Se on sellainen pakkomielle, hän naurahtaa.

Salon Taiteiden Yä -tapahtuman aikana 31. elokuuta näyttely laajenee käsittämään myös Kaarlosen toisen erikoisalan, nukketaiteen. Silloin Kaarlonen tuo veljensä lapsenlapsen Wilhelmiina Kaarlosen kanssa näyttelyyn valmistamiaan nukkeja.

Taide veti Kaarlosta puoleensa jo nuorena, mutta hän päätyi valitsemaan lastentarhanopettajan uran. 1970-luvulla hän löysi sen rinnalle nukketeatterin, ja 1980-luvulla hän kouluttautui nukketeatteriohjaajaksi.

2000-luvun kynnyksellä Kaarlosen elämässä alkoi vaihe, jolloin kiinnostus kuvataiteeseen nosti uudelleen päätään. Akvarellimaalauksesta muodostui hänelle uusi intohimo.

– Akvarelli sopi minulle, koska olen tällainen vähän malttamaton ihminen. Akvarellissa minua kiehtoo veden ja värin yhteistyö. Töissäni haluan antaa aina vedelle äänen, hän kuvailee.

– Myös vesiliukoista öljyväriä olen kokeillut, ja pidän siitä. Lisäksi olen ollut nyt parilla piirustuskurssilla, hän mainitsee.

Vuonna 2009 Kaarlonen perusti Galleria Levolan, josta tuli hänelle tukikohta sekä nukketeatterin tekemiselle että akvarellitaiteelle. Galleriassa on vaihtuvia näyttelyitä, tänä vuonna yhteensä kymmenen. Lisäksi esillä on pysyvä näyttely Kaarlosen akvarelleista.

– Tänä kesänä kävijöitä on ollut runsaasti: kesäkuussa ja heinäkuussa molempina viisisataa. Olen todella onnellinen, että ihmiset ovat löytäneet Levolan, Kaarlonen iloitsee.

Samalla hän myöntää haikeana, että on tullut aika ryhtyä lopettelemaan.

– Alan tulla vanhaksi. Pidän galleriaa vielä tämän vuoden, mutta katsotaan sitten mitä tapahtuu. Maalaamista aion kuitenkin jatkaa, hän vakuuttaa.

Oman 20-vuotisjuhlanäyttelynsä Kaarlonen päätti pitää Levolan sijaan Salon kirjastossa.

– Ajattelin tuoda tämän näyttelyn tänne cityyn, missä on enemmän kulkijoita. Pidän kirjastoista näyttelypaikkoina, koska sinne eksyy myös ihmisiä, jotka eivät tulisi galleriaan, hän perustelee.

Kirjasto liittyy läheisesti Kaarlosen toiseenkin juhlavuoteen.

– Pidin ensimmäisen nukketeatteriesitykseni 50 vuotta sitten vuonna 1973 Salon kirjastossa. Siitä asti olen tehnyt kirjaston kanssa yhteistyötä, ja tämä näyttely sopii yhteistyön jatkoksi, hän hymyilee.

Kukkien kuisketta – Kaisa-Leena Kaarlosen akvarelleja Salon kirjaston näyttelytila Salongissa 9. syyskuuta saakka.

Kirjaston uusi näyttelytila on suosittu

Kaisa-Leena Kaarlosen näyttely on Salon pääkirjaston uudessa näyttelytilassa, jonka nimi on Salonki.

Pääkirjaston näyttelyt siirtyivät vuoden alussa pois kirjaston aulatiloista ja muuttivat Salonkiin. Uusi näyttelytila sijaitsee kirjaston pääovesta mentäessä vinosti oikealla, entisessä Mikrotuvassa.

Huoneen seinillä on valmiina taulukiskot kehystettyjen teosten ripustamista varten. Lisäksi näytteilleasettajilla on käytössään pyörillä varustettuja sermejä ja pöytiä.

Kirjaston näyttelytilasta ei peritä vuokraa, vaan se on vapaasti varattavissa. Tila on erittäin kysytty, joten tilavaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Tällä hetkellä seuraava vapaa näyttelyaika löytyy ensi vuoden joulukuusta.