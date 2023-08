Junat myöhästyvät tänä iltana Salon ja Karjaan välillä – 200 kilometriä tunnissa vaihtui viiteenkymppiin

Fintraffic Rataliikennekeskus tiedottaa, että junat myöhästelevät tänään keskiviikkoillalla Karjaan ja Salon välillä.

Viivästystä matka-aikoihin oli puoli viiden aikaan noin tunnin verran. Lisäksi osa junista korvattiin linja-autoilla.

Myöhästelyjen syynä on järjestelmävika.

– Turvalaitesysteemissä on häiriötä, minkä vuoksi junille ei voida näyttää vihreää linjaa ja ne joutuvat ajamaan Seis-opasteiden ohi, kertoo liikennepäällikkö Ari Jormalainen Fintrafficista.

– Junien on nyt ajettava hiljennettyä nopeutta Karjaan läheltä Pohjankurusta Saloon.

Junien nopeus saa vian vuoksi olla vain 50 kilometriä tunnissa, kun tavallisesti sama osuus porhalletaan 160–200 kilometrin tuntivauhdilla.

Fintraffic ei osaa arvioida, kuinka kauan vian korjaamisessa kestää.

– Syytä ei vielä tiedetä. Jos vaurio on esimerkiksi ukkosen tekemä, se voi olla korjattu parissa tunnissa, tai jos syynä on sade, korjaamisessa voi mennä vuorokausikin, Jormalainen totesi iltaviiden aikaan.

Kolmen vartin kuluttua Jormalaisen haastattelusta Fintraffic tiedotti, että vian paikka on saatu rajattua pienemmäksi. Junat voivat taittaa osan matkasta nyt normaalinopeudella. Junia ei enää korvata linja-autoilla ja junat myöhästyvät enää 30-45 minuuttia.

Artikkelia täydennetty 30.8.2023 kello 17.17 Ari Jormalaisen kommenteilla. Lisäksi artikkelia täydennetty kello 17.50 Fintrafficin uusilla tiedoilla.