Jutta Urpilainen on Varsinais-Suomen demarien ykkössuosikki SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Komissaari Jutta Urpilainen saa Varsinais-Suomen demarikansanedustajilta ja puolueaktiiveilta vahvaa kannatusta SDP:n presidenttiehdokkaaksi.

Myös entisen pääministerin Sanna Marinin nimi nousee esiin, vaikka puolueen kärkinimistä Marin ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ovat sanoneet ehdokkuudelle ”ei kiitos”.

Salon Seudun Sanomat ja Turun Sanomat kysyi alkuviikolla, ketkä olisivat suosituimmat ehdokkaat SDP:n ja kokoomuksen presidenttiehdokkaiksi.

SDP:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Talvikki Jori sanoo, että SDP:llä tulee olla ja ”tulee olemaan” oma ehdokas.

– Keitä mahdolliset ehdokkaat voisivat olla? Kaikki varmasti mainitsevat Sanna Marinin tässä kohtaa, mutta en pidä todennäköisenä, että hän lähtisi mukaan.

– Jutta Urpilainen on yksi hyvin todennäköinen lähtijä. Hän on laajentanut perspektiiviään EU-komissiossa, ja olen sitä mieltä, että hänellä alkaa olla osaaminen kohdallaan presidentin tehtävään. Koska Marin ei ole todennäköinen, nostaisin Urpilaisen ykköseksi, Jori pohtii.

Toiminnanjohtajana Jori sanoo toivovansa, että ehdokkaan asettaa puolue eikä valitsijamiesyhdistys.

– Se on selkeämpää. Ehdokkaalla on useimmiten pitkä puoluetausta, ja käytännön vaalityöstä suuren osan tekee kuitenkin puolue.

SDP:n piirin puheenjohtaja Niina Alho sanoo, että puolueen presidenttiehdokkaiksi on heitelty julkisuudessa monia nimiä. Moni on ehtinyt kieltäytyäkin ehdokkuudesta.

– Kyllä minä sanoisin, että jos joku on ollut eniten ilmassa, se on Jutta Urpilainen. Mielestäni Jutan osaaminen on ylivertaista, ja jos hän on käytettävissä tehtävään, olen valmis tukemaan häntä sataprosenttisesti.

Niina Alho ei usko, että SDP:ssä nousee esille yllätysnimiä.

– En usko, mutta sellainen tekisi tilanteen aina mielenkiintoisemmaksi! Aina, kun ehdolla on useampi nimi, tulee sisäistä kamppailua. Nyt ei ole tiedossa mitään villiä korttia.

Alhon mielestä on itsestään selvää, että puolue asettaa presidentinvaaliin oman ehdokkaan.

– Miksi, jos olet sitoutunut puolueeseen ja sen arvoihin vuosia, pitäisikin äkkiä olla valitsijamiesyhdistyksen ehdokas? Se kuulostaa siltä, että yritetään pestä pois puoluetaustaa. Herää kysymys, mitkä ehdokkaan arvot ovat.

Turkulainen kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta sanoo suorasukaisesti, että hän kannattaa ehdokkaaksi Urpilaista. Eloranta uskoo myös, että Urpilaisella olisi mahdollisuudet nousta Suomen toiseksi naispresidentiksi.

– Urpilaisella on pitkä historia puolueessa. Hän oli pitkään puheenjohtaja. Kun nousin vuonna 2011 kansanedustajaksi, minä vakuutuin hänen työstään puheenjohtajana ja valtiovarainministerinä, Eloranta kehuu.

Eloranta edellyttää ehdokkaalta pitkää kokemusta sekä elämästä että politiikasta. Siten myös Heinäluoma täyttäisi kriteerit. Marinin aika voisi olla tuonnempana.

Eloranta ei ota kantaa siihen, pitäisikö Sdp:llä olla ehdokas suoraan vai valitsijayhdistyksen kautta. Entä onko marraskuinen valinta-ajankohta liian myöhäinen?

– Ei Tarja Halosenkaan kampanja ollut hirvittävän pitkä. Ihmiset voivat kyllästyä, jos kampanja alkaa liian aikaisin.

Salon kansanedustaja Saku Nikkanen on pyöritellyt mielessään ainakin Urpilaista, Heinäluomaa, Marinia ja Erkki Liikasta. Vahvimmin hän kallistuu Urpilaisen kannalle.

– Urpilainen tekee EU-komissaarina näkyvää työtä eli hän toimii jo nyt kansainvälisissä kuvioissa. Lisäksi hänellä on kokemusta valtion hoidosta, Nikkanen perustelee.

Nikkanen arvioi, että yleinen mielipide pitää Marinia liian nuorena. Toisaalta Marinin puolella olisi kansainvälinen tunnettavuus.

– Oma käsitykseni ei ole, että hän olisi liian nuori. Minun mielestäni presidentin viran ei tarvitse olla eläkevirka.

Nikkanen kannattaa perinteistä mallia, jossa puolue asettaa ehdokkaan eikä taakse perusteta erillistä valitsijayhdistystä.

– Vierastan, että puolueet asettavat ehdokkaita valitsijayhdistysten kautta. Mitä sillä halutaan peittää?

Turkulainen kansanedustaja Aki Lindén tulkitsee Li Anderssonin (vas.) puheet niin, että Vasemmistoliiton puheenjohtaja olisi lähdössä ehdolle.

– Sieltä päin tulee kova nimi. Kyllä meidän pitää asettaa vastaava, Lindén sanoo.

Tuo vastaava olisi Lindénin mielestä Sanna Marin.

– Hän olisi vetovoimaisin nimi. Ja ulkopoliittisesti kokenein.

Marinin nuoruus ei Lindéniä haittaa. Hän vetoaa, että Marin on vain vähän nuorempi kuin 43-vuotiaana Yhdysvaltain johtoon kivunnut John F. Kennedy.

Lindénin mukaan ei ole suurta eroa, asettaako puolue ehdokkaansa suoraan vai valitsijayhdistyksen kautta. Kampanja-aika jää kuitenkin turhan lyhyeksi, jos ehdokas nimetään vasta marraskuussa.

– Voisi se (puoluevaltuuston kokous) olla kuukautta aikaisemmin, hän sanoo.

Kokoomus vielä lähtökuopissa, esillä useita nimiä

Kokoomuksen taivassalolaisen kansanedustajan Milla Lahdenperän mielestä kokoomuksen ehdokkaiksi sopisivat niin kansanedustaja Paula Risikko, puolustusministeri Antti Häkkänen kuin EU-yliopiston professori Alexander Stubbkin. Lahdenperän suosikki on näistä Häkkänen.

– Hänellä on valtiomiesmäistä otetta.

Lahdenperä on sitä mieltä, että kokoomuksella on oltava oma ehdokas eli hän ei turvautuisi valitsijayhdistyksen ehdokkaaseen.

Muita esillä olleita nimiä Lahdenperä kommentoi sanomalla, ettei ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuulu hänen ehdokkaisiinsa. Suurlähettiläs Mikko Hautalaan hän aikoo perehtyä tarkemmin.

– Puolue tekee omat päätöksensä, hän huomauttaa.

Naantalilainen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä ei halua tässä vaiheessa vielä kertoa, kuka on hänen suosikkiehdokkaansa.

– Pitää ensin katsoa, ketkä lähtevät ehdolle. En yllättyisi jos professori Stubb ilmoittautuisi ehdolle ja Häkkänenhän on sanonut, että ehdokkuus voisi kiinnostaa. Elina Valtosen nimen olen kuullut tässä yhteydessä usein, sanoo Aalto-Setälä, joka pitää mahdollisena, että yllätysehdokkaitakin voi vielä ilmaantua.

Aalto-Setälän sanoo, että julkisuudessa esillä olleet Mika Aaltola ja Mikko Hautala ovat päteviä, mutta eivät kokoomuksen ehdokkaita.

– En kuitenkaan näe ongelmana sitä, jos kokoomus päätyisi valitsijayhdistyksen ehdokkaan taakse. Pitää muistaa, että presidentin vaalit vievät rahaa ja että niissä on vaikea menestyä ilman puolueen tukea, Aalto-Setälä sanoo.

Turkulaisen kansanedustajan ja Varsinais-Suomen kokoomuksen piirin puheenjohtajan Ville Valkosen mielestä mitat täyttäviä mahdollisia kokoomusehdokkaita ovat Stubb, Häkkänen, Valtonen ja Risikko. Omaa suosikkiaan hän ei nimeä.

– Puoluehallitus tekee oman ehdotuksensa puoluekokoukselle, kun pohdinta on valmis. Asiaa valmistelee puolueen puheenjohtaja, hän toteaa.

Valkonen ei odota mukaan yllätysnimiä.

– Tuskin, asiaa on niin pitkään harkittu, sanoo Valkonen, jonka mukaan kokoomus asettaa oman ehdokkaan.

Kokoomuksen varsinaissuomalaisista kansanedustajista ei tavoitettu Petteri Orpoa eikä Saara-Sofia Siréniä.

Kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin salolainen varapuheenjohtaja Anna-Leena Yli-Jama sanoo julkisuudessa olleen esillä useita mahdollisia nimiä Stubbista Häkkäseen ja Mikko Hautalaan. Joku on väläytellyt myös ex-pääministeri Jyrki Kataista.

– Kaikissa on hyviä piirteitä, mutta itselläni ei ole oikein selkeää suosikkia. Ehkä odottelen ylimääräistä puoluekokousta ja katson, mitä siellä tapahtuu, Yli-Jama miettii.

Uusien yllättävien nimien esiin putkahtamiseen Yli-Jama ei usko.

– Ainahan ne ovat mahdollisia, mutta en osaa sellaista ainakaan äkkiseltään ajatella.

Hänen mielestään selkeintä olisi, että kokoomus asettaisi vaaliin oman ehdokkaansa ilman valitsijamiesyhdistystä.

Kokoomuspiirin toiminnanjohtaja Juha Rantasaari toivoo niin ikään, että kokoomus asettaisi oman ehdokkaan.

– Se on selkeämpää ja läpinäkyvämpää kuin valitsijamiesyhdistys.

Nimiin Rantasaari ei ota kantaa, vaan siirtää kysymyksen piirin poliittiselle johdolle.

– Olen puolueen palkkalistoilla, ja meillä on ollut vuosikymmeniä tapa, jonka mukaan emme kommentoi puolueen keskeneräisiä henkilökysymyksiä.

Keto-oja Urpilaisen kannalla, Aalto miettii vielä

SDP:n Salon kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Keto-oja kannattaa Jutta Urpilaista puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

– Varmasti muitakin nimiä olisi, mutta Urpilainen on oma suosikkini. Hänellä on meriittiä kansanedustajana ja europarlamentissa. Hän on toiminut myös puheenjohtajana, ja se oli hyvä kausi.

Keto-oja ei usko uusiin yllätysnimiin. Hän toivoo myös, että SDP asettaa oman presidenttiehdokkaansa puolueena.

– Minä olen niin vanha puolueen jäsen, että mielestäni pitää olla oma ehdokas tarjolla. Silloin äänestäjät voivat arvioida, ja asetelma on selkeä.

Kokoomuksen Salon kunnallisjärjestön puheenjohtajalla Ari Aallolla ei ole vielä omaa suosikkiehdokasta, jota olisi valmis ponnekkaasti kannattamaan.

Aallon mukaan presidentin valinta on haastava tehtävä Sauli Niinistön kahden kauden jälkeen.

– Hän on ollut erinomaisen hyvä presidentti. Viimeiset kaksi vuotta Suomi on ollut kokoaan suurempi maa, ja Suomen presidenttiä on kysytty paljon maailmalla. Ei ole helppoa lähteä jatkamaan niihin saappaisiin.

Julkisuudessa esillä olleista nimistä Alexander Stubb ja Mikko Hautala tuovat Aallon mieleen Martti Ahtisaaren (sd.).

– He olisivat vähän samanlaisia ehdokkaita kuin Martti Ahtisaari aikanaan demareille. Kumpikin on ollut maailmalla ja poissa päivänpolitiikasta.

Ari Aallon mukaan kokoomuksen ei ole pakko asettaa omaa presidenttiehdokasta.

– Se voi jopa heikentää vaalitulosta, jos tulee vaikutelma, että tähän on väkisin haettu joku, hän perustelee.