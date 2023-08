Kaatosadekaan ei huuhdo Verstappenin ylivoimaa – peräkkäisvoitot sivuavat jo F1-ennätystä

Formula ykkösten MM-sarjaa dominoiva Red Bullin Max Verstappen jatkoi hallintaansa jo ennätysmittoihin, kun hän ajoi kotikannattajiensa riemuksi voittoon Hollannin gp:ssä. Voitto oli Verstappenille jo yhdeksäs peräkkäinen tällä kaudella, ja hän sivuaa Sebastian Vettelin vuonna 2013 tekemää ennätystä peräkkäisten gp-voittojen määrässä.

Zandvoortin radalla ajettu kisa alkoi lyhyellä kaatosateella, ja loppuvaiheissa monsuunimainen ryöpsähdys palasi ja sai aikaan kisan keskeyttämisen sadetta seuranneiden ulosajojen myötä. Kisaa keskeytyshetkellä johtanut Verstappen piti uusintastartin jälkeen paikkansa, ja voitti ennen Aston Martinin Fernando Alonsoa ja Alpinen Pierre Gaslyä, joka pääsi palkintopallille Red Bullin Sergio Perezin saatua viiden sekunnin aikasakon. Perez oli neljäs.

Verstappen on voittanut kauden kolmestatoista kisasta 11 ja ollut kahdesti toinen, ja MM-pisteissä hänen johtonsa toisena olevaan Pereziin on jo 138 pistettä. Uralla voittoja on jo 46:s ja Hollannissa kolme peräkkäin.

– Uskomatonta! Tänään ei ollut helppoa, sään ja keskeytysten myötä. Mutta vaikka sää oli kehno, fanit toivat jälleen aivan uskomattoman tunnelman, Verstappen hehkutti ratahaastattelussa.

Kymmenes peräkkäinen gp-voitto eli ennätys yksin omiin nimiin, se on tähtäimessä ensi sunnuntaina Italian gp:ssä Monzassa.

– Mietin sitä vasta ensi viikolla, olen erittäin iloinen voitettuani täällä, Verstappen totesi.

Bottas harmitteli vauhdin puutetta

Gasly puolestaan palasi palkintopallille ensi kertaa sitten vuoden 2021 Azerbaidzhanin gp:n ja AlphaTauri-aikojensa.

– Painoin lopun niin kovaa kuin mahdollista, jotta pysyisin viiden sekunnin sisällä, Gasly kertasi viitaten edellään maaliin tulleeseen Pereziin ja tämän aikasakkoon.

Alfa Romeon Valtteri Bottaksen viikonloppu mureni käytännössä jo lauantain aika-ajoon, jossa hän jäi viimeisten joukkoon. Bottas sai hienon lähdön kisaan nousten useita sijoja 18. lähtöruudustaan, mutta lopulta kaikkien käänteiden jälkeen sijoittui 15:nneksi.

– Ei valitettavasti oikein ole vauhtia tällä hetkellä. Kun on tuollaisella vauhdilla, niin taktisesti kaiken pitäisi osua kohdilleen. Ei osunut, Bottas tiivisti V Sport -kanavan haastattelussa.

