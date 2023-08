Kokkaavatko vuodepotilaat omat ruokansa? Varha haluaa muutoksia Someron palvelutaloon, jota rakennetaan jo

Varsinais-Suomen hyvinvointialue haluaa, että Someron uuteen palvelutaloon tulee keittiöllisiä asuntoja. Varha on esittänyt Someron kaupungille, että 62-paikkaisen palvelutalon toisen kerroksen asuntoihin rakennetaan keittiöt.

Varhan kesällä tullut toive yllätti täysin Someron kaupungin, sillä uutta palvelutaloa rakennetaan jo Someron terveyskeskuksen taakse. Kaupungin vt. tekninen johtaja Markus Älli huomauttaa, että suunnitelmien muuttaminen tässä vaiheessa ei ole kovin helppoa.

– Kamala kiire tulee ihan varmasti. Vaarana on myös rakennustöiden pitkittyminen, Älli huomauttaa.

Älli arvioi, että keittiöiden rakentaminen maksaisi noin puoli miljoonaa euroa.

– Kulut kasvavat helposti myös tuosta, sillä valmiiden suunnitelmien muuttaminen kesken rakennustöiden on yleensä kallista. Jos rakennustyömaa pitkittyy, sekin maksaa, Älli korostaa.

Someron uuden palvelutalon kustannusarvio on tällä hetkellä 10,8 miljoonaa euroa. Valtio on mukana hankkeessa, sillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran 4,3 miljoonan euron avustus kattaa kustannuksista 40 prosenttia.

Älli painottaa, että Aran pyynnöstä palvelutalon suunnitelmiin lisättiin aiemmin keittiövaraukset.

– Ajatus oli se, että keittiöt voidaan tehdä myöhemmin joskus 20–30 vuoden kuluttua muiden muutosten yhteydessä, jos niille on tarvetta. Nyt Varha haluaa yllättäen, että 30 keittiötä tehdään heti valmiiksi.

Someron kaupunki on kaavaillut uutta palvelutaloa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville vanhuksille eli tehostettuun palveluasumiseen. Palvelutaloa on odotettu vuosikausia, sillä 60-paikkaisen Tervaskannon palvelutalon alakerta on suljettu sisäilmaongelmien takia. Uuden talon myötä Tervaskanto on määrä sulkea.

– Kaupungilla ja Varhalla on ihan eri näkemys uuden palvelutalon keittiöiden tarpeellisuudesta, emmekä ole muutokseen kovin innokkaita. Kaupunki ja Varha ovat myös solmineet vuokrasopimuksen nykyisten suunnitelmien pohjalta, Älli huomauttaa.

Someron kaupungin viranhaltijat eivät ole saaneet Varhalta perusteluja esitetyille muutoksille. Aiemmin Someron perusturvajohtajana toiminut kaupungin hallintojohtaja Marjaana Sorokin korostaa, että Somerolla tarvitaan tehostetun palveluasumisen paikkoja, sillä väestö vanhenee vauhdilla.

– Meillä on ollut välillä pitkiäkin jonoja ympärivuorokautiseen hoitoon, ja myös vuodeosastolla on jouduttu pitämään paikkaa jonottavia. Uuden palvelutalon hoivapaikoille on siten todella tarve, Sorokin sanoo.

Varhan kiinteistöpäällikkö Peter Blomgren kertoo, että neuvotteluja palvelutalon asuntojen keittiöistä on Someron kaupungin kanssa käyty.

– Toivomus keittiöistä tuli ikääntyneiden palveluiden puolelta, Blomgren kertoo.

Salon ja Someron palvelualueen päällikkö Susanna Kaunisto Varhasta kertoo, että keittiöiden avulla Someron tulevan palvelutalon asunnot soveltuvat myös ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen.

– Yhteisöllinen asuminen on kevyempi hoivamalli kuin tehostettu palveluasuminen, sillä siellä ei ole tarjolla ympärivuorokautista hoivaa, Kaunisto toteaa.

Toimittajan kommentti: Keille uutta palvelutaloa rakennetaan?



Somerolla on puhuttu ympärivuorokautisten hoivapaikkojen tarpeesta vuosikausia, sillä vanhusten määrä kasvaa vauhdilla. Painetta uusien tehostetun palveluasumisen paikkojen saamiseksi ovat vielä lisänneet Tervaskannon palvelutalon sisäilmaongelmat.

On hyvin ymmärrettävää, että tätä taustaa vasten ajatus uuden palvelutalon asukkaiden keittiöistä on paitsi turha myös kaukana todellisuudesta. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääseville vanhuksille sähköhella ja vesihana ovat tänä päivänä enemmän vakava terveysriski kuin tie omatoimisuuteen.

Kävin itse katsomassa palvelutalossa huonokuntoista läheistä parin vuoden ajan lähes päivittäin. En nähnyt yhtään vanhusta, joka olisi pystynyt käyttämään tai jonka olisi voitu antaa käyttää omaa keittiötä.

Kevyemmän hoivan taloissa tilanne on toinen, sillä siellä oma keittiö tukee asukkaan omatoimisuutta ja arkea. Juuri tämä on Varhan nyt esille tulleen toiveen ydin.

Kysymys kuuluukin, keille Someron uutta palvelutaloa nyt tehdään. Monipuolinen toimiva asunto on hyvä asia, mutta se, että asuntojen uudet keittiöt vanhentuisivat 20 tai 30 vuotta paikoillaan turhina vesi ja sähkö katkaistuina, ei ole kenenkään etu.